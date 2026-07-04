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SP 2026

Še veliki Ibra je skoraj zajokal

Miami, 04. 07. 2026 10.51 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Zelenortski otoki

Zlatan Ibrahimović ni nekdo, ki bi pogosto javno kazal svoja čustva. Po izjemnem obračunu med Argentino in Zelenortskimi otoki pa je naredil izjemo. Poln hvale na račun afriškega nogometnega palčka, ki je aktualne prvake mučil kar 120 minut, je dejal, da so takšne zgodbe bistvo nogometa.

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"Zelenortskim otokom lahko samo zaploskam. Majhen otok z velikimi sanjami je skoraj sklatil nogometnega velikana," je po nepozabni tekmi v Miamiju uvodoma dejal legendarni Šved.

Izpostavil je, da se Zelenortski otoki od prvenstva poslavljajo brez enega samega poraza po 90 minutah – v skupinskem delu so trikrat igrali neodločeno, Argentina pa jih je ugnala šele po podaljšku. "To so heroji. Postali so idoli svojega otoka. Nihče ni verjel, da jim lahko uspe, njim pa je skoraj res uspelo," je dodal.

Zelenortski otoki so bili sploh prvič del svetovne nogometne elite in v Severni Ameriki pustili zares sijajen vtis. Verjetno bodo v zgodovino šli kot najlepša zgodba letošnjega mundiala.

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"200-odstotno sem prepričan, da jih ob povratku domov čaka velika zabava in sprejem na rdeči preprogi. Kar so storili, bo ostalo v zgodovinskih knjigah. Skoraj sem v solzah, tako uživam ob gledanju teh prizorov. Ne gre za Argentino, vse se vrti okoli Zelenortskih otokov," je bil Zlatan Ibrahimović zanj neznačilno čustven, ko so si na zelenici stadiona v Miamiju v roke segli nogometaši obeh reprezentanc. "To je nogomet, to so čustva. V tem moramo uživati, Zelenortski otoki so prelepa zgodba."

Zelenortski otoki so nepričakovano namučili Messijeve Argentince. Kljub porazu so dobili simpatije navijačev po vsem svetu.
Zelenortski otoki so nepričakovano namučili Messijeve Argentince. Kljub porazu so dobili simpatije navijačev po vsem svetu.
FOTO: AP

Afriški debitanti pa po maratonski tekmi, v kateri so navdušili celoten svet, vseeno niso skrivali razočaranja. Tudi pri zaostanku 2:3 v zadnjih minutah so imeli nekaj priložnosti, da bi srečanje zavlekli v enajstmetrovke. Bili so res blizu eni največjih senzacij v nogometni zgodovini.

"Seveda si razočaran, ko prideš tako blizu. Ampak lahko smo zelo ponosni na to, kar nam je uspelo. Niso mi všeč moralne zmage, a če upoštevamo, da je to naše prvo prvenstvo, si preprosto moramo vzeti trenutek, da sploh dojamemo, kaj nam je uspelo," je dejal na Irskem rojeni branilec Pico Lopes.

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Na tujem, v nizozemskem Rotterdamu, se je rodil tudi Sidny Lopes Cabral, ki je na 2:2 izenačil z neverjetnim strelom z roba kazenskega prostora. "Doseči zadetek na svetovnem prvenstvu so sanje vsakega nogometaša, ampak seveda smo žalostni. Čutili smo, da lahko dosežemo še veliko več. Iz tega poraza se bomo nekaj naučili in čez štiri leta prišli še močnejši," je pristavil bočni branilec, sicer član turškega Trabzonsporja.

nogomet zlatan ibrahimović svetovno prvenstvo zelenortski otoki

Ko algoritem doseže več kot 90 minut nogometa

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