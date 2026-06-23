Infantino: Svetovnemu prvaku bo pokal podelil Trump

Gianni Infantino in predsednik Donald Trump sta v pripravah na prvenstvo spletla tesen odnos, vendar je Trump od začetka 11. junija podal zelo malo javnih izjav o turnirju.
Vendar pa je Infantino v intervjuju za Fox and Friends potrdil, da načrtujejo, da bo Trump igral glavno vlogo na slovesnosti podelitve pokalov na stadionu MetLife v New Jerseyju, tako kot jo je imel na lanskem finalu svetovnega klubskega prvenstva v ZDA, ki ga je dobil Chelsea. "Skupaj bom s predsednikom, skupaj bova uživala in nato izročila pokal zmagovalcem," je dejal Infantino.
Gianni Infantino je švicarsko-italijanski nogometni funkcionar, ki od leta 2016 opravlja funkcijo predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Pred tem je bil dolgoletni generalni sekretar Evropske nogometne zveze (Uefa), kjer je igral ključno vlogo pri razvoju in organizaciji evropskih klubskih tekmovanj, kot je Liga prvakov.
Stadion MetLife se nahaja v East Rutherfordu v New Jerseyju in je eden največjih ter najsodobnejših stadionov v Združenih državah Amerike. Domuje dvema ekipama lige NFL, New York Giants in New York Jets, znan pa je po tem, da lahko sprejme več kot 80.000 gledalcev, zaradi česar je ključno prizorišče za velike mednarodne športne dogodke.
Podeljevanje pokala zmagovalcem svetovnega prvenstva je eden najbolj prepoznavnih trenutkov v športu. Tradicionalno pokal podeli predsednik Fife, pogosto v družbi voditeljev države gostiteljice. Ta protokol simbolizira združevanje športa in politike na najvišji ravni, saj dogodek spremljajo milijoni gledalcev po vsem svetu.
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