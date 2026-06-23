Haaland odgovoril Messiju in Mbappeju ter Norveški prinesel zmago

Vikinge je v 43. minuti v vodstvo popeljal Marcus Pedersen, ki je na igrišču v 13. minuti zamenjal poškodovanega Juliana Ryersona. Prednost Skandinavcev je na začetku drugega polčasa povišal Erling Haaland, ki je izkoristil zelo dobro izpeljan protinapad in podajo Martina Odegaarda ter žogo z levo nogo poslal mimo nemočnega Eduarda Mendyja. Kmalu zatem so prvič na tekmi udarili Afričani. Za Senegal je svoj prvi zadetek srečanja dosegel napadalec Crystal Palacea Ismaila Sarr.

Že pet minut kasneje pa je sledil nov odgovor Haalanda, ki je s slabšo nogo zelo iznajdljivo še drugič premagal Mendyja in tako prišel do svojega četrtega zadetka na letošnjem mundialu. Na lestvici strelcev se je tako na drugem mestu izenačil s Francozom Kylianom Mbappejem, ki je nekaj ur prej dvakrat zabil Iraku. Na vrhu pa neverjetno še vedno kraljuje Lionel Messi. Zimzeleni Argentinec, ki bo jutri praznoval svoj 39. rojstni dan, je z dvema zadetkoma proti Avstriji svoj izkupiček povišal že na številko pet.