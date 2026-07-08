'Fifa naj se posuje s pepelom in reče, da je to naredila pod pritiski Trumpa'

Dan po tekmi osmine finala med Argentino in Egiptom nogometni svet še vedno delijo odločitve glavnega sodnika, ki so aktualnim svetovnim prvakom omogočile preobrat in napredovanje med najboljših osem. "Pri razveljavljenem golu Egipta za 0:2 so sodniki upoštevali navodila in smernice, ki jih imajo, tako da je bil upravičeno razveljavljen," odločitev francoskega sodnika zagovarja Damir Skomina, ki težavo vidi drugje.

"V prihodnje bi bilo dobro pogledati take zadeve. Argentina je imela velikokrat možnost prekiniti to akcijo, pa je ni. Na koncu ni bila kaznovana z zadetkom, ker se gleda prvi prekršek, ki pa je bil," je nadaljeval Skomina, ki meni, da sta bili upravičeno dosojeni tudi enajstmetrovka za Argentino ter zadetek za končnih 3:2.

Nekdanji vrhunski sodnik se je dotaknil tudi škandalozne odločitve Fife, da Folarinu Balogunu kljub dejstvu, da je na predhodni tekmi prejel neposredni rdeči karton, omogoči igranje v osmini finala. "S tem nezaslišano preklicanim rdečim kartonom s strani Fife, beri (Giannija) Infantina in (Donalda) Trumpa, je padel velik madež na naš šport. Potrebno se je zamisliti, do kam si ti ljudje upajo iti," je povedal Skomina.

Donald Trump in Gianni Infantino FOTO: AP