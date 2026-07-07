Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Duh ušel iz steklenice: Angleži razmišljajo o pritožbi na rdeči karton

New York, 07. 07. 2026 08.09 pred 2 urama 1 min branja 27

Avtor:
M.J. STA
Anglija - DR Kongo

Angleška nogometna zveza FA razmišlja o pritožbi na rdeči karton Jarrella Quansaha na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva, ki jo je Anglija v Ciudad de Mexicu dobila s 3:2. Kot poročajo nekateri mediji, tudi francoska zveza razmišlja o pritožbi na rumeni karton Michaela Olisa, ki ga je dobil na tekmi s Paragvajem ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jarrell Quansah je dobil rdeči karton v 54. minuti, njegov nalet so sodniki ocenili za zelo resnega, zaradi česar bi lahko Anglež dobil dve tekmi prepovedi igranja. FA preučuje možnosti za ukrepanje proti kartonu, potem ko je Mednarodna nogometna zveza Fifa rdeči karton in posledično prepoved ene tekme v pogojno kazen spremenila ameriškemu napadalcu Folarinu Balogunu.

Preberi še Trump priznal, da je klical, saj ne ve, kaj je to rdeči karton in pozval, da se 'preišče' sodnika

Ta je dobil rdeči karton v šestnajstini finala na tekmi proti BiH, po posredovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa pa je Fifa namesto ene tekme prepovedi Balogunu dala pogojno kazen, tako da bo lahko danes igral proti Belgiji v osmini finala. Ta odločitev je naletela na številne kritike, tudi Evropske nogometne zveze.

Harry Kane in Jude Bellingham
Harry Kane in Jude Bellingham
FOTO: AP

Kot je poročal Athletic, tudi francoska zveza razmišlja o pritožbi na rumeni karton Michaela Olisa, ki ga je dobil na tekmi s Paragvajem v soboto zvečer.

Razlagalnik

FIFA, ustanovljena leta 1904, je krovna mednarodna organizacija za nogomet, futsal in nogomet na mivki. Njeni glavni nalogi sta upravljanje mednarodnih nogometnih tekmovanj, kot je svetovno prvenstvo, ter določanje in spreminjanje pravil igre, ki se uporabljajo po vsem svetu.

Rdeči karton je disciplinski ukrep, ki ga sodnik pokaže igralcu, ko ta stori resen prekršek, kot je nasilno vedenje ali namerno preprečevanje jasne priložnosti za gol. Igralec, ki prejme rdeči karton, mora takoj zapustiti igrišče in njegova ekipa mora do konca tekme igrati z igralcem manj, poleg tega pa igralec običajno prejme še prepoved nastopanja na naslednjih tekmah.

Rumeni karton služi kot uradno opozorilo igralcu zaradi nešportnega vedenja ali manjših kršitev pravil. Če igralec na isti tekmi prejme dva rumena kartona, se to avtomatsko pretvori v rdeči karton in izključitev. Rdeči karton pa je strožja kazen, ki se podeli za hujše prekrške in pomeni takojšnjo odstranitev igralca z igrišča brez možnosti zamenjave.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet sp mundial

'S Portugalsko sem osvojil tri naslove, pred mano niso osvojili nič'

'Sprejeli smo odločitev, ko sem prejel rdeči karton, in sprejeli smo odločitev, da lahko igram'

24ur.com Je nova sodniška napaka oškodovala Real Madrid? 'VAR bi moral posredovati'
24ur.com Po incidentu na avstrijskem Koroškem rumeni karton ostaja, v klubu zgroženi
24ur.com Bo Griezmann obračun s Španci začel na klopi?
24ur.com Fifa za SP razmišlja o omilitvi pravila glede rumenih kartonov
24ur.com Xavi neprizanesljiv do sodnika: Gavijeva roka je izmišljena, to je sramota
24ur.com 'To je pravi pekel, ovira me na vsakem koraku, a moral bom potrpeti'
24ur.com Nekdanji klub Vipotnika in Riere konkretno dobil po prstih
Priporoča
  • robot
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • sup
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI27

