Gospod Infantino, ste izgubili nadzor na mundialom? 'Fifa ne nadzoruje vsega'

Na vprašanje, ali čuti, da je Fifa izgubila nadzor nad SP, potem ko somalijskemu sodniku Omarju Artanu niso dovolili v ZDA, nekaterim članom iranske reprezentance pa so zavrnili prošnje za vize, je odgovoril, da se vedno trudijo najti rešitve.
"Toda moramo spoštovati tudi to, da nismo kralji sveta, ki lahko nadvladajo vlade in policijo. Smo športna organizacija," je, kot piše STA, dejal Infantino.
SP v ZDA, Mehiki in Kanadi se bo začelo s tekmo med Mehiko in Južno Afriko v Ciudad de Mexicu ob 21. uri po slovenskem času. Prvenstvo se bo končalo 19. julija.
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