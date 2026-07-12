Hrvati ogorčeni: Zloglasni senzor je proti Norveški zatajil

Senzor, ki je namenjen zaznavanju dotikov z žogo, je prvič postal znan na prejšnjem mundialu, ko je bilo jabolko spotika domnevni (ne)gol Cristiana Ronalda proti Urugvaju. Takrat je tehnologija razkrila, da se Portugalec žoge ni dotaknil z glavo, in fantomski gol je pripadel Brunu Fernandesu.

Drugič se je senzor proslavil tudi letos, znova pa so bili zraven Portugalci. Tehnologija je zaradi nevidnega dotika Igorja Matanovića preprečila izenačujoči zadetek Hrvaške proti Ibercem, ki so tako napredovali z zmago 2:1. Zadnji incident pa sega v predzadnjo tekmo četrtfinala med Norveško in Anglijo. Pod vprašajem je prvi zadetek Juda Bellinghama, ki je trem levom prinesel izenačenje. Po dolgi žogi Jordana Pickforda je okroglo usnje v zraku zadelo kabel viseče kamere in dodobra spremenilo svoj let. V isti akciji je zvezdnik belega baleta dosegel svoj peti zadetek na letošnjem mundialu.