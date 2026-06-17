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Haaland z dvojčkom popeljal vikinge do treh točk: 'Vsi so pričakovali zmago. Dostavili smo jo'

Boston, 17. 06. 2026 07.24 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Erling Haaland

Norveška nogometna reprezentanca je v skupini I v Bostonu pred 63.106 gledalci na krilih Erlinga Haalanda premagala Irak (4:1). Napadalec Manchester Cityja se še ni rodil, ko je Norveška leta 1998 nazadnje igrala na SP.

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"Od nas so tokrat pričakovali zmago in na srečo smo to tudi naredili. Zdaj bodo vsi na Norveškem srečni in upam, da se bodo ljudje zabavali," je po tekmi dejal Erling Haaland. Ta je zadel za vodstvo v 29. minuti, potem ko je iz bližine dosegel svoj prvi gol na SP. 

Erling Haaland vs Irak
Erling Haaland vs Irak
FOTO: Sofascore.com

Ajmen Husein je v 39. minuti s strelom z glavo izenačil za Irak, a je Haaland še pred koncem polčasa poskrbel za novo vodstvo Norvežanov po veliki napaki in poigravanju iraške obrambe.

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Irak, ki je imel ob koncu polčasa še nekaj priložnosti, v 53. minuti pa je za malo zgrešil Husein, je v prvem delu pokazal precej enakovredno predstavo, v drugem polčasu pa je Norveška kar dobro nadzirala dogajanje in se vedno bolj zanašala na prekinitve.

Norveška - Irak
Norveška - Irak
FOTO: Sofascore.com

Iz te je v 76. minuti tudi dosegla tretji gol, ko je bil tri minute po vstopu v igro uspešen norveški rezervist Leo Oestigaard. Končni izid je postavil Husein v šesti minuti sodniškega dodatka, potem ko je žogo iz bližine nesrečno poslal v lastno mrežo.

Izid:
Norveška - Irak 4:1 (2:1)
Haaland 29., 43., Ostigard 77., Hussein 96./ag; Hussein 39.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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