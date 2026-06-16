Ponovitev uvodnega obračuna mundiala 2002: Francija proti Senegalu

Francija se je leta 2002 v svetovno prvenstvo podala v vlogi akutalnega prvaka in že na uvodni tekmi doživela hladen tuš. Po zaslugi zadetka Pape Boube Diopa, ki je pred šestimi leti po dolgem boju z boleznijo izgubil življenje, so levi presenetili svet.

Uspeh bodo želeli ponoviti danes, ko bodo spet v vlogi underdoga. Francozi so namreč pred osmimi leti osvojili mundial, pred štirimi leti prišli vse do finala, letos pa se bodo želeli kot prva reprezentanca v zgodovini še tretjič zapored uvrstiti v finale in priti še do četrtega naslova svetovnega prvaka. Svojo pot do morebitnega novega upseha začenjajo v skupini I, kjer jim družbo delajo Senegal, Norveška in Irak.