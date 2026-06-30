Izjemni Francozi v vlogi velikih favoritov proti Švedski

Francozi so na krilih izjemnih Kyliana Mbappeja in Ousmana Dembeleja na treh tekmah skupinskega dela prišli do prav toliko zmag. Poleg galskih petelinov sta si brezhiben točkovni izkupiček uspeli zagotoviti samo še reprezentanci Mehike in Argentine. Varovanci Didiera Deschampsa upravičeno veljajo za glavne favorite mundiala, ki pa jih čaka še nešteto ovir. Prva jim bo v šestnajstini finala nasproti stala Švedska, ki v skupinskem delu ni pustila ravno izjemnega vtisa.

Varovanci Grahama Potterja so prvenstvo sicer otvorili z visoko zmago nad nebogljeno Tunizijo, a so na drugi tekmi proti Nizozemcem hitro padli na realna tla. Skandinavci so se uvrstili na tretje mesto skupine F, pred njimi so bili tudi Japonci, ki so enako kot tulipani že sklenili svojo pot na letošnjem svetovnem prvenstvu. Edini predstavnik skupine F tako ostajajo Švedi, ki pa imajo pred sabo morda najtežje delo od vseh reprezentanc. Tudi oni posedujejo nekaj individualne kakovosti, predvsem v napadu, kjer bosta morala simbiozo najti oba osrednja napadalca Viktor Gyökeres in Alexander Isak.