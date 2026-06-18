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SP 2026

'Fantom sem ukazal, da igrajo pogumneje, njihov odziv pa me je naravnost navdušil'

New York, 18. 06. 2026 11.36 pred 38 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Thomas Tuchel

Eden od posladkov uvodnega kroga skupinskega dela nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki med Anglijo in Hrvaško se je na stadionu Dallas Cowboys iz lige NFL v Arlingtonu končal z zmago angleške izbrane vrste s 4:2. Nemcu na angleški klopi Thomasu Tuchelu so dolgo pričakovan in poseben trenutek v začetku tekme pokvarili fotografi, ki so mu preprečili užitek ob poslušanju angleške himne na njegovi krstni tekmi na svetovnem prvenstvu ...

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"Mednarodno nogometno zvezo bi prosil, da fotografom nameni drugi prostor na zelenici med igranjem državnih himen. Stal sem pred zidom 50 fotografov, ki so bili od mene oddaljeni le pol metra. Nisem videl niti enega samega igralca, kar je nekoliko pokvarilo celotno izkušnjo," je dejal 52-letni Thomas Tuchel na angleški klopi.

Anglija je z izvrstno igro v nadaljevanju
Anglija je z izvrstno igro v nadaljevanju
FOTO: AP

Tuchel je selektorski položaj zasedel oktobra 2024 in je tretji tuji strokovnjak na tem odgovornem položaju. Pred njim sta bila selektorja tudi Šved Sven-Göran Eriksson in Italijan Fabio Capello

Hrvaška vs Anglija
Hrvaška vs Anglija
FOTO: Sofascore.com

Po uvodni zmagi ni skrival zadovoljstva, predvsem s predstavo svojih varovancev v drugem polčasu, ki so se sijajno odzvali po "zapletenem" prvem polčasu.

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"Igrali smo proti vrhunskemu tekmecu. V prvem polčasu je bilo nekaj nervoze, preveč smo razmišljali o svojih odločitvah na igrišču. Na polčasu sem jih spodbudil, da igrajo pogumneje, njihov odziv pa me je naravnost navdušil. Ustvarili smo si veliko priložnosti, osvojili veliko žog in na tekmi skupno zabili štiri zadetke. Zmago smo si povsem zaslužili," je med drugim dejal Tuchel in dodal, da je še veliko prostora za napredek.

Razlagalnik

Sven-Göran Eriksson je bil švedski nogometni trener, ki je leta 2001 postal prvi tuji selektor angleške nogometne reprezentance. V času svojega mandata, ki je trajal do leta 2006, je vodil tako imenovano 'zlato generacijo' angleških nogometašev na treh velikih tekmovanjih, vključno s svetovnima prvenstvoma v letih 2002 in 2006, kjer je Anglija obakrat izpadla v četrtfinalu.

Fabio Capello, sloviti italijanski nogometni strateg, je prevzel vodenje angleške izbrane vrste leta 2008. Znan je bil po svojem izjemno discipliniranem in taktično strogem pristopu k igri. Pod njegovim vodstvom se je Anglija uvrstila na svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki, vendar je njegov mandat zaznamoval tudi visok poraz proti Nemčiji v osmini finala, kar je sprožilo številne razprave o učinkovitosti njegovega vodenja.

Selektor je strokovnjak, zadolžen za vodenje nacionalne nogometne reprezentance. Za razliko od trenerjev klubskih ekip, ki imajo igralce na voljo skozi celotno sezono, ima selektor omejen čas za pripravo ekipe, saj se reprezentance zbirajo le med reprezentančnimi premori ali pred velikimi turnirji. Njegova ključna naloga je izbira najboljših igralcev iz različnih klubov ter oblikovanje kohezivne ekipe s prepoznavnim slogom igre.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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cakra
18. 06. 2026 12.19
Angleski igralci igrajo pod velikim stresom povrh jih muci tudi vrocina.
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