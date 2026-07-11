'Igral sem golf s Trumpom. Odličen je. Bila je to nadrealistična izkušnja'

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"Mislim, da je Harry Kane odličen nogometaš. Z njim sem igral golf in je zelo prijeten človek. Tudi golf igra dobro. Res je odličen," je o kapetanu angleške vrste dejal Donald Trump. Kane pa je razkril, da se je to zgodilo pred 18 meseci na Floridi in dodal, da občuduje Trumpovo igro golfa pri njegovih letih.

"Če sem iskren, sem igral kar v redu. Trump me je pred 18 meseci povabil na partijo golfa, ko sem bil v Palm Beachu," je dejal 32-letnik pred današnjo četrtfinalno tekmo mundiala, na kateri se bo Anglija pomerila z Norveško.

Harry Kane FOTO: AP

"Ko te predsednik kam povabi ... Že samo srečanje z njim in seveda igranje golfa z njim je bila zame precej nadrealistična izkušnja. Iskreno povedano, Trump igra golf zelo dobro," je dejal Kane.

"Upam, da bom tudi jaz tako dobro igral golf, ko bom v njegovih letih - to zagotovo. Bila je edinstvena izkušnja, hvaležen pa sem bil, da me je povabil k igri," je o zasebnem druženju z 80-letnim ameriškim predsednikom na igrišču za golf dodal kapetan Anglije.