'Fantom sem ukazal, da igrajo pogumneje, njihov odziv pa me je naravnost navdušil'

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"Mednarodno nogometno zvezo bi prosil, da fotografom nameni drugi prostor na zelenici med igranjem državnih himen. Stal sem pred zidom 50 fotografov, ki so bili od mene oddaljeni le pol metra. Nisem videl niti enega samega igralca, kar je nekoliko pokvarilo celotno izkušnjo," je dejal 52-letni Thomas Tuchel na angleški klopi.

Anglija je z izvrstno igro v nadaljevanju FOTO: AP

Tuchel je selektorski položaj zasedel oktobra 2024 in je tretji tuji strokovnjak na tem odgovornem položaju. Pred njim sta bila selektorja tudi Šved Sven-Göran Eriksson in Italijan Fabio Capello.

Hrvaška vs Anglija FOTO: Sofascore.com

Po uvodni zmagi ni skrival zadovoljstva, predvsem s predstavo svojih varovancev v drugem polčasu, ki so se sijajno odzvali po "zapletenem" prvem polčasu.

"Igrali smo proti vrhunskemu tekmecu. V prvem polčasu je bilo nekaj nervoze, preveč smo razmišljali o svojih odločitvah na igrišču. Na polčasu sem jih spodbudil, da igrajo pogumneje, njihov odziv pa me je naravnost navdušil. Ustvarili smo si veliko priložnosti, osvojili veliko žog in na tekmi skupno zabili štiri zadetke. Zmago smo si povsem zaslužili," je med drugim dejal Tuchel in dodal, da je še veliko prostora za napredek.