Iranci v ZDA pustili sporočilo o miru, spoštovanju in prijateljstvu

Iranci, ki so se z Belgijo razšli brez zadetkov, so imeli pred in med prvenstvom zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu obilico težav. Omejitve so imeli že pri prvi tekmi v Los Angelesu, ko so pred remijem z 2:2 proti Novi Zelandiji iz svoje baze v Mehiki lahko odpotovali manj kot en dan pred začetkom tekme, po obračunu pa so se morali takoj vrniti v Tijuano.

Selektor Irana Amir Ghalenoei je takrat dejal, da je njegova reprezentanca najbolj zatirana na celotnem svetovnem prvenstvu, po nedeljski tekmi pa je dodal, da je zaradi vojne v Iranu in težav z vizumi njegova vrsta na mundial prišla slabo pripravljena.

Kljub temu je Iran po dveh krogih pri dveh točkah in ima priložnost, da se prvič prebije v izločilne boje, ko se bo v soboto v Seattlu pomeril z Egiptom. "V Los Angeles smo prišli s ponosom, tekmovali smo s častjo, odhajamo z dostojanstvom," so v sporočilu po tekmi z Belgijo zapisali Iranci in dodali: "Hvala, Los Angeles, za tvoje gostoljubje. Hvala vsem Irancem, ki so dali svoje srce, glas in dušo za državo v teh 180 minutah. Naj mir, spoštovanje in prijateljstvo prevladajo med vsemi narodi."