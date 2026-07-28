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SP 2026

Zadetek Lopesa Cabrala izbran za najlepši gol svetovnega prvenstva

Miami, 28. 07. 2026 08.39 pred 28 minutami 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Sidny Lopes Cabral

Fifa je na spletni strani objavila, da je bil gol, ki ga je dosegel Sidny Lopes Cabral na tekmi šestnajstine finala proti kasnejši finalistki Argentini, izbran za najlepši gol na minulem mundialu. V ožjem krogu favoritov sta bila še Uzbekistanec Eldor Shomurodov in Haitijec Wilson Isidor. Lopes Cabral je s tem nasledil Brazilca Richarlisona, ki je bil strelec najlepšega zadetka na svetovnem prvenstvu v Katarju pred štirimi leti.

Reprezentanca Zelenortskih otokov je v ponedeljek znova spisala zgodovino po tem, ko je bil gol njihovega nogometaša Sidnyja Lopesa Cabrala izbran za najlepši gol na minulem svetovnem prvenstvu. Lopes Cabralov zavit strel v skrajni zgornji levi kot argentinskega vratarja Emiliana Martineza je bil izjemen trenutek na minulem svetovnem prvenstvu. 23-letnik je dosegel gol za izenačenje na 2:2 v podaljšku proti Argentini, ki je na koncu slavila po avtogolu, ki ga je v 111. minuti dosegel branilec Diney Borges.

Gol Lopesa Cabrala je bil izbran za najlepši gol izmed 308, ki so bili doseženi na minulem svetovnem prvenstvu. Član turškega Trabzonsporja je v glasovanju prehitel Uzbekistanca Eldorja Shomurodova, ki je proti Kongu dosegel zadetek s prefinjenim lobom, in Haitijca Wilsona Isidorja, ki je proti Maroku dosegel zadetek z močnim strelom z razdalje.

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"Ko sem preigral nasprotnika, sem videl priložnost in si rekel: Pa poskusimo. Dobro streljam z obema nogama. Videl sem prostor in ciljal na zgornji kot. Usmeril sem žogo tja in jo odlično zadel. Ko sem dvignil pogled in videl, da leti v tisti zgornji kot, sem si mislil: Kaj za vraga sem pravkar storil? Nisem mogel verjeti. Pogledal sem soigralce – vsi so kričali, se držali za glave in bili neizmerno veseli," je o svojem prekrasnem zadetku po tekmi dejal Lopes Cabral.

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Branilec se je s tem postavil ob bok Maxiju Rodriguezu (2006), Diegu Forlanu (2010), Jamesu Rodriguezu (2014), Benjaminu Pavardu (2018) in Richarlisonu (2022), ki so bili prav tako nagrajeni z nagrado za najlepši gol svetovnega prvenstva.

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KOMENTARJI1

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August Landmesser
28. 07. 2026 09.07
lepo...čestitke...pesi pa najbolj podli udarec- samo ne na gol ampak v nasprotnikovo nogo od zadaj...
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