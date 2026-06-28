Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Hrvatom zmanjkuje presežnikov za Modrića: Igra, kot da bi jih imel 20

Philadelphia, 28. 06. 2026 09.59 pred 1 uro 3 min branja 9

Avtor:
STA
Luka Modrić

Luka Modrić je s predstavo ob zmagi nad Gano z 2:1, ki spominja na njegove najboljše čase, osupnil celo svoje soigralce in na svetovnem prvenstvu ponovno upravičil svoj legendarni status. 40-letnik je z izjemno predstavo svoji ekipi zagotovil drugo mesto v skupini L in mesto v šestnajstini finala SP.

Zdaj jih v boju za nadaljevanje čaka Portugalska, ki jo vodi superzvezdnik Cristiano Ronaldo. "Prisežem vam. Kot da bi zavrtel čas za 10 let nazaj. To je bila ena najboljših predstav, kar sem jih kdaj videl v dresu reprezentance," je o Modriću dejal njegov soigralec Nikola Vlašić.

Ta je prav po natančni podaji Luke Modrića zadel z glavo in zagotovil zmago svoji reprezentanci. Po podatkih Opte je Modrić najstarejši igralec, ki je kdajkoli dosegel podajo na dosedanjih SP. Ni pa le pripravil zmagovitega gola, ampak je tudi dominiral skozi celotno tekmo na obeh straneh igrišča.

Luka Modrić je v hrvaškem dresu zbral že 201 nastop.
Luka Modrić je v hrvaškem dresu zbral že 201 nastop.
FOTO: AP

Zlata žoga iz leta 2018, takrat so bili Hrvati svetovni podprvaki, se ni izogibala duelom in je vedno znova odpravljala nevarne situacije v svojem kazenskem prostoru. "Igra, kot da bi bil star 20 let. Danes je bil neverjeten. Je naš vodja in naš najboljši igralec. Lahko igra, kolikor dolgo želi, pa bo ostal na vrhuncu igre," je dejal Petar Sučić, ki je dosegel prvi hrvaški gol.

"Zaveda se, da je to njegovo zadnje SP, in poskuša dati vse od sebe ter se od prvenstva posloviti na najboljši možen način. Upam pa, da bo ostal zdrav in bo za Hrvaško igral čim dlje," je dodal selektor Zlatko Dalić.

Preberi še Požrtvovalna zmaga Hrvaške za drugo mesto v skupini

Portugalci zaenkrat niso navdušili

Portugalska, ki se je že pred zadnjim krogom uvrstila v nadaljevanje, bi morala za uvrstitev na vrh skupine K premagati Kolumbijo, a se je morala zadovoljiti neodločenim izidom brez golov proti zelo borbeni kolumbijski ekipi.

Kolumbija, ki je končala na vrhu skupine, se bo naslednji petek v Kansas Cityju pomerila z Gano. Portugalci se bodo dan prej v Torontu pomerili s Hrvaško, kjer se bosta ponovno srečala Ronaldo in Modrić, nekdanja soigralca iz Real Madrida.

Ronaldo tokrat ni nadgradil vzpona, ki ga je pokazal na prejšnji tekmi proti Uzbekistanu, kjer je dvakrat zadel po slabem nastopu na otvoritveni tekmi SP proti DR Kongo. Tokrat je bil v veliki meri neučinkovit v portugalskemu napadu, ki je deloval počasno. Kolumbija je namreč dominirala v igri in si ustvarila veliko več priložnosti za zmago.

Čeprav Portugalci veljajo za favorite, so prav gotovo premagljivi. V skupinskem delu so imeli velike težave s Kongom in Kolumbijo.
Čeprav Portugalci veljajo za favorite, so prav gotovo premagljivi. V skupinskem delu so imeli velike težave s Kongom in Kolumbijo.
FOTO: AP

Hrvati v Toronto po drugo zmago

Hrvaška se spet vrača v Toronto, kjer na na SP že igrala, Panamo je premagala z 1:0. Vlašić meni, da je to lahko samo dobro. "Lažje je, ko si že bil na stadionu, poznaš okolico, spet bo veliko naših navijačev, stadion je čudovit. To je za nas dobro."

Hrvati so v Torontu že igrali, ko so z golom Anteja Budimirja minimalno ugnali Panamo.
Hrvati so v Torontu že igrali, ko so z golom Anteja Budimirja minimalno ugnali Panamo.
FOTO: AP

 

'Zdaj s turnir začenja znova'

Modrić je v pogovoru s hrvaškimi novinarji v mešani coni poudaril, da se zdaj začenja nov turnir. "Veseli smo prvega doseženega cilja, karkoli drugega bi bil neuspeh. Vendar se zdaj začenja nov turnir, tisti, ki ga imamo vsi radi, pripravljeni bomo. Samo dati moramo vse od sebe. Verjamemo vase in vemo, kako dobri smo," je povedal 40-letni veteran.

