Američani dominirajo in vodijo 1:0*

Uvodne minute srečanje so pripadle gostiteljem, ki so svojo premoč kmalu kronali s prvim zadetkom. Po levi strani je prodrl Folarin Balogun, ki je pred avstralska vrata poslal močno podajo. V svojem kazenskem prostoru je zelo slabo reagiral branilec Cameron Burgess, ki je okroglo usnje potisnil v lastni gol. Do prve minute za osvežitev so si Avstralci sicer priigrali nekaj nevarnih priložnosti, a niso uspeli izida poravnati.
V ZDA vlada prava nogometna mrzlica, za njo pa so odgovorni nogometaši, ki so na uvodni tekmi s 4:1 razbili izbrano vrsto Paragvaja: "Na stadionu je bilo med prvo tekmo veliko ljudi – nekateri so prišli zaradi ljubezni do nogometa, za druge pa je bila to prva tekma v živo. Upam, da je to, kar smo pokazali na igrišču s svojo predstavo, ljudi res ganilo. Upam tudi, da se bo enako zgodilo tudi proti Avstraliji. Vemo, da smo tukaj v Ameriki odgovorni za rast tega športa. Navijači, ki pridejo na stadion gledat ekipo, poslušanje državne himne in zavedanje, da imaš ljudi na svoji strani, ki te podpirajo – vse to nas navdihuje. Tudi ko si utrujen, jih slišiš, kako te spodbujajo pri kakšnem posredovanju ali da se zgodi kaj odločilnega – adrenalin začne delovati," je povedal Weston McKennie.
Letošnji mundial bi lahko spremenil percepcijo nogometa onkraj Atlantika: "Usoda tega športa je v naših rokah. Če bomo dosegli velik uspeh, se zna za vedno spremeniti športna krajina pri nas, tega se vsi dobro zavedamo," je povedal nekdanji bočni branilec Barcelone Sergino Dest.
Svojo računico bodo seveda imeli tudi Avstralci, ki po presenetljivi zmagi nad Turčijo jadrajo in ciljajo visoko. Morebiten uspeh proti državi gostiteljici bi lahko za nogometaše iz države tam spodaj pomenil drugi zaporedni preboj v izločilne boje svetovnega prvenstva.
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