Japonski navijači navdušujejo s svojo tradicijo na svetovnih prvenstvih

Japonski navijači ohranjajo svojo tradicijo na svetovnih prvenstvih. Po izenačujočem zadetku Japonske proti Nizozemski v samem zaključku tekme in prvi osvojeni točki na letošnjem prvenstvu so navijači iz dežele vzhajajočega sonca po zadnjem sodnikovem žvižgu ostali na stadionu in začeli pospravljati smeti v modre vreče. Slednje navijači sami prinesejo na stadion in jih uporabljajo kot rekvizit pri navijanju za svojo reprezentanco.
Prizori japonskih navijačev, ki po tekmi pobirajo smeti, so javnost sicer prvič pritegnili že leta 1998 na svetovnem prvenstvu v Franciji, kamor se je Japonska sploh prvič v svoji zgodovini uvrstila na mundial. Od takrat to počnejo na vsakem svetovnem prvenstvu.
Zdaj so svoj pečat pustili tudi na stadionu AT&T v Dallasu, kjer sicer domuje moštvo Dallas Cowboys iz lige NFL, kjer imajo tamkajšnji delavci po tekmah običajno več čistilnih nalog, a tokrat so dobili pomoč s strani japonskih navijačev.
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