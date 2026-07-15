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SP 2026

Fifa bo prekršila pravila: kako dolgo bo v finalu trajal polčas?

New York, 15. 07. 2026 09.24 pred 15 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.M.
Glasbeni program med polčasom finala lanskega klubskega svetovnega prvenstva

Glasbeni program med polčasom nogometne tekme ni nekaj povsem novega. Nastop smo videli že v lanskem finalu klubskega svetovnega prvenstva v ZDA, letos pa bodo glasbeniki debitirali tudi na največjem odru. Na račun tega bi polčas utegnil trajati tudi do pol ure.

Kot smo poročali, bodo del šova med polčasom Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, Madonna, BTS, Gustavo Dudamel in PS22 Chorus, ki bodo del točke, ki jo bo izvedla skupina Coldplay. Ameriško himno bo odpela Jennifer Hudson, pri programu pa bosta sodelovali tudi pevki Laura Pausini in Nicole Scherzinger, igralec Tom Cruise, pevec Robbie Williams in spletni vplivnež IShowSpeed.

Shakira in Burna Boy
Shakira in Burna Boy
FOTO: AP

Po zadnjih informacijah bo najprej na sporedu običajni 15-minutni odmor med polčasoma, nato pa še načrtovana predstava, ki naj bi trajala približno 11 minut.

Mednarodni odbor za nogometna pravila določa, da so igralci med polčasoma upravičeni do odmora, ki ne sme trajati več kot 15 minut. Fifa bo tako prekršila lastna pravila, kar pa za to organizacijo ne bo nič novega, saj je enako storila med polčasom lanskega klubskega svetovnega prvenstva, ki je zaradi glasbene točke trajal 24 minut.

Glasbeni program med polčasom finala lanskega klubskega svetovnega prvenstva
Glasbeni program med polčasom finala lanskega klubskega svetovnega prvenstva
FOTO: Profimedia

Finale mundiala je na sporedu v nedeljo ob 21. uri. Jasno je, da bo na največjem odru prisotna Španija, za drugo finalno vstopnico pa se bosta pomerili Anglija in Argentina.

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KOMENTARJI2

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MarkoJur
15. 07. 2026 09.39
Odstavite infantina, ki dejansko ubija ta šport!
Odgovori
+0
1 1
cripstoned
15. 07. 2026 09.29
Ahahahhaha fifa krsi pravila na vsaki tekmi malega prevaranta in argentine ...seveda v njihovo korist...kaksna sramota za nogomet ...FIFARGENTINA
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+3
4 1
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