Odličen gol Mbappeja za vodstvo proti Iraku (1:0*)

Francoski nogometaši so v tekmo proti mezopotamskim levom vstopili napadalno in atraktivno, glavni sodnik pa je hitro nakazal, da bo na tem obračunu dopuščal precej "moško" igro. Posledično ob padcu Dayota Upamecanoja v kazenskem prostoru ni niti pomislil na enajstmetrovko, kljub temu pa so Francozi hitro prišli do vodstva. Kylian Mbappe je s svojo šibkejšo nogo sprožil z roba kazenskega prostora, strel ni bil najbolj natančen, a dovolj močan, da je žoga končala v mreži. Prvi zvezdnik galskih petelinov je tako na najlepši možen način proslavil svojo 100. tekmo v reprezentančnem dresu.
Navijači so tudi v nadaljevanju spremljali terensko pobudo dvakratnih svetovnih prvakov, za nekaj slabe volje pa je poskrbel naliv, ki ni vplival le na nogometaše, pač pa tudi na slabih 70 tisoč gledalcev na stadionu s slabo pokritostjo tribun. Poleg strelca edinega zadetka prvega polčasa sta bila razpoložena tudi Michael Olise in Ousmane Dembele, omenjeni pa kljub številnim kakovostnim kombinacijam niso uspeli povišati vodstva.
Svetovno prvenstvo, 2. krog, izid:
Francija - Irak 1:0*
Mbappe 14.
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