Zadetek Lopesa Cabrala izbran za najlepši gol svetovnega prvenstva

Reprezentanca Zelenortskih otokov je v ponedeljek znova spisala zgodovino po tem, ko je bil gol njihovega nogometaša Sidnyja Lopesa Cabrala izbran za najlepši gol na minulem svetovnem prvenstvu. Lopes Cabralov zavit strel v skrajni zgornji levi kot argentinskega vratarja Emiliana Martineza je bil izjemen trenutek na minulem svetovnem prvenstvu. 23-letnik je dosegel gol za izenačenje na 2:2 v podaljšku proti Argentini, ki je na koncu slavila po avtogolu, ki ga je v 111. minuti dosegel branilec Diney Borges.
Gol Lopesa Cabrala je bil izbran za najlepši gol izmed 308, ki so bili doseženi na minulem svetovnem prvenstvu. Član turškega Trabzonsporja je v glasovanju prehitel Uzbekistanca Eldorja Shomurodova, ki je proti Kongu dosegel zadetek s prefinjenim lobom, in Haitijca Wilsona Isidorja, ki je proti Maroku dosegel zadetek z močnim strelom z razdalje.
"Ko sem preigral nasprotnika, sem videl priložnost in si rekel: Pa poskusimo. Dobro streljam z obema nogama. Videl sem prostor in ciljal na zgornji kot. Usmeril sem žogo tja in jo odlično zadel. Ko sem dvignil pogled in videl, da leti v tisti zgornji kot, sem si mislil: Kaj za vraga sem pravkar storil? Nisem mogel verjeti. Pogledal sem soigralce – vsi so kričali, se držali za glave in bili neizmerno veseli," je o svojem prekrasnem zadetku po tekmi dejal Lopes Cabral.
Branilec se je s tem postavil ob bok Maxiju Rodriguezu (2006), Diegu Forlanu (2010), Jamesu Rodriguezu (2014), Benjaminu Pavardu (2018) in Richarlisonu (2022), ki so bili prav tako nagrajeni z nagrado za najlepši gol svetovnega prvenstva.
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