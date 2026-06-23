Infantino: Svetovnemu prvaku bo pokal podelil Trump

Gianni Infantino in predsednik Donald Trump sta v pripravah na prvenstvo spletla tesen odnos, vendar je Trump od začetka 11. junija podal zelo malo javnih izjav o turnirju.

Vendar pa je Infantino v intervjuju za Fox and Friends potrdil, da načrtujejo, da bo Trump igral glavno vlogo na slovesnosti podelitve pokalov na stadionu MetLife v New Jerseyju, tako kot jo je imel na lanskem finalu svetovnega klubskega prvenstva v ZDA, ki ga je dobil Chelsea. "Skupaj bom s predsednikom, skupaj bova uživala in nato izročila pokal zmagovalcem," je dejal Infantino.