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SP 2026

Izjemni Francozi v vlogi velikih favoritov proti Švedski

New Jersey, 30. 06. 2026 20.42 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Kylian Mbappe

Na prizorišču velikega finala se bosta v prvi fazi izločilnih bojev letošnjega mundiala pomerila Francija in Švedska. Galski petelini so z odliko opravili svoje delo v skupinskem delu, kjer so vpisali devet točk. Nasproti jim bodo stali Švedi, ki ne delujejo najbolj prepričljivo. Na papirju se zdi, da se nam ne obeta novo presenečenje, a nogomet je izredno nepredvidljiv.

Ousmane Dembele
Ousmane Dembele
FOTO: AP

Francozi so na krilih izjemnih Kyliana Mbappeja in Ousmana Dembeleja na treh tekmah skupinskega dela prišli do prav toliko zmag. Poleg galskih petelinov sta si brezhiben točkovni izkupiček uspeli zagotoviti samo še reprezentanci Mehike in Argentine. Varovanci Didiera Deschampsa upravičeno veljajo za glavne favorite mundiala, ki pa jih čaka še nešteto ovir. Prva jim bo v šestnajstini finala nasproti stala Švedska, ki v skupinskem delu ni pustila ravno izjemnega vtisa.

Varovanci Grahama Potterja so prvenstvo sicer otvorili z visoko zmago nad nebogljeno Tunizijo, a so na drugi tekmi proti Nizozemcem hitro padli na realna tla. Skandinavci so se uvrstili na tretje mesto skupine F, pred njimi so bili tudi Japonci, ki so enako kot tulipani že sklenili svojo pot na letošnjem svetovnem prvenstvu. Edini predstavnik skupine F tako ostajajo Švedi, ki pa imajo pred sabo morda najtežje delo od vseh reprezentanc. Tudi oni posedujejo nekaj individualne kakovosti, predvsem v napadu, kjer bosta morala simbiozo najti oba osrednja napadalca Viktor Gyökeres in Alexander Isak.

Švedska - Tunizija
Švedska - Tunizija
FOTO: AP

Francozi lovijo svojo tretjo zvezdico in tretji zaporedni preboj do finala. Zmagovalca tega para šestnajstine finala v naslednji fazi čaka Paragvaj, ki je poskrbel za največje presenečenje mundiala po tem, ko so izločili Nemce.

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