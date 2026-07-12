Hrvati ogorčeni: Zloglasni senzor je proti Norveški zatajil

Senzor, ki je namenjen zaznavanju dotikov z žogo, je prvič postal znan na prejšnjem mundialu, ko je bilo jabolko spotika domnevni (ne)gol Cristiana Ronalda proti Urugvaju. Takrat je tehnologija razkrila, da se Portugalec žoge ni dotaknil z glavo, in fantomski gol je pripadel Brunu Fernandesu.
Drugič se je senzor proslavil tudi letos, znova pa so bili zraven Portugalci. Tehnologija je zaradi nevidnega dotika Igorja Matanovića preprečila izenačujoči zadetek Hrvaške proti Ibercem, ki so tako napredovali z zmago 2:1. Zadnji incident pa sega v predzadnjo tekmo četrtfinala med Norveško in Anglijo. Pod vprašajem je prvi zadetek Juda Bellinghama, ki je trem levom prinesel izenačenje. Po dolgi žogi Jordana Pickforda je okroglo usnje v zraku zadelo kabel viseče kamere in dodobra spremenilo svoj let. V isti akciji je zvezdnik belega baleta dosegel svoj peti zadetek na letošnjem mundialu.
Fifa si je po srečanju pričakovano pokrila hrbet: "Pred golom Anglije v drugi minuti sodniškega dodatka proti Norveški senzor v povezani žogi (Connected Ball) ni zaznal nobenega impulza v srčnem utripu žoge (heartbeat of the ball), ko je bila žoga v zraku, zato ni bilo nobenih dokazov, da bi se žoga dotaknila visečega kabla in da bi ta spremenila njeno gibanje," se je glasila izjava mednarodne organizacije.
Dogajanje pa je dodobra razburilo naše južne sosede. Kockasti so bili ogorčeni, da senzor ni zaznal veliko bolj vidnega dotika z žogo. "Od zdaj naprej morajo biti vsi kabli narejeni iz hrvaških las," je dogajanje sarkastično pospremil legendarni šahovski virtuoz Gary Kasparov. Po poročanju net.hr so številni hrvaški spletni uporabniki incident uporabili kot novo priložnost za objokovanje po njihovo krivično razveljavljenega gola v šestnajstini finala.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.