Finale pred finalom? Spektakel med Francijo in Španijo

Kylian Mbappé FOTO: AP

Reprezentanci sta se leta 2024 pomerili v finalu eura, kjer je bila boljša Španija. Dvoboj bo tudi bitka dveh mladih nogometašev, Lamina Yamala, ki je pred dnevom dopolnil 19 let, in Kyliana Mbappeja, ki sta že zdaj ikoni v svojih domovinah in zunaj njihovih meja. Mbappe ima več izkušenj, saj je že osvojil svetovno prvenstvo, poleg tega pa zna samozavestno nastopati tudi v angleščini – zaradi teh dejavnikov je postal eden od obrazov tega turnirja v ZDA.

Izjemni Yamal zunaj igrišča še lovi korak z njim, a je njegova statistika proti Mbappeju na igrišču impresivna. V zadnjih dveh letih sta se pogosto srečevala na nasprotnih straneh v španskem prvenstvu el clasicu. Doslej je Mbappe na desetih tekmah proti Yamalu v klubskem in reprezentančnem dresu zabeležil osem porazov in le dve zmagi.

Lamine Yamal FOTO: AP

"Vsi tekmeci so vrhunski, a tudi mi smo zelo močna ekipa. Boj za finale je povsem odprt," je pred obračunom s Francijo razmere ocenil španski selektor Luis de la Fuente. Glede Yamala je De la Fuente izrazil prepričanje, da "njegova najboljša predstava na tem prvenstvu šele prihaja".