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Normalka
07. 07. 2026 10.22
Problem je le v tem, ker je karton rdeč - to je levi so krivi! 😂😂😂
Odgovori
+1
1 0
prince of persia
07. 07. 2026 10.21
To bo postala enaka burleska kot Evrovizija in podobno. Sramota od sramote. ZDA so propadle že v 80 letih.
Odgovori
0 0
kunccix
07. 07. 2026 10.21
Čakamo na vsesplošno desno goljufanje
Odgovori
0 0
tmj
07. 07. 2026 10.20
ba ba vanga pravi da bo infantino po prvenstvu odstopil..poglejte si poli market in stavite..ni zakaj lep dan se naprej
Odgovori
0 0
Yarmouth lad
07. 07. 2026 10.22
Odstopil? Ne se hecat, tut s klescami ga ne bo nihce mogel odstranit...
Odgovori
0 0
Puško v koruzo
07. 07. 2026 10.17
Cakamo se pritozbo USA na rezultat danasnje tekme
Odgovori
+2
2 0
Con-vid 1984
07. 07. 2026 10.16
Goyim ovce! Še nimate dost teh košer cirkusov??
Odgovori
+1
1 0
Fery Zaka
07. 07. 2026 10.16
Najboljše da se kartone ukine, itak niso nič več vredni. Pa se naj masirajo po mili želji. V bistvu tudi sodnikov ni treba. Brez veze denar mečejo stran za njih. Pravila so vsak dan drugačna, naj si jih kar nogometaši izmislijo. Popolnoma vsi bi se morali pritožiti, edino pravilno.
Odgovori
0 0
Clovek_002
07. 07. 2026 10.14
Edino pravilno in pričakovano. Ne vem kaj še čakajo vsi skupaj.
Odgovori
0 0
SpamEx
07. 07. 2026 09.55
Pa je oranžni spet povzročil kaos kot pri vseh stvareh kjer je zraven
Odgovori
+10
10 0
Panter 63
07. 07. 2026 10.01
Po meni več krivice ima Infantino.
Odgovori
+4
5 1
prince of persia
07. 07. 2026 09.53
Kjer so ZDA zraven gre vse narobe!
Odgovori
+7
7 0
Sir Oliver
07. 07. 2026 09.53
Pravilno. Pritožiti se je treba. Naj jih zje.ajo sedaj te Fifa pokvarjence.
Odgovori
+7
7 0
Lev.si
07. 07. 2026 09.50
Kaj se imajo Angleži za pritoževati, saj imajo kralja. Naj pokliče kot Trump in porihta zadeve😂🤣😂
Odgovori
+5
5 0
kovanec
07. 07. 2026 09.43
Prav imajo.
Odgovori
+7
7 0
mackon08
07. 07. 2026 09.40
Ni kaj razmišljati naj se pritožijo pa se bo spet pokazala pokvarjenost Infantina in njegove ekipe.
Odgovori
+10
10 0
Kolllerik
07. 07. 2026 09.42
Saj so že zelo dolgo pokvarjeni, le da jih je zdaj oranžni s svojo specifično in neposredno odkritostjo do konca razgalil
Odgovori
+6
6 0
wsharky
07. 07. 2026 09.38
če pa kaj zna in je odličen v tem naš Slovenski Zet, pa zna zakuhat neumnosti
Odgovori
+13
13 0
Amor Fati
07. 07. 2026 09.27
Mislim, da je zdej itak vseeno, glede na to, da so Američani pravično izpadli iz turnirja.
Odgovori
+6
7 1
Ombolo
07. 07. 2026 10.20
Najlepše je, da sploh ne gredo domov, ker so že tam:)
Odgovori
0 0
borjac
07. 07. 2026 09.12
Angleži in Francozi , ne pozabite da gredo pritožbe za kartone naslovljene na predsednika Fife Infantina , preko Trumpa , seveda prej kot boste obravnavani , vas bo Trump vprašal če ste pomagali ZDA ob napadu na Iran , če niste ne bo nič z brisanjem kartonov...
Odgovori
+4
5 1
hojladri123
07. 07. 2026 09.26
Kaj potem bodo Izraelci svetovni prvaki?
Odgovori
+8
8 0
NoriSušan
07. 07. 2026 08.24
Zakaj mora na tem turnirju vsako tekmo bit neka polemika z rdeči kartoni. Katastrofa
Odgovori
+9
9 0
Clovek
07. 07. 2026 08.30
Sej mislim, da bodo drugim državam gladko zavrnili pritožbo.
Odgovori
+5
5 0
NoriSušan
07. 07. 2026 08.38
Res katastrofa kako je nogomet postal politika okoli rdečih kartonov. Ne vem zakaj se zdaj dela razlike ko so pa klubi v ligah pokradeni in ligi prvakov tam se pa lahko dopušča katastrofalno sojenje.
Odgovori
+7
8 1
hojladri123
07. 07. 2026 08.56
