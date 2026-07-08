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SP 2026

'Fifa naj se posuje s pepelom in reče, da je to naredila pod pritiski Trumpa'

Ljubljana, 08. 07. 2026 19.00 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
B.B. A.M.
Donald Trump in Gianni Infantino

Etika, morala in integriteta so besede, ki jih je nekdanji vrhunski nogometni sodnik Damir Skomina uporabil v ekskluzivnem pogovoru o odločitvah na mundialu. Vprašanje je, ali vodilni možje Fife to imajo. Če bi imeli, bi se po njegovem mnenju morali opravičiti za svoja nesmiselna dejanja in odstopiti s svojih položajev.

Dan po tekmi osmine finala med Argentino in Egiptom nogometni svet še vedno delijo odločitve glavnega sodnika, ki so aktualnim svetovnim prvakom omogočile preobrat in napredovanje med najboljših osem. "Pri razveljavljenem golu Egipta za 0:2 so sodniki upoštevali navodila in smernice, ki jih imajo, tako da je bil upravičeno razveljavljen," odločitev francoskega sodnika zagovarja Damir Skomina, ki težavo vidi drugje.

"V prihodnje bi bilo dobro pogledati take zadeve. Argentina je imela velikokrat možnost prekiniti to akcijo, pa je ni. Na koncu ni bila kaznovana z zadetkom, ker se gleda prvi prekršek, ki pa je bil," je nadaljeval Skomina, ki meni, da sta bili upravičeno dosojeni tudi enajstmetrovka za Argentino ter zadetek za končnih 3:2.

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Nekdanji vrhunski sodnik se je dotaknil tudi škandalozne odločitve Fife, da Folarinu Balogunu kljub dejstvu, da je na predhodni tekmi prejel neposredni rdeči karton, omogoči igranje v osmini finala. "S tem nezaslišano preklicanim rdečim kartonom s strani Fife, beri (Giannija) Infantina in (Donalda) Trumpa, je padel velik madež na naš šport. Potrebno se je zamisliti, do kam si ti ljudje upajo iti," je povedal Skomina.

Donald Trump in Gianni Infantino
Donald Trump in Gianni Infantino
FOTO: AP

Verjetno bodo zdaj vse reprezentance, ki bodo prejele rdeči karton, zahtevale podoben tretma. "Poti nazaj več ni. Edina pot je, da se Fifa posuje s pepelom in reče, da je to naredila pod pritiski Trumpa, prvič, zadnjič in nikoli več. Ampak potem bi morali vsi ti ljudje oditi, če bi imeli etiko, moralo in integriteto," je zaključil Skomina.

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KOMENTARJI4

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peglezn
08. 07. 2026 19.49
glede na reprezentance, ki še tekmujejo, je vseeno, če ostanemo kar pri UEFI.
Odgovori
0 0
Lastniki česarkoli
08. 07. 2026 19.40
Skomina nima nič proti manucau...je samo strokovnjak, ki ve o čem govori
Odgovori
+2
2 0
biggie33
08. 07. 2026 19.19
Glede na to, da so pred Trumpom počepnili vsi evropski voditelji, razen Putin in Sanchez, povsem razumem Infantina.. z blazneži se je bolje strinjati, razen če si pripravljen trpeti posledice, brutalne posledice..
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+2
3 1
Anion6anion
08. 07. 2026 19.19
Etika, morala, integriteta? Kaj ko so v igri miljoni dolarjev, se na to pozvizgajo
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+2
2 0
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