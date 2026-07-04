Težave v francoskem taboru pred četrtfinalno tekmo

Aurelien Tchouameni bi moral na tej tekmi zabeležiti svoj 50. nastop za reprezentanco. Pričakovati je, da bo francoski selektor Didier Deschamps namesto Tchouamenija v začetno enajsterico uvrstil Manuaja Koneja. Šestindvajsetletni Tchouameni, član madridskega Reala, velja za enega najbolj vsestranskih obrambnih vezistov ter je namestnik kapetana Kyliana Mbappeja.
Po poročanju francoskih medijev bo Tchouameni prisiljen počivati en teden. To pomeni, da tudi v primeru, če bo Francija zmagala in se uvrstila v četrtfinale, kjer bi se v četrtek pomerila z zmagovalcem tekme med Kanado in Marokom, Tchouameni na tej tekmi ne bo mogel igrati. Tchouameni je na svetovnem prvenstvu odigral tri od štirih tekem. Izpustil je tekmo proti Iraku, in sicer prav zaradi omenjene poškodbe stegna. Ta mu je povzročala bolečine tudi na zadnjem treningu pred tekmo s Paragvajem.
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