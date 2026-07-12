Haaland z grenko sladkim okusom zapušča mundial: Vse skupaj je bilo podobno vožnji z vlakcem smrti

Statistika četrtfinalnega obračuna med Anglijo in Norveško FOTO: Sofascore.com

Norveška je sicer v 36. minuti zasluženo povedla, ko je mojstrsko zadel Andreas Schjelderup. A Jude Bellingham je še pred polčasom izenačil. Tudi v drugem polčasu je imela Norveška nekoliko več od igre, večkrat poskušala s streli proti vratom Jordana Pickforda, a ni našla poti do zadetka.

V 55. minuti je po kotu sicer zatresla mrežo, a je gol sodnik Clement Turpin gol razveljavljil zaradi prekrška v napadu. V podaljšku pa je svoj sedmi gol na prvenstvu dosegel Bellingham, ko je po neodločnem posredovanju Orjana Nylanda bil prvi pri odbiti žogi.

Erling Haaland FOTO: AP

Prvi norveški zvezdnik Erling Haaland je po porazu poudaril, da je reprezentanca kljub bolečemu izpadu navdihnila novo generacijo norveških nogometašev. "Stroj za gole" se prvič po 15 reprezentančnih tekmah na Floridi ni vpisal med strelce, napadalec Manchester Cityja pa je na svojem prvem velikem tekmovanju dosegel sedem zadetkov za Norveško, ki se je po 28 letih prvič uvrstila na svetovno prvenstvo ter se prebila vse do četrtfinala.

"Norveško smo postavili na nogometni zemljevid sveta," je po porazu dejal Haaland, ki ga je huda vročina tako izmučila, da je igrišče zapustil po prvem podaljšku in dodal: "Težko je opisati vse, kar smo doživeli v zadnjih šestih tednih. Vse skupaj je bilo podobno vožnji z vlakcem smrti."

"Upam, da bomo od zdaj naprej redni udeleženci evropskih in svetovnih prvenstev. Naša generacija je izjemna, vse to pa mladim na Norveškem daje motivacijo in dokaz, da je mogoče v norveškem dresu nastopati na največjem nogometnem odru," je dejal v Leedsu rojeni 25-letni Haaland, ki je na letošnjem tekmovanju navdušil tudi zavoljo sproščenega obnašanja izven igrišča.

Norveška je v Miamiju vodila, nato pa je prvič udaril igralec tekme Jude Bellingham. FOTO: AP

Haaland po koncu dvoboja ni skoparil s komplimenti na račun dvakratnega strelca Bellinghama, svojega nekdanjega soigralca pri Borussii iz Dortmunda. Z njim je prijateljske odnose ohranil tudi po odhodu iz nemškega kluba, tudi med samo tekmo sta drug drugega vseskozi provocirala z nasmehom na obrazu.

"Nisem presenečen, da nam je Jude zabil dva gola. Odigral je vrhunsko tekmo, po mojem mnenju je tudi eden najboljših nogometašev na svetu. Čeprav je igralec sredine igrišča, redno zabija gole in je sposoben preigrati vsakogar na igrišču. Anglija ima veliko srečo, da ga ima v svojih vrstah," je o junaku četrtfinalne tekme v Miamiju dejal Haaland.

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Selektor Stale Solbakken je po tekmi priznal, da mu je žal, da svojega prvega zvezdnika ni zamenjal že nekoliko prej. "Bil je povsem izčrpan. Na sleherni tekmi je dal vse, kar je v njegovi moči. V drugem polčasu je dobil tudi močan udarec v nogo, utrujenost pa je naredila svoje. Na petih tekmah je dosegel sedem golov, za njim je izjemno svetovno prvenstvo," je o Haalandu dejal norveški selektor.

Solbakken se je po tekmi pritožil, da je žoga pred izenačujočim angleškim golom v končnici prvega polčasa zadela kabel kamere, kar je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) to odločno zanikala.

Norveški selektor Stale Solbakken FOTO: Profimedia

"Če Fifa pravi, da ni bilo stika in da senzor v žogi ni zaznal nobenega dotika, potem francoski sodnik Clement Turpin ni mogel ravnati drugače. Lahko sedimo tukaj in se pritožujemo, a na četrtfinalni tekmi so se prav vse mejne odločitve obrnile proti nam. V osmini finala proti Braziliji je bilo obratno, tedaj je bila sreča na naši strani. To je del nogometa, proti najboljšim reprezentancam na svetu, kot sta Brazilija in Anglija, potrebuješ tudi nekaj sreče."

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