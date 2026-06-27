Hrvaška navijaška mrzlica v Filadelfiji pred odločilno tekmo z Gano

Hrvati so po svojih visokih standardih slabo začeli svetovno prvenstvo. Na uvodni tekmi skupine L so bili s 4:2 boljši Angleži, ki so bili tekom celotnega srečanja precej dominantni. Sledila je skromna minimalna zmaga nad Panamo, proti kateri je hrvaška javnost zagotovo pričakovala veliko boljšo predstavo. Naši južni sosedje veljajo za eno bolj iznajdljivih in pragmatičnih reprezentanc na svetu, ki ji pregovorno vedno uspe priti do želenega točkovnega izkupička, tudi če ne navdušujejo s svojim nogometom. Danes se morajo proti Gani nujno izogniti porazu.

Črne zvezde imajo na drugem mestu skupine trenutno štiri točke. Poleg zmage nad Panamo so prišli tudi do borbenega remija proti Angliji, kjer so dodobra razkazali svoje obrambne sposobnosti. Hrvatom pregovorno ne odgovarjajo defenzivne ekipe, ki ne želijo pretirano napadati. Proti Gancem bodo kockasti morali prevzeti pobudo, kar zna biti za naše južne sosede problematično. Zagotovo si lahko obetajo bučno podporo s tribun filadelfijskega stadiona.