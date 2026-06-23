Ganci parkirali avtobus, brezzobi Angleži brez rešitve

Anglija in Gana sta prvi polčas končali brez zadetkov. Angleži so imeli ogromno žoge, Ganci pa so že od uvodnih minut jasno pokazali, da jih zanima predvsem remi. Posledica? Taktično zaprta, počasna in precej dolgočasna tekma, v kateri je Gana uspešno ubijala ritem, Anglija pa nikakor ni našla poti skozi strnjeno obrambo tekmeca.

Angleži so za tekmo z Gano opravili dve spremembi v začetni enajsterici. Namesto Nica O'Reillyja in Johna Stonesa sta začela Djed Spence in Marc Guehi . Ob tem velja izpostaviti še zanimivost: Stones prvič po bolečem angleškem izpadu proti Islandiji na Euru 2016 ni bil del začetne enajsterice na velikem tekmovanju, potem ko je pred tem začel prav vsako angleško tekmo na zadnjih petih velikih turnirjih.

V prvem polčasu so Angleži povsem gospodarili na zelenici in imeli skoraj 80-odstotno posest žoge. Večina dogajanja je potekala globoko na polovici Gane, ki se je postavila zelo nizko, strnila vrste pred svojim kazenskim prostorom in uspešno zapirala vse poti proti golu. Ganci resneje niso pokukali čez svojo polovico, v prvih 45 minutah pa niso sprožili niti enega strela.

A tudi angleška premoč je bila bolj statistična kot nevarna. Kljub dolgemu kroženju žoge okoli ganskega kazenskega prostora je bila Anglija v zadnji tretjini premalo konkretna, prepočasna in brez prave ideje, tako da je ganski obrambni blok brez večjih težav zdržal pritisk.

Tekma je za zdaj predvsem preizkus angleške potrpežljivosti proti zelo disciplinirani, a izrazito pasivni Gani. Obe reprezentanci sta po prvem krogu pri treh točkah, zato bi zmaga pomenila velik korak proti osvojitvi prvega mesta v skupini.