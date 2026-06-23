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Haaland odgovoril Messiju in Mbappeju ter Norveški prinesel zmago

New Jersey, 23. 06. 2026 05.41 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Erling Haaland

Na drugi tekmi skupine I je norveška izbrana vrsta prišla do pomembne zmage s 3:2 nad reprezentanco Senegala. V glavni vlogi je bil znova napadalec Erling Haaland, ki je dosegel dva zadetka. 25-letnik se je s štirimi goli na letošnjem mundialu na drugem mestu lestvice strelcev izenačil s Francozom Kylianom Mbappejem, na vrhu ostaja Lionel Messi.

Uvodni zadetek tekme s strani Marcusa Pedersena
Uvodni zadetek tekme s strani Marcusa Pedersena
FOTO: AP

Vikinge je v 43. minuti v vodstvo popeljal Marcus Pedersen, ki je na igrišču v 13. minuti zamenjal poškodovanega Juliana Ryersona. Prednost Skandinavcev je na začetku drugega polčasa povišal Erling Haaland, ki je izkoristil zelo dobro izpeljan protinapad in podajo Martina Odegaarda ter žogo z levo nogo poslal mimo nemočnega Eduarda Mendyja. Kmalu zatem so prvič na tekmi udarili Afričani. Za Senegal je svoj prvi zadetek srečanja dosegel napadalec Crystal Palacea Ismaila Sarr.

Že pet minut kasneje pa je sledil nov odgovor Haalanda, ki je s slabšo nogo zelo iznajdljivo še drugič premagal Mendyja in tako prišel do svojega četrtega zadetka na letošnjem mundialu. Na lestvici strelcev se je tako na drugem mestu izenačil s Francozom Kylianom Mbappejem, ki je nekaj ur prej dvakrat zabil Iraku. Na vrhu pa neverjetno še vedno kraljuje Lionel Messi. Zimzeleni Argentinec, ki bo jutri praznoval svoj 39. rojstni dan, je z dvema zadetkoma proti Avstriji svoj izkupiček povišal že na številko pet.

Drugi zadetek Erlinga Haalanda proti Senegalu
Drugi zadetek Erlinga Haalanda proti Senegalu
FOTO: AP

Levi iz Terange so v sodnikovem dodatku sicer dosegli gol in izid znižali na 3:2, znova je v polno meril Sarr, a vikingom je do konca tekme vendarle uspelo priti do zmage. Varovanci Staleja Solbakkna so si tako že prislužili mesto v izločilnih bojih. Norvežani na svetovnem odru igrajo prvič po letu 1998, takrat je bila v osmini finala z 1:0 boljša Italija. Odločitev o prvem mestu skupine I bo padla na derbiju med Norveško in Francijo.

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