Odličen gol Mbappeja za vodstvo proti Iraku (1:0*)

Francoski nogometaši so v tekmo proti mezopotamskim levom vstopili napadalno in atraktivno, glavni sodnik pa je hitro nakazal, da bo na tem obračunu dopuščal precej "moško" igro. Posledično ob padcu Dayota Upamecanoja v kazenskem prostoru ni niti pomislil na enajstmetrovko, kljub temu pa so Francozi hitro prišli do vodstva. Kylian Mbappe je s svojo šibkejšo nogo sprožil z roba kazenskega prostora, strel ni bil najbolj natančen, a dovolj močan, da je žoga končala v mreži. Prvi zvezdnik galskih petelinov je tako na najlepši možen način proslavil svojo 100. tekmo v reprezentančnem dresu.