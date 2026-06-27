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SP 2026

Hrvaška navijaška mrzlica v Filadelfiji pred odločilno tekmo z Gano

Filadelfija, 27. 06. 2026 17.45 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
Lu.M
Hrvaški navijači

Pred našimi južnimi sosedi je dan odločitve skupinskega dela svetovnega prvenstva. Hrvaški navijači so že zavzeli ulice Filadelfije, kjer nestrpno pričakujejo srečanje proti reprezentanci Gane. Kockasta računica je jasna: zmaga ali točka jim praktično zagotovi mesto med najboljših 32, poraz pa pošteno zakomplicira preboj v izločilne boje.

Hrvati so po svojih visokih standardih slabo začeli svetovno prvenstvo. Na uvodni tekmi skupine L so bili s 4:2 boljši Angleži, ki so bili tekom celotnega srečanja precej dominantni. Sledila je skromna minimalna zmaga nad Panamo, proti kateri je hrvaška javnost zagotovo pričakovala veliko boljšo predstavo. Naši južni sosedje veljajo za eno bolj iznajdljivih in pragmatičnih reprezentanc na svetu, ki ji pregovorno vedno uspe priti do želenega točkovnega izkupička, tudi če ne navdušujejo s svojim nogometom. Danes se morajo proti Gani nujno izogniti porazu.

Črne zvezde imajo na drugem mestu skupine trenutno štiri točke. Poleg zmage nad Panamo so prišli tudi do borbenega remija proti Angliji, kjer so dodobra razkazali svoje obrambne sposobnosti. Hrvatom pregovorno ne odgovarjajo defenzivne ekipe, ki ne želijo pretirano napadati. Proti Gancem bodo kockasti morali prevzeti pobudo, kar zna biti za naše južne sosede problematično. Zagotovo si lahko obetajo bučno podporo s tribun filadelfijskega stadiona.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Pensilvaniji že nekaj dni kraljuje podoba kocke, ki je zavzela ulice in gostinske obrate v okolici stadiona. Navijaškemu rajanju se je pridružila tudi nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ki se je v navijaški coni veselila dolgo v noč. Morebitna točka bi že zadostovala za hrvaški preboj med najboljših 32 ekip. Kockasti so s tremi točkami trenutno na sedmem mestu tretjeuvrščenih ekip, poraz pa bi lahko zelo ogrozil njihovo mesto v izločilnih bojih. V tem primeru bi bili odvisni od izida tekme med Avstrijo in Alžirijo.

Angleži proti Panami za potrditev

Trije levi so navdušili na uvodni tekmi proti Hrvaški, na drugem srečanju pa so nekoliko razočarali proti Gancem. Varovance Thomasa Tuchla pestijo težave s poškodbami, predvsem boleča je bila novica o težavah Reeca Jamesa, ki ne bo na voljo na vsaj dveh prihajajočih tekmah. Od Otočanov pa se seveda še vedno pričakuje zmaga proti Panami, ki je že odpisana. Proti srednjeameriški državi so trije levi igrali že na mundialu leta 2018, ko so jih odpravili s kar 6:1.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
sp 2026 skupina L Hrvaška Gana Anglija Panama

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KOMENTARJI8

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devlon
27. 06. 2026 18.29
A tam zvijo al je na HR ze tak standard, da se lahko povsod vlacijo?
Odgovori
0 0
Sirhakel7
27. 06. 2026 18.27
Tekma bo zanimiva ker Hrvati se mi ta hip zdijo sicer boljša ekipa, Ganci pa bolj uigrani in predvsem disciplinirani. Je pa tako, da na tem mundialu smo videli že vse živo tako, da je karkoli res težko napovedat...
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
27. 06. 2026 18.08
Kockasti zmagajo. To je že dogovorjeno s Cefom.
Odgovori
-4
0 4
kovanec123
27. 06. 2026 18.06
Gremo vatreni
Odgovori
-2
3 5
Sandokkan
27. 06. 2026 17.58
Danes Slovenci navijamo za Hrvaško!
Odgovori
-3
4 7
HardKore
27. 06. 2026 18.03
Jaz pa ne, kako sva si različna
Odgovori
+1
5 4
HardKore
27. 06. 2026 17.47
Gana zmaga 2:1, hrvati surlinhio
Odgovori
+8
10 2
Delavec_Slo
27. 06. 2026 17.47
In kake veze ima to s slovenijo?
Odgovori
+2
5 3
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