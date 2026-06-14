Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Fifa o enajstmetrovki za Švico: prišlo je do tehničnih napak za prikaz posnetkov

Vancouver, 14. 06. 2026 11.36 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
STA
Švica - Katar

Mednarodna nogometna zveza Fifa je v izjavi za javnost sporočila, da je med tekmo skupine B med Katarjem in Švico prišlo do tehničnih napak za prikaz posnetkov iz sobe za Var, a je bila enajstmetrovka za Švico dosojena pravilno. Dvoboj med Katarjem in Švico se je presenetljivo končal z delitvijo točk (1:1).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dvoboj je zaznamovala odločitev sodnika iz Hondurasa Saida Martineza, ki je v prvem polčasu dosodil enajstmetrovko za Švico, čeprav je sprva kazalo na prepovedan položaj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Fifa je v izjavi za javnost sporočila, da je ravno v trenutku pregleda posnetka prišlo do motenj v prenosu signala slike s črtami, ki označujejo prepovedan ali dovoljen položaj.

Preberi še 94. minuta za nogometne anale: Katar proti Švici vpisal zgodovinski remi

Krovna zveza je nadalje zapisala, da so napako hitro odpravili in da to ni vplivalo na delo sodnikov v sobi za Var ter komunikacijo z glavnim sodnikom iz Hondurasa. Sodniki so imeli posledično na voljo vse posnetke in ustrezno tehnologijo, da so v skladu s pravili pregledali sporno situacijo.

Breel Embolo
Breel Embolo
FOTO: AP

Fifa je dodala, da je analiza pokazala, da prepovedanega položaja ni bilo in da je bila odločitev sodnika pravilna. Glavni sodnik se je v nadaljevanju akcije odločil kaznovati prekršek vratarja Katarja nad Remom Freulerjem, iz enajstmetrovke pa je bil nato v 17. minuti natančen Breel Embolo. Katar je izenačil tik pred koncem dvoboja, in sicer v četrti minuti sodnikovega dodatka.

nogomet sp mundial

Trdoživi Haitijci drago prodali kožo, a Škotska se veseli prve zmage po letu 1990

24ur.com 94. minuta za nogometne anale: Katar proti Švici vpisal zgodovinski remi
24ur.com Švicarji neutolažljivi: Žalostni za fante in narod, da moramo po takšni predstavi zapustiti turnir
24ur.com Kvalifikacijska tekma Belgije in Švedske dokončno prekinjena
24ur.com Obračun hrvaških trenerjev brez zmagovalca: Tudor jezen, Kovač pa obžaluje
24ur.com Atalanti po odmevni zmagi spodrsnilo proti Veroni
24ur.com Junaka vaterpolske tekme proti Izraelu zapravila petmetrovke
24ur.com Matković: Premagali smo sami sebe
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
VladaJePadla
14. 06. 2026 12.53
Levi pripadli mediji kritizirajo a ne vidijo kaksne propalice so sami. Vidijo 10 praznih sedežev ker so gledalci sli na oivo in hotdog pa širijo neresnice polresnice kako so prazni stadioni.... komentator na tekmi Katar-Švica napil spi jamra pravi da ni navijaškega vzdušja na SP razen na prvi tekmi in upam staviti da sploh ni gledal vseh tekem ko pa so jatarci dali gol je pa zacel kricat kot da so ga iz umobolnice ven spustili. No to so levi mediji in njihovi oropadli novinarji ki se spoznajo na prav vse od Športa do politike. Rtv pa sploh vseh tekem ne prenaša niti studia nimajo v vecernih terminih ali pa jutranjih ker po 10 uri so ze vsi doma pri mamicah in dudajo mlekeca. Na prvi tekmi so v studiu vrteli stare posnetke iz prizorišč. Upam da zdaj ko je nova vlada rtv dokoncno propade pa da se naredijo cistke in se jih vse te leve pajace ki so tam samo zato da mesajo meglo in vnasajo nemir spodi. Upam.
Odgovori
0 0
robinhud
14. 06. 2026 12.24
neverjetno da se ravno pravi trenute sfuzla varu!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Še vedno trdi, da je biološki oče otrok Michaela Jacksona
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
Mlečni zdrob: enostavno in hitro pripravljen zajtrk
Mlečni zdrob: enostavno in hitro pripravljen zajtrk
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
Prepoznate deklico na sliki? Danes je mama treh otrok
zadovoljna
Portal
Tako lepa je danes hči slavnega igralca
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
Tedenski horoskop: Ribe čaka presenečenje, biki načrtujejo prihodnje korake
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
4 znamenja, ki jim bo današnji mlaj prinesel nov zagon
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
Nora rešitev za majhno stanovanje, ki jo morate poznati
vizita
Portal
Dieta ruskih balerin: V enem tednu do pet kilogramov manj
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
En sam pregled ga je rešil pred zlomom kosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Kako prepoznati povišan holesterol in kaj resnično pomaga znižati vrednosti
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
Zakaj vas po jedi boli želodec? 9 pogostih vzrokov, ki jih ne smete ignorirati
cekin
Portal
Zakaj nekateri delajo več kot 40 ur, drugi pa 32? Razlogi vas bodo presenetili
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Vaša pravica do doma: kako rastoči stroški vplivajo na varnost?
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Slovenski upokojenci dobijo več kot upokojenci v regiji, a manj od avstrijskih
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
Zakaj generacija Z zapravlja le za luksuzno kozmetiko?
moskisvet
Portal
Zdravniki svarijo: Tega ne bi smeli početi po 17. uri
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Njegova navada skoraj uničila razmerje
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
Po 26 letih še vedno zaljubljena kot prvi dan
To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla
To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla
dominvrt
Portal
Lepo cvetje, ki lahko povzroči hudo zastrupitev
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Sistem petih con za popolno organizacijo kuhinje
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Čiščenje vrtnega pohištva ne bo več muka
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
Se vrata ne zapirajo? To je najpogostejši krivec
okusno
Portal
Najdražje jedi na svetu: luksuz, ki stane več tisoč evrov na krožniku
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Sadni biskvit iz pekača: sočno domače pecivo, ki vedno uspe
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Božanski chili con carne: triki za najboljši okus vseh časov
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
voyo
Portal
Moje sonce
NeRealno
NeRealno
Čistilka
Čistilka
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758