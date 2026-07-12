Gavči v sedmih nebesih, a priznavajo: Pobudo smo prevzeli šele, ko smo imeli igralca več

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Argentinski selektor Lionel Scaloni je po obračunu priznal, da njegova reprezentanca ni prikazala najboljše predstave. "Resnica je, da smo precej trpeli. Vedeli smo, da nas čaka telesno izjemno močna ekipa, ki nam je povzročala veliko težav. V določenih obdobjih tekme nismo našli pravih rešitev," je po dvoboju priznal 48-letni argentinski selektor.

Statistika četrtfinalnega obračuna med Anglijo in Norveško FOTO: Sofascore.com

"Tokrat je bila sreča na naši strani. Pobudo na igrišču smo prevzeli šele, ko smo imeli igralca več na igrišču. Moramo biti pošteni do sebe in priznati, veliko zadev bomo morali izboljšati, a po zmagah je vselej veliko lažje odpravljati določene napake," je še dodal Scaloni, tudi vodja zmagovite argentinske izbrane vrste na mundialu pred štirimi leti v Katarju.

Absolutni junak zadnjega četrtfinalnega obračuna na stadionu Arrowhead v Kansas Cityju je bil Julian Alvarez, ki je v 112. minuti z velike razdalje in vrtinčastim strelom dosegel enega najlepših golov na letošnjem prvenstvu v treh državah, argentinsko zmago pa je nato v izdihljajih tekme potrdil še Lautaro Martinez.

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"Takšne zmage so najlepše in ekipi vlivajo ogromno samozavesti. Želel bi zmagovati na lažji način, v tem trenutku pa je najbolj pomembno, da nadaljujemo pot proti končnemu cilju," je po veliki argentinski zmagi dejal MVP tekme Julian Alvarez.

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