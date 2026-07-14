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SP 2026

Finale pred finalom? Spektakel med Francijo in Španijo

Dallas, 14. 07. 2026 15.46 pred 43 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M STA
Lamine Yamal in Kylian Mbappe

Danes je na nogometnem svetovnem prvenstvu na sporedu prvi polfinale. Za vstop na sklepno dejanje mundiala se bosta pomerili Španija in Francija, poznavalci pa to tekmo opisujejo kot finale pred finalom. Tekma je v Dallasu na sporedu ob 21. uri po slovenskem času.

Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
FOTO: AP

Reprezentanci sta se leta 2024 pomerili v finalu eura, kjer je bila boljša Španija. Dvoboj bo tudi bitka dveh mladih nogometašev, Lamina Yamala, ki je pred dnevom dopolnil 19 let, in Kyliana Mbappeja, ki sta že zdaj ikoni v svojih domovinah in zunaj njihovih meja. Mbappe ima več izkušenj, saj je že osvojil svetovno prvenstvo, poleg tega pa zna samozavestno nastopati tudi v angleščini – zaradi teh dejavnikov je postal eden od obrazov tega turnirja v ZDA.

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Izjemni Yamal zunaj igrišča še lovi korak z njim, a je njegova statistika proti Mbappeju na igrišču impresivna. V zadnjih dveh letih sta se pogosto srečevala na nasprotnih straneh v španskem prvenstvu el clasicu. Doslej je Mbappe na desetih tekmah proti Yamalu v klubskem in reprezentančnem dresu zabeležil osem porazov in le dve zmagi.

Lamine Yamal
Lamine Yamal
FOTO: AP

"Vsi tekmeci so vrhunski, a tudi mi smo zelo močna ekipa. Boj za finale je povsem odprt," je pred obračunom s Francijo razmere ocenil španski selektor Luis de la Fuente. Glede Yamala je De la Fuente izrazil prepričanje, da "njegova najboljša predstava na tem prvenstvu šele prihaja".

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Na drugi strani francoski selektor Didier Deschamps izpostavlja, da je že zdaj ponosen na svojo ekipo. Mbappe pa si vseeno želi popoln zaključek. V drugem polfinalu se bosta pomerili Argentina in Anglija.

sp 2026 polfinale španija francija yamal mbappe

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cripstoned
14. 07. 2026 16.29
Spektakel ki ga bodo pokvarili sodniki...yamal je naslednji messi, hajp se mora opraviciti denar pa se mora prati se naprej...stavim da bodo francozi dobili rdeci karton
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HardKore
14. 07. 2026 15.57
Lepo ga jaj.... šlata
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