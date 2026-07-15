'Vse skupaj zelo boli, a lahko krivimo le sebe'

Francija je tretja reprezentanca, ki je tretjič zapovrstjo igrala v polfinalu, a ostaja brez tretjega zaporednega finala. Skupno je bila sedmič med najboljšimi štirimi, po porazu pa bo tretjič igrala za tretje mesto (1958, 1986). Ostaja pri dveh naslovih (1998, 2018). Španija je na svetovnem prvenstvu prvič premagala Francijo, potem ko je ta na edinem dosedanjem medsebojnem obračunu na mundialu leta 2006 v osmini finala slavila s 3:1.
Razočaranje v francoski vrsti je bilo razumljivo. Selektor Didier Deschamps tako ni prejel darila za rekord po številu tekem, ki jih je vodil na SP. Zdaj je pri 26., pot na klopi Franciji bo končal s 27. na tekmi za tretje mesto.
"Fantje so razumljivo skrušeni. Vsi smo, saj smo imeli večje ambicije. Moramo priznati, da danes nismo bili na svoji običajni ravni. Predvsem tehnično bi morali biti boljši, saj smo igrali proti zasedbi, ki lahko nadzira dvoboj," je razlagal 57-letni francoski strateg.
"Lahko krivimo le sebe. Bili smo prekratki in premalo nevarni v napadu. Delali smo tehnične napake pri podajah, ki bi lahko vodile do priložnosti za zadetek. To je realnost elitne ravni nogometa. Vse skupaj zelo boli," je še dejal svetovni prvak kot igralec (1998) in trener (2018), ki se po koncu SP poslavlja od selektorske vloge.
Sedeminpetdesetletni Deschamps je tako prav na francoski državni praznik prevzel rekord, ki je veljal 48 let. Nekdanji nogometaš francosko izbrano vrsto vodi vse od leta 2012, a je napovedal, da bo po letošnjem SP končal delo, francoski mediji pa že namigujejo, da bo njegov naslednik še eden od nekdanjih velikanov francoskega nogometa Zinedine Zidane.
Deschamps je s Francijo naslov svetovnega prvaka osvojil kot igralec leta 1998, nato pa še kot selektor leta 2018. Med trenerji sta to v zgodovini dosegla le še Nemec Franz Beckenbauer in Brazilec Mario Zagallo.
Didier Deschamps je bil eden najuspešnejših francoskih nogometašev svoje generacije, ki je igral na položaju defenzivnega vezista. Bil je kapetan francoske reprezentance, ki je leta 1998 osvojila naslov svetovnega prvaka, in leta 2000 naslov evropskega prvaka. V svoji klubski karieri je blestel predvsem pri Olympique de Marseille, s katerim je leta 1993 osvojil ligo prvakov, ter pri torinskem Juventusu, kjer je osvojil številne naslove italijanskega prvaka.
Vzdevek 'La Furia Roja' oziroma 'Rdeča furija' se nanaša na špansko nogometno reprezentanco. Izraz izhaja iz zgodovinskega dogodka, znanega kot 'Plenjenje Antwerpna' leta 1576, kjer so španske čete pokazale izjemno agresivnost in bojevito naravo. V nogometnem kontekstu se je ta izraz uveljavil na olimpijskih igrah leta 1920 v Antwerpnu, kjer je španska reprezentanca s svojo silovito in napadalno igro navdušila javnost in si prislužila ta vzdevek, ki ga uporablja še danes.
Svetovno prvenstvo v nogometu (mundial) je največji in najbolj gledan športni dogodek na svetu, ki ga organizira Mednarodna nogometna zveza (FIFA) vsaka štiri leta. Prvo prvenstvo je bilo organizirano leta 1930 v Urugvaju. Dogodek ima ogromen kulturni in družbeni pomen, saj združuje narode z vsega sveta v tekmovanju, ki presega zgolj športne okvire in pogosto postane simbol nacionalne identitete ter mednarodnega prestiža.
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