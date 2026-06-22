Iranci v ZDA pustili sporočilo o miru, spoštovanju in prijateljstvu

Iranci, ki so se z Belgijo razšli brez zadetkov, so imeli pred in med prvenstvom zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu obilico težav. Omejitve so imeli že pri prvi tekmi v Los Angelesu, ko so pred remijem z 2:2 proti Novi Zelandiji iz svoje baze v Mehiki lahko odpotovali manj kot en dan pred začetkom tekme, po obračunu pa so se morali takoj vrniti v Tijuano.
Selektor Irana Amir Ghalenoei je takrat dejal, da je njegova reprezentanca najbolj zatirana na celotnem svetovnem prvenstvu, po nedeljski tekmi pa je dodal, da je zaradi vojne v Iranu in težav z vizumi njegova vrsta na mundial prišla slabo pripravljena.
Kljub temu je Iran po dveh krogih pri dveh točkah in ima priložnost, da se prvič prebije v izločilne boje, ko se bo v soboto v Seattlu pomeril z Egiptom. "V Los Angeles smo prišli s ponosom, tekmovali smo s častjo, odhajamo z dostojanstvom," so v sporočilu po tekmi z Belgijo zapisali Iranci in dodali: "Hvala, Los Angeles, za tvoje gostoljubje. Hvala vsem Irancem, ki so dali svoje srce, glas in dušo za državo v teh 180 minutah. Naj mir, spoštovanje in prijateljstvo prevladajo med vsemi narodi."
Na tekmi je bilo sicer znova videti prepovedano staro iransko zastavo izpred islamske revolucije leta 1979. Iranski predstavniki reprezentance so dejali, da bodo v takšnih primerih zapustili igrišče, a so tako kot na prvi tekmi ostali pri nogometu.
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