"Rastemo iz tekme v tekmo. V turnir smo vstopili napeti zaradi visokih pričakovanj, ki si jih včasih po nepotrebnem nalagamo. Moramo uživati, verjamem, da bomo po vsaki tekmi boljši. Zdaj moramo uživati, se sprostiti, pa naj se zgodi karkoli," je še dodal hrvaški kapetan.

Izločilni boji na SP 2026
Izločilni boji na SP 2026
FOTO: Sofascore.com
nogomet hrvaška luka modrić svetovno prvenstvo

Šestnajstina finala SP: kdaj, kdo, s kom?

24ur.com Vrhovnik do najboljšega dosežka v svetovnem pokalu
24ur.com Boljša končnica v Čačku prinesla Cedeviti Olimpiji pomembno zmago
24ur.com Terglav: borbenost in ekipni duh sta na koncu naredila razliko
24ur.com Rok Možič z dvema nagradama v rokah
24ur.com Želel se je upokojiti, zdaj bo lovil sanje pred domačimi gledalci
24ur.com Dončić: Takšne tekme še pred kratkim ne bi dobili
24ur.com 18-letni Andrej Pečar 'potopil' Olimpijo, Maribor za konec do visoke zmage
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
seter73
28. 06. 2026 11.13
se je videlo proti Anglezem ki so resna rwprezentanca koliko let ima...
Odgovori
+1
1 0
DK48
28. 06. 2026 11.12
Proti Gani odigral res vrhunsko.
Odgovori
+1
2 1
Hud Robin
28. 06. 2026 11.07
Kako to ? Še par dni nazaj so ga pošiljali v penzijo, da ne more več ? Glede na članke v hr medijih...
Odgovori
+5
5 0
NoriSušan
28. 06. 2026 10.58
Treba res rečt da je žval svaka čast
Odgovori
-2
2 4
cripstoned
28. 06. 2026 10.43
LM10!
Odgovori
-1
3 4
NoriSušan
28. 06. 2026 10.57
Lionel Messi 10 res je
Odgovori
+0
4 4
bandit1
28. 06. 2026 10.24
Saj tisti ki je imel Z 101 je vedel, ko najbolj vleče bo šla kmalu v .....
Odgovori
-1
0 1
maksi23
28. 06. 2026 10.24
Bravo Luka, najboljši si!
Odgovori
-1
4 5
Sandokkan
28. 06. 2026 10.09
Slovenija navija za Hrvaško!! ❤️💪
Odgovori
-3
5 8
bibaleze
Portal
Kaj, če nekdo na plaži snema vašega otroka?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Katere astrološke kombinacije parov veljajo za najboljše starše?
Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
Kopanje v nosečnosti: Ali je varno plavati v morju in bazenu?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
Je morje pri 22 stopinjah že primerno za otroke?
zadovoljna
Portal
Skriti biser: Bližnje jezero, kjer se lahko takoj ohladite
Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki
Tedenski horoskop: Ribe iščejo pozornost, kozorogi bežijo pred lastnimi občutki
Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo motivirani, vodnarje čaka naključno srečanje
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
Poletne obleke, ki so popolna izbira za vročinski val
vizita
Portal
Zdravniki so dve leti ignorirali njene simptome, nato pa je izvedela za težko diagnozo
Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi
Zakaj komarji izbirajo točno določene 'žrtve' in kako se zaščititi
Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija
Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija
Nevarna kombinacija, ki jo mnogi spregledajo
Nevarna kombinacija, ki jo mnogi spregledajo
cekin
Portal
Upokojenec mora to urediti čim prej: sicer lahko nastane kaos
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
To poletje v Črni gori: cene, ki presenečajo turiste
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
5000 evrov dobrodošlice za ta poklic: bi podpisali pogodbo?
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
Poklici, kjer plače rastejo najhitreje. Preverite, ali ste med njimi
moskisvet
Portal
Ko se je nogometaš zgrudil, je o življenju odločala ena sama naprava
Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne
Kako so se ljudje zbujali pred budilkami? Nekatere metode so bile naravnost bizarne
Pozabite na gnečo na obali: ta hrvaški geopark ponuja pravo avanturo
Pozabite na gnečo na obali: ta hrvaški geopark ponuja pravo avanturo
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
Našla sta se v resničnostnem šovu, danes skupaj ustvarjata vsebine za odrasle
dominvrt
Portal
Kako pravilno posušiti zelišča, da ohranijo aromo skozi celo leto
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Trik, s katerim bodo jagode ostale sveže dlje časa
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
Te cvetlice obožujejo sonce in skoraj ne potrebujejo vode: idealne za vroča poletja
To je najslabši čas za zalivanje trate
To je najslabši čas za zalivanje trate
okusno
Portal
Namesto klasične paradižnikove solate letos vsi pripravljajo to različico
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Ta recept za domači sladoled je navdušil na tisoče ljubiteljev sladic
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Pozabite na polpete: tako boste bučke pripravljali to poletje
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
Zdravi zajtrki za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja
voyo
Portal
Živalska patrulja
'91
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763