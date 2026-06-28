Hrvatom zmanjkuje presežnikov za Modrića: Igra, kot da bi jih imel 20

Zdaj jih v boju za nadaljevanje čaka Portugalska, ki jo vodi superzvezdnik Cristiano Ronaldo. "Prisežem vam. Kot da bi zavrtel čas za 10 let nazaj. To je bila ena najboljših predstav, kar sem jih kdaj videl v dresu reprezentance," je o Modriću dejal njegov soigralec Nikola Vlašić. Ta je prav po natančni podaji Luke Modrića zadel z glavo in zagotovil zmago svoji reprezentanci. Po podatkih Opte je Modrić najstarejši igralec, ki je kdajkoli dosegel podajo na dosedanjih SP. Ni pa le pripravil zmagovitega gola, ampak je tudi dominiral skozi celotno tekmo na obeh straneh igrišča.

Luka Modrić je v hrvaškem dresu zbral že 201 nastop. FOTO: AP

Zlata žoga iz leta 2018, takrat so bili Hrvati svetovni podprvaki, se ni izogibala duelom in je vedno znova odpravljala nevarne situacije v svojem kazenskem prostoru. "Igra, kot da bi bil star 20 let. Danes je bil neverjeten. Je naš vodja in naš najboljši igralec. Lahko igra, kolikor dolgo želi, pa bo ostal na vrhuncu igre," je dejal Petar Sučić, ki je dosegel prvi hrvaški gol. "Zaveda se, da je to njegovo zadnje SP, in poskuša dati vse od sebe ter se od prvenstva posloviti na najboljši možen način. Upam pa, da bo ostal zdrav in bo za Hrvaško igral čim dlje," je dodal selektor Zlatko Dalić.

Portugalci zaenkrat niso navdušili

Portugalska, ki se je že pred zadnjim krogom uvrstila v nadaljevanje, bi morala za uvrstitev na vrh skupine K premagati Kolumbijo, a se je morala zadovoljiti neodločenim izidom brez golov proti zelo borbeni kolumbijski ekipi. Kolumbija, ki je končala na vrhu skupine, se bo naslednji petek v Kansas Cityju pomerila z Gano. Portugalci se bodo dan prej v Torontu pomerili s Hrvaško, kjer se bosta ponovno srečala Ronaldo in Modrić, nekdanja soigralca iz Real Madrida. Ronaldo tokrat ni nadgradil vzpona, ki ga je pokazal na prejšnji tekmi proti Uzbekistanu, kjer je dvakrat zadel po slabem nastopu na otvoritveni tekmi SP proti DR Kongo. Tokrat je bil v veliki meri neučinkovit v portugalskemu napadu, ki je deloval počasno. Kolumbija je namreč dominirala v igri in si ustvarila veliko več priložnosti za zmago.

Čeprav Portugalci veljajo za favorite, so prav gotovo premagljivi. V skupinskem delu so imeli velike težave s Kongom in Kolumbijo. FOTO: AP

Hrvati v Toronto po drugo zmago

Hrvaška se spet vrača v Toronto, kjer na na SP že igrala, Panamo je premagala z 1:0. Vlašić meni, da je to lahko samo dobro. "Lažje je, ko si že bil na stadionu, poznaš okolico, spet bo veliko naših navijačev, stadion je čudovit. To je za nas dobro."

Hrvati so v Torontu že igrali, ko so z golom Anteja Budimirja minimalno ugnali Panamo. FOTO: AP

'Zdaj s turnir začenja znova'

Modrić je v pogovoru s hrvaškimi novinarji v mešani coni poudaril, da se zdaj začenja nov turnir. "Veseli smo prvega doseženega cilja, karkoli drugega bi bil neuspeh. Vendar se zdaj začenja nov turnir, tisti, ki ga imamo vsi radi, pripravljeni bomo. Samo dati moramo vse od sebe. Verjamemo vase in vemo, kako dobri smo," je povedal 40-letni veteran. "Rastemo iz tekme v tekmo. V turnir smo vstopili napeti zaradi visokih pričakovanj, ki si jih včasih po nepotrebnem nalagamo. Moramo uživati, verjamem, da bomo po vsaki tekmi boljši. Zdaj moramo uživati, se sprostiti, pa naj se zgodi karkoli," je še dodal hrvaški kapetan.