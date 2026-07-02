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SP 2026

Hrvaško in Portugalsko pred spektaklom straši vreme

Toronto, 02. 07. 2026 20.14 pred 37 minutami 1 min branja 2

Avtor:
S.V.
Cristiano Ronaldo

Nogometaše Hrvaške in Portugalske na svetovnem prvenstvu čaka obračun za napredovanje v osmino finala, hkrati pa morda tudi boj z vremenom. Tekma na stadionu BMO Field v Torontu bi se namreč lahko začela z zamudo ali bila med igro prekinjena zaradi nevarnosti neviht z grmenjem.

V Kanadi, tako kot v ZDA, velja strog varnostni protokol. Če je v radiju osmih milj oziroma skoraj 13 kilometrov od stadiona zaznana strela, se mora tekma prekiniti. Takrat se sproži 30-minutno odštevanje, ki se z vsakim novim udarom strele začne znova. Igralci in osebje morajo zapustiti igrišče, navijače pa organizatorji usmerijo na varna območja stadiona.

Po napovedih bo v Torontu ob začetku tekme, ki je predvidena za 19. uro po lokalnem oziroma 1. uro po našem času, vroče in soparno. Temperatura naj bi znašala okoli 30 stopinj Celzija, verjetnost ploh z nevihtami pa naj bi bila približno 40-odstotna.

Podoben primer se je na letošnjem prvenstvu že zgodil, ko je bila tekma med Francijo in Irakom zaradi neviht prekinjena za več kot dve uri, tekma izločilnih bojev med Mehiko in Ekvadorjem pa se je začela uro pozneje.

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KOMENTARJI2

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Nace Štremljasti
02. 07. 2026 20.52
saj vreme ni važno ane,važno je da zmagajo Portugalci
Odgovori
+1
1 0
flojdi
02. 07. 2026 20.26
??strah jih je vremena
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+2
2 0
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