Fifa bo svetovnim prvakom podelila tudi prstane

Poleg pokala za naslov svetovnega prvaka in zlatih medalj bodo novi svetovni prvaki 2026 za naslov prejeli še eno nagrado. Fifa je sporočila, da bo zmagovalcu nedeljskega finala med Španijo in Argentino v East Rutherfordu prvič podelila tudi prstane. Na eni strani prstana je ponosno upodobljen pokal svetovnega prvenstva, medtem ko bo Fifa drugo stran prilagodila tako, da bo odražala identiteto zmagovalne ekipe.
Takoj po finalu bosta kapetan in trener zmagovalne ekipe prejela predhodno različico prstana. Pri omejeni seriji 2026 prstanov jih bo 30 kosov rezerviranih za zmagovalce, 1996 prstanov pa bo na voljo tudi za prodajo navijačem po vsem svetu, je še sporočila Fifa.
Tradicija podeljevanja prstanov ekipam za osvojitev naslova je povezana predvsem z ameriškimi športi; prvaki v ligah NFL in NBA na primer prejmejo šampionske prstane. Ti so pogosto okrašeni tudi z dragimi kamni, stroške zanje pa večinoma krijejo lastniki ekip.
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