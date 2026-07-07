Duh ušel iz steklenice: Angleži razmišljajo o pritožbi na rdeči karton

Jarrell Quansah je dobil rdeči karton v 54. minuti, njegov nalet so sodniki ocenili za zelo resnega, zaradi česar bi lahko Anglež dobil dve tekmi prepovedi igranja. FA preučuje možnosti za ukrepanje proti kartonu, potem ko je Mednarodna nogometna zveza Fifa rdeči karton in posledično prepoved ene tekme v pogojno kazen spremenila ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu.
Ta je dobil rdeči karton v šestnajstini finala na tekmi proti BiH, po posredovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa pa je Fifa namesto ene tekme prepovedi Balogunu dala pogojno kazen, tako da bo lahko danes igral proti Belgiji v osmini finala. Ta odločitev je naletela na številne kritike, tudi Evropske nogometne zveze.
Kot je poročal Athletic, tudi francoska zveza razmišlja o pritožbi na rumeni karton Michaela Olisa, ki ga je dobil na tekmi s Paragvajem v soboto zvečer.
FIFA, ustanovljena leta 1904, je krovna mednarodna organizacija za nogomet, futsal in nogomet na mivki. Njeni glavni nalogi sta upravljanje mednarodnih nogometnih tekmovanj, kot je svetovno prvenstvo, ter določanje in spreminjanje pravil igre, ki se uporabljajo po vsem svetu.
Rdeči karton je disciplinski ukrep, ki ga sodnik pokaže igralcu, ko ta stori resen prekršek, kot je nasilno vedenje ali namerno preprečevanje jasne priložnosti za gol. Igralec, ki prejme rdeči karton, mora takoj zapustiti igrišče in njegova ekipa mora do konca tekme igrati z igralcem manj, poleg tega pa igralec običajno prejme še prepoved nastopanja na naslednjih tekmah.
Rumeni karton služi kot uradno opozorilo igralcu zaradi nešportnega vedenja ali manjših kršitev pravil. Če igralec na isti tekmi prejme dva rumena kartona, se to avtomatsko pretvori v rdeči karton in izključitev. Rdeči karton pa je strožja kazen, ki se podeli za hujše prekrške in pomeni takojšnjo odstranitev igralca z igrišča brez možnosti zamenjave.
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