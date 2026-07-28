Zadetek Lopesa Cabrala izbran za najlepši gol svetovnega prvenstva

Reprezentanca Zelenortskih otokov je v ponedeljek znova spisala zgodovino po tem, ko je bil gol njihovega nogometaša Sidnyja Lopesa Cabrala izbran za najlepši gol na minulem svetovnem prvenstvu. Lopes Cabralov zavit strel v skrajni zgornji levi kot argentinskega vratarja Emiliana Martineza je bil izjemen trenutek na minulem svetovnem prvenstvu. 23-letnik je dosegel gol za izenačenje na 2:2 v podaljšku proti Argentini, ki je na koncu slavila po avtogolu, ki ga je v 111. minuti dosegel branilec Diney Borges.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Gol Lopes Cabrala proti Argentini. Profimedia

Gol Lopes Cabrala proti Argentini. Profimedia

Gol Lopes Cabrala proti Argentini. Profimedia

Gol Lopes Cabrala proti Argentini. Profimedia

Tudi Cabral ni mogel verjeti mojstrovini, ki mu je uspela AP









Gol Lopesa Cabrala je bil izbran za najlepši gol izmed 308, ki so bili doseženi na minulem svetovnem prvenstvu. Član turškega Trabzonsporja je v glasovanju prehitel Uzbekistanca Eldorja Shomurodova, ki je proti Kongu dosegel zadetek s prefinjenim lobom, in Haitijca Wilsona Isidorja, ki je proti Maroku dosegel zadetek z močnim strelom z razdalje.

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"Ko sem preigral nasprotnika, sem videl priložnost in si rekel: Pa poskusimo. Dobro streljam z obema nogama. Videl sem prostor in ciljal na zgornji kot. Usmeril sem žogo tja in jo odlično zadel. Ko sem dvignil pogled in videl, da leti v tisti zgornji kot, sem si mislil: Kaj za vraga sem pravkar storil? Nisem mogel verjeti. Pogledal sem soigralce – vsi so kričali, se držali za glave in bili neizmerno veseli," je o svojem prekrasnem zadetku po tekmi dejal Lopes Cabral.