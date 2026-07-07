'Sklenili smo, da moramo na farso s kartonom odgovoriti na igrišču. In to smo storili'

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"Pristopil je k meni, kar izjemno cenim. Ni on kriv. On ni storil ničesar narobe. Spoštujem ga," je o ameriškem reprezentantu dejal Rudi Garcia. Belgijski vratar Thibaut Courtois je dejal, da je bila njegova ekipa v zadnjih dneh v ZDA deležna "pomanjkanja spoštovanja", kapetan Youri Tielemans pa je dodal, da je polemika v zvezi z Balogunom ekipi dala obilo dodatne motivacije.

"Bodimo iskreni: ko smo izvedeli za novico, smo imeli takoj sestanek. Sklenili smo, da moramo odgovoriti na igrišču. In to smo danes tudi storili. Zelo sem ponosen na ekipo," je dejal Tielemans. Vezist Nicolas Raskin pa je dodal, da je zmaga prinesla občutek pravičnosti.

Charles De Ketelaere FOTO: AP

"Mislim, da v življenju vedno obstaja neka pravičnost. O takšnih dogodkih lahko razmišljaš, kakor hočeš, a mi tega nismo šteli za pošteno," je povedal novinarjem. "In danes nam je to prineslo nekaj sreče. Morali smo zmagati in s tem poslati jasno sporočilo."

V drugi objavi so zapisali: "Temu se reče nogomet", pri čemer so prečrtali besedo "soccer", ki se običajno uporablja v ZDA, in jo nadomestili s "football".

Belgijci v nadaljnje boje brez Onanaja

Belgijsko reprezentanco v četrtfinalu mundiala čaka obračun z evropskimi prvaki Španci. Kot kaže, pa bo v petek v Los Angelesu igrala brez vezista Amadouja Onanaja, ki je proti ZDA igrišče zapustil v prvem polčasu zaradi poškodbe kolena.

Pozneje se je pojavil z berglami, selektor Garcia pa je dejal, da gre očitno za resno poškodbo, ki bi lahko pomenila tudi konec njegovih nastopov na tem prvenstvu.

Rudi Garcia FOTO: AP

"Sočustvujemo z njim. To vsekakor ni dobra novica ne zanj ne za nas. A zdaj, ko smo v četrtfinalu, se želimo prebiti v polfinale," je dejal Garcia.