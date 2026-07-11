'Igral sem golf s Trumpom. Odličen je. Bila je to nadrealistična izkušnja'

"Mislim, da je Harry Kane odličen nogometaš. Z njim sem igral golf in je zelo prijeten človek. Tudi golf igra dobro. Res je odličen," je o kapetanu angleške vrste dejal Donald Trump. Kane pa je razkril, da se je to zgodilo pred 18 meseci na Floridi in dodal, da občuduje Trumpovo igro golfa pri njegovih letih.
"Če sem iskren, sem igral kar v redu. Trump me je pred 18 meseci povabil na partijo golfa, ko sem bil v Palm Beachu," je dejal 32-letnik pred današnjo četrtfinalno tekmo mundiala, na kateri se bo Anglija pomerila z Norveško.
"Ko te predsednik kam povabi ... Že samo srečanje z njim in seveda igranje golfa z njim je bila zame precej nadrealistična izkušnja. Iskreno povedano, Trump igra golf zelo dobro," je dejal Kane.
"Upam, da bom tudi jaz tako dobro igral golf, ko bom v njegovih letih - to zagotovo. Bila je edinstvena izkušnja, hvaležen pa sem bil, da me je povabil k igri," je o zasebnem druženju z 80-letnim ameriškim predsednikom na igrišču za golf dodal kapetan Anglije.
Donald Trump je ameriški poslovnež in politik, ki je služil kot 45. predsednik Združenih držav Amerike med letoma 2017 in 2021. Pred vstopom v politiko je bil znan predvsem kot nepremičninski magnat in televizijska osebnost, zlasti kot voditelj resničnostnega šova Vajenec. Njegov predsedniški mandat je zaznamovala politika 'America First', ki je v ospredje postavljala nacionalne interese, deregulacijo gospodarstva in preoblikovanje mednarodnih trgovinskih sporazumov.
Florida velja za eno izmed svetovnih prestolnic golfa zaradi svojega subtropskega podnebja, ki omogoča igranje skozi vse leto. Zvezna država ima največje število igrišč za golf v ZDA, kar je posledica ravnega terena, ki je primeren za gradnjo, ter visoke koncentracije luksuznih letovišč in zasebnih klubov. Zaradi teh pogojev je Florida pogosta destinacija za profesionalne igralce golfa in ljubitelje tega športa z vsega sveta.
Izraz 'nadrealistična izkušnja' se v vsakdanjem jeziku uporablja za opis dogodkov, ki se zdijo nenavadni, sanjski ali izven običajnega vsakdanjega konteksta. Beseda izhaja iz nadrealizma, umetniškega gibanja iz 20. stoletja, ki je želelo združiti sanjski svet z resničnostjo. Ko nekdo opisuje srečanje z zelo vplivno osebo kot nadrealistično, s tem poudarja občutek, da je situacija tako neobičajna ali izjemna, da se zdi skoraj nestvarna.
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