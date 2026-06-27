Hrvaška navijaška mrzlica v Filadelfiji pred odločilno tekmo z Gano

Hrvati so po svojih visokih standardih slabo začeli svetovno prvenstvo. Na uvodni tekmi skupine L so bili s 4:2 boljši Angleži, ki so bili tekom celotnega srečanja precej dominantni. Sledila je skromna minimalna zmaga nad Panamo, proti kateri je hrvaška javnost zagotovo pričakovala veliko boljšo predstavo. Naši južni sosedje veljajo za eno bolj iznajdljivih in pragmatičnih reprezentanc na svetu, ki ji pregovorno vedno uspe priti do želenega točkovnega izkupička, tudi če ne navdušujejo s svojim nogometom. Danes se morajo proti Gani nujno izogniti porazu.
Črne zvezde imajo na drugem mestu skupine trenutno štiri točke. Poleg zmage nad Panamo so prišli tudi do borbenega remija proti Angliji, kjer so dodobra razkazali svoje obrambne sposobnosti. Hrvatom pregovorno ne odgovarjajo defenzivne ekipe, ki ne želijo pretirano napadati. Proti Gancem bodo kockasti morali prevzeti pobudo, kar zna biti za naše južne sosede problematično. Zagotovo si lahko obetajo bučno podporo s tribun filadelfijskega stadiona.
V Pensilvaniji že nekaj dni kraljuje podoba kocke, ki je zavzela ulice in gostinske obrate v okolici stadiona. Navijaškemu rajanju se je pridružila tudi nekdanja hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović, ki se je v navijaški coni veselila dolgo v noč. Morebitna točka bi že zadostovala za hrvaški preboj med najboljših 32 ekip. Kockasti so s tremi točkami trenutno na sedmem mestu tretjeuvrščenih ekip, poraz pa bi lahko zelo ogrozil njihovo mesto v izločilnih bojih. V tem primeru bi bili odvisni od izida tekme med Avstrijo in Alžirijo.
Angleži proti Panami za potrditev
Trije levi so navdušili na uvodni tekmi proti Hrvaški, na drugem srečanju pa so nekoliko razočarali proti Gancem. Varovance Thomasa Tuchla pestijo težave s poškodbami, predvsem boleča je bila novica o težavah Reeca Jamesa, ki ne bo na voljo na vsaj dveh prihajajočih tekmah. Od Otočanov pa se seveda še vedno pričakuje zmaga proti Panami, ki je že odpisana. Proti srednjeameriški državi so trije levi igrali že na mundialu leta 2018, ko so jih odpravili s kar 6:1.
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