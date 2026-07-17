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SP 2026

Fifa bo svetovnim prvakom podelila tudi prstane

New Jersey, 17. 07. 2026 13.02 pred 53 minutami 1 min branja 7

Avtor:
STA
fifa prstan

V ameriškem športu je običaj, da ekipe, ki osvojijo naslov prvaka, za svoje dosežke prejmejo prstane. Zdaj to prakso za svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi uvaja tudi krovna nogometna organizacija Fifa.

Poleg pokala za naslov svetovnega prvaka in zlatih medalj bodo novi svetovni prvaki 2026 za naslov prejeli še eno nagrado. Fifa je sporočila, da bo zmagovalcu nedeljskega finala med Španijo in Argentino v East Rutherfordu prvič podelila tudi prstane. Na eni strani prstana je ponosno upodobljen pokal svetovnega prvenstva, medtem ko bo Fifa drugo stran prilagodila tako, da bo odražala identiteto zmagovalne ekipe.

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Takoj po finalu bosta kapetan in trener zmagovalne ekipe prejela predhodno različico prstana. Pri omejeni seriji 2026 prstanov jih bo 30 kosov rezerviranih za zmagovalce, 1996 prstanov pa bo na voljo tudi za prodajo navijačem po vsem svetu, je še sporočila Fifa.

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Tradicija podeljevanja prstanov ekipam za osvojitev naslova je povezana predvsem z ameriškimi športi; prvaki v ligah NFL in NBA na primer prejmejo šampionske prstane. Ti so pogosto okrašeni tudi z dragimi kamni, stroške zanje pa večinoma krijejo lastniki ekip.

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KOMENTARJI7

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prost1
17. 07. 2026 13.51
Upam , da so vse te neumnisti le dobra priprava terena na to, da Čeferin prevzame vse skupaj.
Odgovori
0 0
SpamEx
17. 07. 2026 13.43
Neokusni Infantino naj se spoka
Odgovori
+3
3 0
alien number 9
17. 07. 2026 13.42
kje pa je portret oranžnega
Odgovori
+5
5 0
Armbrust
17. 07. 2026 13.35
amerikanizacija
Odgovori
+8
8 0
pljuvamnakarbid
17. 07. 2026 13.32
Nepotrebno kopiranje, poleg tega jih bodo s prosto prodajo razvrednotili.
Odgovori
+7
8 1
SpamEx
17. 07. 2026 13.20
upamo da prvič in zadnič to USA 💩
Odgovori
+6
7 1
royayers
17. 07. 2026 13.19
neumnost za neumnostjo. cim dlje stran od ameriskih praks. ampak infantino je hlacke ze zdavnaj spustil...
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+7
8 1
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