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SP 2026

Gospod Infantino, ste izgubili nadzor na mundialom? 'Fifa ne nadzoruje vsega'

Ciudad de Mexico, 11. 06. 2026 07.59 pred 58 minutami 1 min branja 4

Avtor:
M.J.
Gianni Infantino

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino je pred začetkom svetovnega prvenstva na novinarski konferenci v Ciudad de Mexicu odgovarjal tudi na vprašanja glede težav z vizami. Fifa ne nadzoruje vsega, ko gre za izdajo viz in za to, koga spustiti v ZDA, je med drugim povedal Infantino.

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Na vprašanje, ali čuti, da je Fifa izgubila nadzor nad SP, potem ko somalijskemu sodniku Omarju Artanu niso dovolili v ZDA, nekaterim članom iranske reprezentance pa so zavrnili prošnje za vize, je odgovoril, da se vedno trudijo najti rešitve. 

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FOTO: Profimedia

"Toda moramo spoštovati tudi to, da nismo kralji sveta, ki lahko nadvladajo vlade in policijo. Smo športna organizacija," je, kot piše STA, dejal Infantino.

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SP v ZDA, Mehiki in Kanadi se bo začelo s tekmo med Mehiko in Južno Afriko v Ciudad de Mexicu ob 21. uri po slovenskem času. Prvenstvo se bo končalo 19. julija.

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KOMENTARJI4

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JanezNovakJohn
11. 06. 2026 09.01
Zakaj pa ni v Sloveniji. Tu bi bila organizacija brezhibna.
Odgovori
0 0
cripstoned
11. 06. 2026 09.00
To je clovek ki je je ponudil nagrado za mir trumpu...zadnje svetovno prvenstvo pa priredil messiju v prid...pa smo mislili da je blatter bil najvecji prevarant in kralj korupcije...infantino ga pihne na vseh podrocjih hahahahaa
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+1
1 0
tupatam1
11. 06. 2026 08.56
Zagotovo se bo to SP vpisalo v zgodovino kot najslabše.Upamo lahko samo da ne pride do hujših incidentov in terorističnih napadov.
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+1
1 0
bobi99
11. 06. 2026 08.20
Kolikor jaz vem...je tekma ob 21h po slovenskem času
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+1
1 0
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