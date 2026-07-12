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Hrvati ogorčeni: Zloglasni senzor je proti Norveški zatajil

Zagreb, 12. 07. 2026 16.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Incident na tekmi med Anglijo in Norveško

Po zadnjih dveh dejanjih četrtfinalne faze letošnjega mundiala je v javnosti najbolj odmeval prvi zadetek Anglije proti Norveški. Žoga je namreč v zraku zadela kabel viseče kamere, ki je spremenila let okroglega usnja. Po novem škandalu se je oglasila tudi Mednarodna nogometna zveza (Fifa), ki je zatrdila, da famozni senzor ni zaznal dotika. Pričakovano so bili ogorčeni naši južni sosedje.

Igor Matanović
Igor Matanović
FOTO: AP

Senzor, ki je namenjen zaznavanju dotikov z žogo, je prvič postal znan na prejšnjem mundialu, ko je bilo jabolko spotika domnevni (ne)gol Cristiana Ronalda proti Urugvaju. Takrat je tehnologija razkrila, da se Portugalec žoge ni dotaknil z glavo, in fantomski gol je pripadel Brunu Fernandesu.

Drugič se je senzor proslavil tudi letos, znova pa so bili zraven Portugalci. Tehnologija je zaradi nevidnega dotika Igorja Matanovića preprečila izenačujoči zadetek Hrvaške proti Ibercem, ki so tako napredovali z zmago 2:1. Zadnji incident pa sega v predzadnjo tekmo četrtfinala med Norveško in Anglijo. Pod vprašajem je prvi zadetek Juda Bellinghama, ki je trem levom prinesel izenačenje. Po dolgi žogi Jordana Pickforda je okroglo usnje v zraku zadelo kabel viseče kamere in dodobra spremenilo svoj let. V isti akciji je zvezdnik belega baleta dosegel svoj peti zadetek na letošnjem mundialu.

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Fifa si je po srečanju pričakovano pokrila hrbet: "Pred golom Anglije v drugi minuti sodniškega dodatka proti Norveški senzor v povezani žogi (Connected Ball) ni zaznal nobenega impulza v srčnem utripu žoge (heartbeat of the ball), ko je bila žoga v zraku, zato ni bilo nobenih dokazov, da bi se žoga dotaknila visečega kabla in da bi ta spremenila njeno gibanje," se je glasila izjava mednarodne organizacije.

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Dogajanje pa je dodobra razburilo naše južne sosede. Kockasti so bili ogorčeni, da senzor ni zaznal veliko bolj vidnega dotika z žogo. "Od zdaj naprej morajo biti vsi kabli narejeni iz hrvaških las," je dogajanje sarkastično pospremil legendarni šahovski virtuoz Gary Kasparov. Po poročanju net.hr so številni hrvaški spletni uporabniki incident uporabili kot novo priložnost za objokovanje po njihovo krivično razveljavljenega gola v šestnajstini finala.

Nov videoposnetek, ki naj bi dokazoval stik kabla in žoge:

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sp 2026 žoga senzor anglija norveška hrvaška

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