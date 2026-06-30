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Zgodba se razvija

Dolgočasne uvodne minute med Norveško in Slonokoščeno obalo 0:0*

Arlington, 30. 06. 2026 19.01 pred 20 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Norveška

Norveško je pred začetkom mundiala veliko ljudi označilo za morebitno presenečenje tekmovanja. Vikingi so svoje delo v skupinskem delu opravili z odliko, v šestnajstini finala jih zdaj čaka Slonokoščena obala. Afriška reprezentanca prvič igra v izločilnih bojih svetovnega prvenstva. Trenutni izid je 0:0.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: AP

Erling Haaland je skupaj s soigralci navdušil na prvih dveh tekmah skupinskega dela. Markantni napadalec Manchester Cityja je dosegel štiri zadetke in tako zaseda drugo mesto na lestvici strelcev, večkrat je zabil zgolj Lionel Messi, ki ima na računu že šest golov. Norvežani imajo dobro in uigrano ekipo, ki na igrišču deluje kot usklajena enota. Pod taktirko nekdanjega reprezentanta Staleja Solbakkna se vikingi med svetovno elito mudijo prvič po letu 1998.

Nemčija vs Slonokoščena obala
Nemčija vs Slonokoščena obala
FOTO: AP

V šestnajstini finala jih čaka Slonokoščena obala, ki letos četrtič igra na svetovnih prvenstvih. V prejšnjih treh poskusih (2006, 2010 in 2014) se jim ni uspelo uvrstiti v izločilne boje. Na aktualnem mundialu pa jim je nekoliko presenetljivo uspelo zasesti drugo mesto v skupini E, kjer so prehiteli Ekvadorce. Odlično so igrali tudi proti Nemcem, a sta jim presenetljivo zmago odvzela dva zadetka Deniza Undava. Proti Norvežanom bodo tako lovili prvo zmago v izločilnih bojih mundiala. Zmagovalec se bo v osmini finala pomeril z Brazilijo.

sp 2026 norveška slonokoščena obala

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