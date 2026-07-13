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SP 2026

Fifa vztraja o regularnosti angleškega zadetka

Ljubljana, 13. 07. 2026 09.11 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Norveška - Anglija

Krovna organizacija svetovnega nogometa Fifa je ponovno potrdila, da je bil izenačujoči zadetek Anglije na četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva proti Norveški veljaven. Fifa je zavrnila teorijo, da tresoči se posnetek kamere dokazuje, da je žoga pred zadetkom Angležev zadela kabel sistema Spidercam.

Razpravo je sprožil potek igre, ko je norveški vratar Orjan Nyland izvedel udarec iz vrat. Žoga je prišla do Angleža Anthonyja Gordona, ki je nato pripravil priložnost za Juda Bellinghama za izenačenje na 1:1.

Norveški selektor Stale Solbakken je po tekmi dejal: "Žoga je padla tik pred našo klop. Sam nisem videl, da bi zadela kabel, vendar se je naša klop takoj odzvala. Pravzaprav gre za povsem jasen primer, saj je žoga spremenila tirnico leta."

Norveška - Anglija
Norveška - Anglija
FOTO: AP

 

Vendar pa je Fifa znova zanikala kakršen koli stik žoge s kablom kamere. Prav tako je vztrajala, da je žoga kljub višini, na katero je bila izbita, še naprej oddajala stalen signal.

"Signal žoge - njen 'srčni utrip' - je bil ves čas na voljo," so sporočili iz krovne nogometne organizacije.

Če bi se žoga dotaknila kabla, bi moral sodnik Bellinghamov gol, ki ga je dosegel v sodnikovem dodatku prvega polčasa, razveljaviti.

Anglija je tekmo po podaljških dobila z 2:1 in se bo v sredo v Atlanti v polfinalu pomerila z Argentino.

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