Nori dej zavrti si 100x Messijev favl nad Alžircu. Niti rumenega ni dobil ! Sanjaš pokradene lige, pred nosom pa gledaš protekcijo ki jo je že nekaj časa deležen Messi. Pa ne rečem, tip je res dober sam dej no...
Odgovori
-3
3 6
bibaleze
Portal
Ko ni na igrišču, je predvsem oče
Zakaj imajo nekateri starši odpor do igre z otrokom?
Zakaj imajo nekateri starši odpor do igre z otrokom?
Kako se na nosečnost pripraviti že 3 mesece pred zanositvijo?
Kako se na nosečnost pripraviti že 3 mesece pred zanositvijo?
Zmagovalec šova Slovenija ima talent bo drugič očka
Zmagovalec šova Slovenija ima talent bo drugič očka
zadovoljna
Portal
Resnica o bankrotu, ločitvi in boju z boleznijo, ki jo je priklenila na hišo
Dnevni horoskop: Eno znamenje se ne bo moglo upreti svoji spogledljivi naravi
Dnevni horoskop: Eno znamenje se ne bo moglo upreti svoji spogledljivi naravi
Hlače, ki jih trenutno nosijo vse Ljubljančanke
Hlače, ki jih trenutno nosijo vse Ljubljančanke
Znana Hrvatica pred aretacijo ujeta s srbskim pevcem
Znana Hrvatica pred aretacijo ujeta s srbskim pevcem
vizita
Portal
Glivice na nogah: kako se jih učinkovito znebiti in preprečiti, da bi se vrnile
Resnica o dietah: Zakaj univerzalna rešitev za hujšanje ne obstaja
Resnica o dietah: Zakaj univerzalna rešitev za hujšanje ne obstaja
Ruminacija: zakaj se misli ves čas vrtijo v negativnem krogu?
Ruminacija: zakaj se misli ves čas vrtijo v negativnem krogu?
Zakaj je plavanje idealna vadba
Zakaj je plavanje idealna vadba
cekin
Portal
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Kaj kupujejo ultra bogati? Tokrat je na prodaj 67 milijonov let star T. rex
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
Vaša plača raste? V resnici bi morala precej bolj
Rekordne postavke za študentsko delo: mladi iščejo izkušnje, podjetja kadre
Rekordne postavke za študentsko delo: mladi iščejo izkušnje, podjetja kadre
moskisvet
Portal
Kdo je skrivnostna partnerka, ki Erlingu Haalandu nudi vso oporo
Zakaj je fant tipa Travis Kelce postal novi ženski ideal – in zakaj je to lahko tudi problem?
Zakaj je fant tipa Travis Kelce postal novi ženski ideal – in zakaj je to lahko tudi problem?
Ganljiva poteza: brat izpolnil obljubo valižanski princesi Kate
Ganljiva poteza: brat izpolnil obljubo valižanski princesi Kate
'Star sem 31 let in so mi diagnosticirali raka želodca': simptom, ki ga je leta ignoriral
'Star sem 31 let in so mi diagnosticirali raka želodca': simptom, ki ga je leta ignoriral
dominvrt
Portal
Razumevanje osnov drenaže okoli vaše hiše
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Preprosti triki, s katerimi bodo lončnice bolj košate
Preprosti triki, s katerimi bodo lončnice bolj košate
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
Sta Taylor Swift in Travis Kelce res postala pasja starša? Oboževalci opazili skrivnostnega kužka
okusno
Portal
Osvežilna sladica brez peke, pripravljena v nekaj minutah
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Ko zmanjka idej za bučke, pripravite te slane palačinke – izginile bodo v hipu
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
Presenetjivi razogi, zaradi katerih ima hrana na letalu drugačen okus
Kaj kuhati ta teden: 7 hitrih poletnih kosil iz sezonske zelenjave
Kaj kuhati ta teden: 7 hitrih poletnih kosil iz sezonske zelenjave
voyo
Portal
Survivor: Hrvaška
Lajf je tekma
Lajf je tekma
Zlo med nami: Ted Bundy
Zlo med nami: Ted Bundy
2017
2017
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763