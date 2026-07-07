Duh ušel iz steklenice: Angleži razmišljajo o pritožbi na rdeči karton

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Jarrell Quansah je dobil rdeči karton v 54. minuti, njegov nalet so sodniki ocenili za zelo resnega, zaradi česar bi lahko Anglež dobil dve tekmi prepovedi igranja. FA preučuje možnosti za ukrepanje proti kartonu, potem ko je Mednarodna nogometna zveza Fifa rdeči karton in posledično prepoved ene tekme v pogojno kazen spremenila ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu.

Ta je dobil rdeči karton v šestnajstini finala na tekmi proti BiH, po posredovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa pa je Fifa namesto ene tekme prepovedi Balogunu dala pogojno kazen, tako da bo lahko danes igral proti Belgiji v osmini finala. Ta odločitev je naletela na številne kritike, tudi Evropske nogometne zveze.

Harry Kane in Jude Bellingham FOTO: AP

Kot je poročal Athletic, tudi francoska zveza razmišlja o pritožbi na rumeni karton Michaela Olisa, ki ga je dobil na tekmi s Paragvajem v soboto zvečer.