Fifa bo prekršila pravila: kako dolgo bo v finalu trajal polčas?

Kot smo poročali, bodo del šova med polčasom Justin Bieber , Shakira , Burna Boy , Madonna , BTS , Gustavo Dudamel in PS22 Chorus , ki bodo del točke, ki jo bo izvedla skupina Coldplay . Ameriško himno bo odpela Jennifer Hudson , pri programu pa bosta sodelovali tudi pevki Laura Pausini in Nicole Scherzinger , igralec Tom Cruise , pevec Robbie Williams in spletni vplivnež IShowSpeed .

Po zadnjih informacijah bo najprej na sporedu običajni 15-minutni odmor med polčasoma, nato pa še načrtovana predstava, ki naj bi trajala približno 11 minut.

Mednarodni odbor za nogometna pravila določa, da so igralci med polčasoma upravičeni do odmora, ki ne sme trajati več kot 15 minut. Fifa bo tako prekršila lastna pravila, kar pa za to organizacijo ne bo nič novega, saj je enako storila med polčasom lanskega klubskega svetovnega prvenstva, ki je zaradi glasbene točke trajal 24 minut.