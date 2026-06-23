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SP 2026

Infantino: Svetovnemu prvaku bo pokal podelil Trump

New York, 23. 06. 2026 19.54 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
M.J. STA
Donald Trump in Gianni Infantino

Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump bo zmagovalcem v finalu nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija izročil pokal, je napovedal predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino.

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Gianni Infantino in predsednik Donald Trump sta v pripravah na prvenstvo spletla tesen odnos, vendar je Trump od začetka 11. junija podal zelo malo javnih izjav o turnirju.

Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino
Donald Trump in predsednik Fife Gianni Infantino
FOTO: AP

Vendar pa je Infantino v intervjuju za Fox and Friends potrdil, da načrtujejo, da bo Trump igral glavno vlogo na slovesnosti podelitve pokalov na stadionu MetLife v New Jerseyju, tako kot jo je imel na lanskem finalu svetovnega klubskega prvenstva v ZDA, ki ga je dobil Chelsea. "Skupaj bom s predsednikom, skupaj bova uživala in nato izročila pokal zmagovalcem," je dejal Infantino.

Razlagalnik

Gianni Infantino je švicarsko-italijanski nogometni funkcionar, ki od leta 2016 opravlja funkcijo predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Pred tem je bil dolgoletni generalni sekretar Evropske nogometne zveze (Uefa), kjer je igral ključno vlogo pri razvoju in organizaciji evropskih klubskih tekmovanj, kot je Liga prvakov.

Stadion MetLife se nahaja v East Rutherfordu v New Jerseyju in je eden največjih ter najsodobnejših stadionov v Združenih državah Amerike. Domuje dvema ekipama lige NFL, New York Giants in New York Jets, znan pa je po tem, da lahko sprejme več kot 80.000 gledalcev, zaradi česar je ključno prizorišče za velike mednarodne športne dogodke.

Podeljevanje pokala zmagovalcem svetovnega prvenstva je eden najbolj prepoznavnih trenutkov v športu. Tradicionalno pokal podeli predsednik Fife, pogosto v družbi voditeljev države gostiteljice. Ta protokol simbolizira združevanje športa in politike na najvišji ravni, saj dogodek spremljajo milijoni gledalcev po vsem svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rookoko
23. 06. 2026 20.28
Vprašanje je, ali bo prvak pokal od njega sprejel...
Odgovori
+4
5 1
nomis1
23. 06. 2026 20.26
ojoj infantino. človek brez hrbtenice.
Odgovori
+9
10 1
Kolllerik
23. 06. 2026 20.24
Sramota
Odgovori
+9
10 1
poper00
23. 06. 2026 20.19
A bo Avstrijka Melanija tudi kaj podelila?
Odgovori
+6
7 1
visoki
23. 06. 2026 20.08
a to pomeni,da bo zmagala usa da bo vse kompletno kot pri musoliniju
Odgovori
+7
8 1
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