Gospod Infantino, ste izgubili nadzor na mundialom? 'Fifa ne nadzoruje vsega'

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Na vprašanje, ali čuti, da je Fifa izgubila nadzor nad SP, potem ko somalijskemu sodniku Omarju Artanu niso dovolili v ZDA, nekaterim članom iranske reprezentance pa so zavrnili prošnje za vize, je odgovoril, da se vedno trudijo najti rešitve.

Neuspešno rokovanje med palestinskim in izraelskim predsednikom zveze FOTO: Profimedia

"Toda moramo spoštovati tudi to, da nismo kralji sveta, ki lahko nadvladajo vlade in policijo. Smo športna organizacija," je, kot piše STA, dejal Infantino.