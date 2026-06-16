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SP 2026

Ponovitev uvodnega obračuna mundiala 2002: Francija proti Senegalu

New Jersey, 16. 06. 2026 19.00 pred 38 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.M.
Francija - Senegal

Francija, ena izmed glavnih favoritinj za končno slavje, začenja s svetovnim prvenstvom. Njen nasprotnik bo Senegal, ki jo je na uvodni tekmi mundiala leta 2002 presenetljivo premagal z 1:0. Lahko poskrbi za nov šok? Tekma se bo začela ob 21. uri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Francija se je leta 2002 v svetovno prvenstvo podala v vlogi akutalnega prvaka in že na uvodni tekmi doživela hladen tuš. Po zaslugi zadetka Pape Boube Diopa, ki je pred šestimi leti po dolgem boju z boleznijo izgubil življenje, so levi presenetili svet.

Uspeh bodo želeli ponoviti danes, ko bodo spet v vlogi underdoga. Francozi so namreč pred osmimi leti osvojili mundial, pred štirimi leti prišli vse do finala, letos pa se bodo želeli kot prva reprezentanca v zgodovini še tretjič zapored uvrstiti v finale in priti še do četrtega naslova svetovnega prvaka. Svojo pot do morebitnega novega upseha začenjajo v skupini I, kjer jim družbo delajo Senegal, Norveška in Irak.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet svetovno prvenstvo francija senegal

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KOMENTARJI2

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luckyss.1
16. 06. 2026 19.56
Na zelenici ne bo niti enega Francoza ali Evropejca.
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alex cross
16. 06. 2026 19.54
Afrika proti eurpski Afriki...
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