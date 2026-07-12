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Haaland z grenko sladkim okusom zapušča mundial: Vse skupaj je bilo podobno vožnji z vlakcem smrti

Miami, 12. 07. 2026 07.56 pred 24 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Marko Juvan STA
Norveška

Jude Bellimngham je s petim in šestim zadetkom na letošnjem mundialu pokopal upe nogometnega moštva s severa Evrope, ki turnir po izpadu v četrtfinalu proti Angliji zapušča kot eno najprijetnejših presenečenj prvenstva. Navkljub velikemu uspehu in še boljšemu vtisu, ki so ga Norvežani pustili v Severni Ameriki, pa po bolečem izlčadu proti Otočanom v podaljšku med vikingi vlada veliko razočaranje, saj se zavedajo, da je zamujena velika (zgodovinska) priložnost za še kaj več ...

Statistika četrtfinalnega obračuna med Anglijo in Norveško
Statistika četrtfinalnega obračuna med Anglijo in Norveško
FOTO: Sofascore.com

Norveška je sicer v 36. minuti zasluženo povedla, ko je mojstrsko zadel Andreas Schjelderup. A Jude Bellingham je še pred polčasom izenačil. Tudi v drugem polčasu je imela Norveška nekoliko več od igre, večkrat poskušala s streli proti vratom Jordana Pickforda, a ni našla poti do zadetka.

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V 55. minuti je po kotu sicer zatresla mrežo, a je gol sodnik Clement Turpin gol razveljavljil zaradi prekrška v napadu. V podaljšku pa je svoj sedmi gol na prvenstvu dosegel Bellingham, ko je po neodločnem posredovanju Orjana Nylanda bil prvi pri odbiti žogi.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: AP

Prvi norveški zvezdnik Erling Haaland je po porazu poudaril, da je reprezentanca kljub bolečemu izpadu navdihnila novo generacijo norveških nogometašev. "Stroj za gole" se prvič po 15 reprezentančnih tekmah na Floridi ni vpisal med strelce, napadalec Manchester Cityja pa je na svojem prvem velikem tekmovanju dosegel sedem zadetkov za Norveško, ki se je po 28 letih prvič uvrstila na svetovno prvenstvo ter se prebila vse do četrtfinala.

"Norveško smo postavili na nogometni zemljevid sveta," je po porazu dejal Haaland, ki ga je huda vročina tako izmučila, da je igrišče zapustil po prvem podaljšku in dodal: "Težko je opisati vse, kar smo doživeli v zadnjih šestih tednih. Vse skupaj je bilo podobno vožnji z vlakcem smrti."

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"Upam, da bomo od zdaj naprej redni udeleženci evropskih in svetovnih prvenstev. Naša generacija je izjemna, vse to pa mladim na Norveškem daje motivacijo in dokaz, da je mogoče v norveškem dresu nastopati na največjem nogometnem odru," je dejal v Leedsu rojeni 25-letni Haaland, ki je na letošnjem tekmovanju navdušil tudi zavoljo sproščenega obnašanja izven igrišča.

Norveška je v Miamiju vodila, nato pa je prvič udaril igralec tekme Jude Bellingham.
Norveška je v Miamiju vodila, nato pa je prvič udaril igralec tekme Jude Bellingham.
FOTO: AP

Haaland po koncu dvoboja ni skoparil s komplimenti na račun dvakratnega strelca Bellinghama, svojega nekdanjega soigralca pri Borussii iz Dortmunda. Z njim je prijateljske odnose ohranil tudi po odhodu iz nemškega kluba, tudi med samo tekmo sta drug drugega vseskozi provocirala z nasmehom na obrazu.

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"Nisem presenečen, da nam je Jude zabil dva gola. Odigral je vrhunsko tekmo, po mojem mnenju je tudi eden najboljših nogometašev na svetu. Čeprav je igralec sredine igrišča, redno zabija gole in je sposoben preigrati vsakogar na igrišču. Anglija ima veliko srečo, da ga ima v svojih vrstah," je o junaku četrtfinalne tekme v Miamiju dejal Haaland.

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Selektor Stale Solbakken je po tekmi priznal, da mu je žal, da svojega prvega zvezdnika ni zamenjal že nekoliko prej. "Bil je povsem izčrpan. Na sleherni tekmi je dal vse, kar je v njegovi moči. V drugem polčasu je dobil tudi močan udarec v nogo, utrujenost pa je naredila svoje. Na petih tekmah je dosegel sedem golov, za njim je izjemno svetovno prvenstvo," je o Haalandu dejal norveški selektor.

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Solbakken se je po tekmi pritožil, da je žoga pred izenačujočim angleškim golom v končnici prvega polčasa zadela kabel kamere, kar je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) to odločno zanikala.

Norveški selektor Stale Solbakken
Norveški selektor Stale Solbakken
FOTO: Profimedia

"Če Fifa pravi, da ni bilo stika in da senzor v žogi ni zaznal nobenega dotika, potem francoski sodnik Clement Turpin ni mogel ravnati drugače. Lahko sedimo tukaj in se pritožujemo, a na četrtfinalni tekmi so se prav vse mejne odločitve obrnile proti nam. V osmini finala proti Braziliji je bilo obratno, tedaj je bila sreča na naši strani. To je del nogometa, proti najboljšim reprezentancam na svetu, kot sta Brazilija in Anglija, potrebuješ tudi nekaj sreče."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Mednarodna nogometna zveza, bolj znana pod kratico FIFA, je krovna organizacija, ki upravlja z nogometom, futsalom in nogometom na mivki na svetovni ravni. Ustanovljena je bila leta 1904 v Parizu z namenom nadzora mednarodnih tekmovanj. FIFA skrbi za razvoj nogometa po vsem svetu, postavlja pravila igre, organizira svetovna prvenstva za moške in ženske ter skrbi za integriteto športa skozi različne disciplinske in sodniške protokole.

Clement Turpin je priznani francoski nogometni sodnik, ki na mednarodni ravni deluje pod okriljem FIFA in UEFA. Velja za enega najboljših sodnikov svoje generacije, saj je sodil na številnih pomembnih tekmah, vključno s finalom Lige prvakov in tekmami na svetovnih prvenstvih. Njegova naloga na tekmah je zagotavljanje doslednega izvajanja pravil nogometne igre, pri čemer se pogosto zanaša na pomoč tehnologije, kot je sistem VAR, za preverjanje ključnih odločitev, kot so zadetki ali prekrški.

Igranje nogometa v vročem in vlažnem podnebju, kot je na Floridi, predstavlja za športnike izjemen fiziološki napor. Visoka temperatura in vlažnost zraka otežujeta naravno hlajenje telesa s potenjem, kar vodi do hitrejše dehidracije in hitrejšega kopičenja mlečne kisline v mišicah. To povzroča prezgodnjo utrujenost, zmanjšano koncentracijo in večje tveganje za mišične poškodbe, zaradi česar morajo ekipe v takšnih razmerah pogosto prilagoditi svojo taktiko in intenzivnost igre.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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'Nismo bili pravi in imeli smo srečo. V polfinalu bomo boljši'

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Kolllerik
12. 07. 2026 08.41
Angleži si niso zaslužl
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