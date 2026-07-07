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SP 2026

'Sklenili smo, da moramo na farso s kartonom odgovoriti na igrišču. In to smo storili'

Bruselj, 07. 07. 2026 12.34 pred 34 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.J. STA
Belgijski strateg Rudi Garcia

Med najostrejšimi kritiki odločitve Fife in tudi predsednika Giannija infantina glede rdečega kartona je bil od vsega začetka tudi belgijski selektor Rudi Garcia, ki pa se je po tekmi pogovarjal tudi s Folarinom Balogunom in nogometašu stopil v bran.

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"Pristopil je k meni, kar izjemno cenim. Ni on kriv. On ni storil ničesar narobe. Spoštujem ga," je o ameriškem reprezentantu dejal Rudi Garcia. Belgijski vratar Thibaut Courtois je dejal, da je bila njegova ekipa v zadnjih dneh v ZDA deležna "pomanjkanja spoštovanja", kapetan Youri Tielemans pa je dodal, da je polemika v zvezi z Balogunom ekipi dala obilo dodatne motivacije.

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"Bodimo iskreni: ko smo izvedeli za novico, smo imeli takoj sestanek. Sklenili smo, da moramo odgovoriti na igrišču. In to smo danes tudi storili. Zelo sem ponosen na ekipo," je dejal Tielemans. Vezist Nicolas Raskin pa je dodal, da je zmaga prinesla občutek pravičnosti.

Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
FOTO: AP

"Mislim, da v življenju vedno obstaja neka pravičnost. O takšnih dogodkih lahko razmišljaš, kakor hočeš, a mi tega nismo šteli za pošteno," je povedal novinarjem. "In danes nam je to prineslo nekaj sreče. Morali smo zmagati in s tem poslati jasno sporočilo."

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V drugi objavi so zapisali: "Temu se reče nogomet", pri čemer so prečrtali besedo "soccer", ki se običajno uporablja v ZDA, in jo nadomestili s "football".

Belgijci v nadaljnje boje brez Onanaja

Belgijsko reprezentanco v četrtfinalu mundiala čaka obračun z evropskimi prvaki Španci. Kot kaže, pa bo v petek v Los Angelesu igrala brez vezista Amadouja Onanaja, ki je proti ZDA igrišče zapustil v prvem polčasu zaradi poškodbe kolena. 

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Pozneje se je pojavil z berglami, selektor Garcia pa je dejal, da gre očitno za resno poškodbo, ki bi lahko pomenila tudi konec njegovih nastopov na tem prvenstvu.

Rudi Garcia
Rudi Garcia
FOTO: AP

"Sočustvujemo z njim. To vsekakor ni dobra novica ne zanj ne za nas. A zdaj, ko smo v četrtfinalu, se želimo prebiti v polfinale," je dejal Garcia.

Razlagalnik

FIFA (Fédération Internationale de Football Association) je krovna mednarodna organizacija, ki upravlja nogomet, futsal in nogomet na mivki na svetovni ravni. Ustanovljena je bila leta 1904 v Parizu, njen sedež pa je v Zürichu v Švici. FIFA je odgovorna za organizacijo največjih nogometnih tekmovanj, vključno s svetovnim prvenstvom (mundialom), postavlja pravila igre ter skrbi za razvoj nogometa po vsem svetu.

Izraz 'soccer' izvira iz Anglije, domovine modernega nogometa. V 19. stoletju so tam uporabljali izraz 'association football', da bi ga razlikovali od ragbi nogometa. Beseda 'soccer' je nastala kot skrajšnica iz besede 'association' (assoc-er). Ko se je šport razširil v ZDA, so tam že imeli svoj lasten šport, ki so ga imenovali 'football' (ameriški nogomet), zato so za mednarodni nogomet prevzeli izraz 'soccer', da bi preprečili zmedo med obema športoma.

Vezist (ang. midfielder) je igralec, ki deluje v osrednjem delu igrišča med obrambo in napadom. Njegova glavna naloga je povezovanje igre, prekinjanje nasprotnikovih napadov ter ustvarjanje priložnosti za doseganje zadetkov. Vezisti morajo imeti visoko stopnjo vzdržljivosti, saj pretečejo največjo razdaljo na tekmi, ter odlično sposobnost podajanja in taktičnega razumevanja igre.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet belgija

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KOMENTARJI2

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štajerc65
07. 07. 2026 13.10
Bravo Belgija. Te goljufije USA ste poslali domov. No ne domov saj so že doma.
Odgovori
0 0
Lock Down
07. 07. 2026 13.07
Počasi, ni še konec. Trampolin že cel dopoldan kliče Infantina naj razveljavi vsaj tri zadetke, ker naj ne bi bilo pošteno nabiti Američanov sredi ZDA in to v času, ko praznujejo 250 letnico obstoja oz. okupacije ameriške celine. Predlaga podaljške danes zvečer.
Odgovori
0 0
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