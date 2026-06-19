Američani dominirajo in vodijo 1:0*

Uvodne minute srečanje so pripadle gostiteljem, ki so svojo premoč kmalu kronali s prvim zadetkom. Po levi strani je prodrl Folarin Balogun , ki je pred avstralska vrata poslal močno podajo. V svojem kazenskem prostoru je zelo slabo reagiral branilec Cameron Burgess , ki je okroglo usnje potisnil v lastni gol. Do prve minute za osvežitev so si Avstralci sicer priigrali nekaj nevarnih priložnosti, a niso uspeli izida poravnati.

V ZDA vlada prava nogometna mrzlica, za njo pa so odgovorni nogometaši, ki so na uvodni tekmi s 4:1 razbili izbrano vrsto Paragvaja: "Na stadionu je bilo med prvo tekmo veliko ljudi – nekateri so prišli zaradi ljubezni do nogometa, za druge pa je bila to prva tekma v živo. Upam, da je to, kar smo pokazali na igrišču s svojo predstavo, ljudi res ganilo. Upam tudi, da se bo enako zgodilo tudi proti Avstraliji. Vemo, da smo tukaj v Ameriki odgovorni za rast tega športa. Navijači, ki pridejo na stadion gledat ekipo, poslušanje državne himne in zavedanje, da imaš ljudi na svoji strani, ki te podpirajo – vse to nas navdihuje. Tudi ko si utrujen, jih slišiš, kako te spodbujajo pri kakšnem posredovanju ali da se zgodi kaj odločilnega – adrenalin začne delovati," je povedal Weston McKennie.

Letošnji mundial bi lahko spremenil percepcijo nogometa onkraj Atlantika: "Usoda tega športa je v naših rokah. Če bomo dosegli velik uspeh, se zna za vedno spremeniti športna krajina pri nas, tega se vsi dobro zavedamo," je povedal nekdanji bočni branilec Barcelone Sergino Dest.