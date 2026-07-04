Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Težave v francoskem taboru pred četrtfinalno tekmo

Philadelphia, 04. 07. 2026 14.44 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Aurélien Tchouaméni

Francija, dvakratna svetovna prvakinja v nogometu, bo tekmo osmine finala svetovnega prvenstva proti Paragvaju z začetkom v Philadelphii odigrala brez standardnega vezista Aureliena Tchouamenija, ki si je poškodoval stegensko mišico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Aurelien Tchouameni bi moral na tej tekmi zabeležiti svoj 50. nastop za reprezentanco. Pričakovati je, da bo francoski selektor Didier Deschamps namesto Tchouamenija v začetno enajsterico uvrstil Manuaja Koneja. Šestindvajsetletni Tchouameni, član madridskega Reala, velja za enega najbolj vsestranskih obrambnih vezistov ter je namestnik kapetana Kyliana Mbappeja.

Preberi še Še veliki Ibra je skoraj zajokal

Po poročanju francoskih medijev bo Tchouameni prisiljen počivati en teden. To pomeni, da tudi v primeru, če bo Francija zmagala in se uvrstila v četrtfinale, kjer bi se v četrtek pomerila z zmagovalcem tekme med Kanado in Marokom, Tchouameni na tej tekmi ne bo mogel igrati. Tchouameni je na svetovnem prvenstvu odigral tri od štirih tekem. Izpustil je tekmo proti Iraku, in sicer prav zaradi omenjene poškodbe stegna. Ta mu je povzročala bolečine tudi na zadnjem treningu pred tekmo s Paragvajem.

sp 2026 francija poškodba Tchouameni

Še veliki Ibra je skoraj zajokal

24ur.com Parižane po dolgi lanski sezoni pestijo poškodbe
24ur.com Dolenec: Ne vidim boljše ekipe od Francije
24ur.com Preplah v taboru galskih petelinov: val bolezni v slačilnici Francije
24ur.com Mitrović: Kakovostnega tekmeca lahko premagamo le z dobro obrambo
24ur.com Mbappe še čuti bolečine, zato je zapustil tabor reprezentance
24ur.com Parižani edini brez 'praske' v prvenstvu
24ur.com Francozi z minimalno zmago (1:0) prek Belgijcev v četrtfinale Eura
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Noseči v poletni vročini? Tako boste lažje preživeli dneve nad 35 stopinj
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Najboljši otroški prigrizki: Zdravi mafini iz bučk, ki jih otroci obožujejo
Najboljši otroški prigrizki: Zdravi mafini iz bučk, ki jih otroci obožujejo
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
zadovoljna
Portal
Drama na dvoru: Umazane skrivnosti naj bi prišle na dan
3 znamenja, ki jih v tem mesecu čaka velik preobrat
3 znamenja, ki jih v tem mesecu čaka velik preobrat
Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
Na poroko je povabila bivšega, ta se slavja ni udeležil
Na poroko je povabila bivšega, ta se slavja ni udeležil
vizita
Portal
To ni najbolj nevarna sestavina v predelanem mesu, strokovnjaki opozarjajo na nekaj drugega
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
cekin
Portal
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
moskisvet
Portal
Najlepša hrvaška nogometašica ljubi Portugalca: "Nekdo bo nocoj spal na kavču"
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
dominvrt
Portal
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
okusno
Portal
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
voyo
Portal
Tartinijev ključ
Intervju z Madonno
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763