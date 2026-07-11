Dva tedna po mundialu umrl nogometaš Južne Afrike

25-letni Jayden Adams je bil na počitnicah pred začetkom sezone, ki bi jo moral začeti v domači ekipi Mamelodi Sundowns. Po poročanju lokalnih medijev, med njimi južnoafriške državne radiotelevizije, so njegovo truplo našli v hotelu v Cape Townu. Zaradi smrti v družini, ob začetku SP mu je umrla babica, se je nogometaš spopadal z depresijo.

Južna Afrika se je na SP prebila v izločilne boje. Na prvih dveh tekmah, porazu z Mehiko in remiju s Češko, je bil Adams v začetni postavi, na tretji proti Južni Koreji pa je v igro vstopil v zadnjih minutah in se po zmagi z 1:0 na koncu veselil napredovanja v šestnajstino finala. Tam je izbrano vrsto z golom v zadnji minuti izločila Kanada.