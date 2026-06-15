Gol branilca Maribora za Tunizijo premalo proti razpoloženim Švedom

Švedi so udarno končali prvo polovico prvega kroga skupinskega dela mundiala. Z dvema goloma Yasina Ayarija ter golom in dvema asistencama Aleksandra Isaka so v Monterreyu zanesljivo ugnali Tunizijo. Ayari je tunizijsko mrežo načel v sedmi minuti, ko je po nekaj zmede v obrambi prišel do strela s slabih 25 m in ugnal tunizijsko obrambo, medtem ko vratarja Abdelmouhiba Chamakha po prejšnjih obrambah ni bilo na vidiku.

Chamakh si je napako privoščil v 30. minuti, ko mu je žoga po navidez nenevarnem strelu Isaka spolzela pod rokama v mrežo. V 43. minuti pa se je med strelce vpisal tudi eden od dveh igralcev, ki si kruh služita v slovenskem državnem prvenstvu. Omar Rekik, član Maribora, je namreč z natančnim strelom z glavo premagal švedskega vratarja in pred polčasom v njihove vrste vnesel nekaj nemira.

Četrt ure po nadaljevanju se je po veliki napaki kapetana Tunizijcev Ellyesa Skhirija med strelce vpisal član Arsenala Viktor Gyokeres. Švedi, ki so tudi v nadaljevanju prevladovali, so ob koncu dvoboja še dodatno napolnili mrežo afriških predstavnikov. S prvim stikom z žogo na tekmi je v 84. minuti zadel Mattias Svanberg, ki je na zelenico stopil vsega nekaj sekund prej, globoko v sodnikovem dodatku pa je Ayari z drugim zadetkom postavil piko na i visoki zmagi evropskih severnjakov.

"To je bila fantastična predstava s petimi zadetki in še kakšnega bi lahko zabili. Čestitke igralcem, ki so bili izjemni. Seveda je vselej prostor za napredek, ampak nocoj bomo uživali ter se nato pripravili na novo tekmo," je po najvišji švedski zmagi na SP po letu 1994 (Bolgarija, 4:0) dejal selektor Graham Potter.

Švedi bodo v soboto nadaljevali SP proti Nizozemcem, ki so na zadnji nedeljski tekmi remizirali z Japonsko. Slednjo dan kasneje čaka obračun proti Slonokoščeni obali.