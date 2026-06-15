Gol branilca Maribora za Tunizijo premalo proti razpoloženim Švedom

Švedi so udarno končali prvo polovico prvega kroga skupinskega dela mundiala. Z dvema goloma Yasina Ayarija ter golom in dvema asistencama Aleksandra Isaka so v Monterreyu zanesljivo ugnali Tunizijo. Ayari je tunizijsko mrežo načel v sedmi minuti, ko je po nekaj zmede v obrambi prišel do strela s slabih 25 m in ugnal tunizijsko obrambo, medtem ko vratarja Abdelmouhiba Chamakha po prejšnjih obrambah ni bilo na vidiku.
Chamakh si je napako privoščil v 30. minuti, ko mu je žoga po navidez nenevarnem strelu Isaka spolzela pod rokama v mrežo. V 43. minuti pa se je med strelce vpisal tudi eden od dveh igralcev, ki si kruh služita v slovenskem državnem prvenstvu. Omar Rekik, član Maribora, je namreč z natančnim strelom z glavo premagal švedskega vratarja in pred polčasom v njihove vrste vnesel nekaj nemira.
Četrt ure po nadaljevanju se je po veliki napaki kapetana Tunizijcev Ellyesa Skhirija med strelce vpisal član Arsenala Viktor Gyokeres. Švedi, ki so tudi v nadaljevanju prevladovali, so ob koncu dvoboja še dodatno napolnili mrežo afriških predstavnikov. S prvim stikom z žogo na tekmi je v 84. minuti zadel Mattias Svanberg, ki je na zelenico stopil vsega nekaj sekund prej, globoko v sodnikovem dodatku pa je Ayari z drugim zadetkom postavil piko na i visoki zmagi evropskih severnjakov.
"To je bila fantastična predstava s petimi zadetki in še kakšnega bi lahko zabili. Čestitke igralcem, ki so bili izjemni. Seveda je vselej prostor za napredek, ampak nocoj bomo uživali ter se nato pripravili na novo tekmo," je po najvišji švedski zmagi na SP po letu 1994 (Bolgarija, 4:0) dejal selektor Graham Potter.
Švedi bodo v soboto nadaljevali SP proti Nizozemcem, ki so na zadnji nedeljski tekmi remizirali z Japonsko. Slednjo dan kasneje čaka obračun proti Slonokoščeni obali.
Slonokoščena obala ugnala Ekvador
Tudi v taboru afriškega predstavnika so bili po prvi zmagi proti Ekvadorju zelo zadovoljni, čeprav bi se tekma lahko obrnila v povsem drugačno smer, če bi kakšna od žog namesto okvirja vrat zatresla mrežo. Več sreče so imeli Afričani, ki so po zaslugi rezervista Amada Dialla, soigralca Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu, vpisali vse tri točke. Diallo je na zelenico stopil v 56. minuti, nato pa je v 90. minuti lepo zadel z levico z roba kazenskega prostora.
Pred tem sta v prvem polčasu Ekvadorca John Yeboah in Alan Minda stresla prečko, s škarjicami pa je na drugi strani nevarno meril Guela Doue. Tudi v drugem delu se je tresel okvir vrat, Enner Valencia je bil resda v zelo težkem položaju in bi ob svojem poskusu le stežka premagal vratarja Slonokoščene obale, nekaj sreče pa je na drugi strani zmanjkalo Elyeju Wahiju, ki je prav tako stresel prečko.
Za Slonokoščeno obalo je bila to prva zmaga po 12 letih na SP, v skupini z Nemčijo, ki je visoko, s 7:1 ugnala Curacao, pa je s tem storila velik korak k izločilnim bojem.
"Vselej je lepo začeti z zmago, saj to vpliva na samozavest ekipe. Vemo, da je Ekvador sijajna ekipa. Morali smo biti potrpežljivi in čakati na svoje priložnosti," je po obračunu povedal Yan Diomande, član Leipziga in eden najboljših mladih nogometašev na svetu.
"Sem nismo prišli zgolj zato, da bi sodelovali. Tu želimo pisati zgodovino," je še dodal Diomande.
Slonokoščena obala namreč v prejšnjih treh nastopih na SP nikoli ni napredovala v izločilne boje, naslednjo tekmo pa bodo odigrali v soboto proti strelsko navdahnjenim Nemcem, medtem ko bo Ekvador dan kasneje rane celil na tekmi proti Curacau.
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