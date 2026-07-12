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Gavči v sedmih nebesih, a priznavajo: Pobudo smo prevzeli šele, ko smo imeli igralca več

Kansas City, 12. 07. 2026 10.27 pred 11 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Argentina - Švica

Branilci naslova iz Argentine na zadnji četrtfinalni nogometni tekmi SP v ZDA, Mehiki in Kanadi niso blesteli, v Kansas Cityju pa so v podaljšku (3:1) le unovčili svoje bogate izkušnje in z igralcem več na igrišču strli odpor trdovratnih Švicarjev. V taboru gavčev vlada trezna ocena, da proti Švici niso blesteli in da jim je pot v polfinale tlakovala (tudi) sreča.

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Argentinski selektor Lionel Scaloni je po obračunu priznal, da njegova reprezentanca ni prikazala najboljše predstave. "Resnica je, da smo precej trpeli. Vedeli smo, da nas čaka telesno izjemno močna ekipa, ki nam je povzročala veliko težav. V določenih obdobjih tekme nismo našli pravih rešitev," je po dvoboju priznal 48-letni argentinski selektor.

Statistika četrtfinalnega obračuna med Anglijo in Norveško
Statistika četrtfinalnega obračuna med Anglijo in Norveško
FOTO: Sofascore.com

"Tokrat je bila sreča na naši strani. Pobudo na igrišču smo prevzeli šele, ko smo imeli igralca več na igrišču. Moramo biti pošteni do sebe in priznati, veliko zadev bomo morali izboljšati, a po zmagah je vselej veliko lažje odpravljati določene napake," je še dodal Scaloni, tudi vodja zmagovite argentinske izbrane vrste na mundialu pred štirimi leti v Katarju.

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Absolutni junak zadnjega četrtfinalnega obračuna na stadionu Arrowhead v Kansas Cityju je bil Julian Alvarez, ki je v 112. minuti z velike razdalje in vrtinčastim strelom dosegel enega najlepših golov na letošnjem prvenstvu v treh državah, argentinsko zmago pa je nato v izdihljajih tekme potrdil še Lautaro Martinez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Takšne zmage so najlepše in ekipi vlivajo ogromno samozavesti. Želel bi zmagovati na lažji način, v tem trenutku pa je najbolj pomembno, da nadaljujemo pot proti končnemu cilju," je po veliki argentinski zmagi dejal MVP tekme Julian Alvarez.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Izraz 'mundial' je španska beseda za 'svetovni', v športnem svetu pa se uporablja kot sinonim za svetovno prvenstvo v nogometu. Gre za najpomembnejši mednarodni nogometni turnir, ki ga organizira Mednarodna nogometna zveza (FIFA) in se odvija vsaka štiri leta. Na njem tekmujejo najboljše reprezentance z vsega sveta, turnir pa velja za najbolj gledan športni dogodek na planetu, ki združuje narode in navijače iz vseh celin.

Oznaka 'MVP' je kratica za angleški izraz 'Most Valuable Player', kar v prevodu pomeni 'najkoristnejši igralec'. Ta naziv se podeljuje posameznemu športniku, ki je s svojo igro, prispevkom in vplivom na končni izid najbolj zaznamoval določeno tekmo, serijo tekem ali celotno sezono. Izbor temelji na statističnih dosežkih, kot so goli, asistence ali obrambe, pogosto pa tudi na sposobnosti igralca, da v odločilnih trenutkih tekme prevzame odgovornost in ekipo popelje do zmage.

Vzdevek 'Gavči' (izvirno 'Gauchos') izvira iz poimenovanja za tradicionalne pastirje in jezdece, ki so živeli na prostranih travnatih ravnicah Argentine, Urugvaja in južne Brazilije. Gavči so globoko zakoreninjeni v argentinski kulturi in simbolizirajo svobodo, pogum, spretnost pri jahanju in povezanost z naravo. V športnem smislu se ta vzdevek uporablja kot izraz nacionalnega ponosa, saj predstavlja argentinski duh, borbenost in trdoživost, ki jo igralci kažejo na nogometnih zelenicah.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet sp mundial argentina

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