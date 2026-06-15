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SP 2026

Japonski navijači navdušujejo s svojo tradicijo na svetovnih prvenstvih

Dallas, 15. 06. 2026 09.40 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
R.S.
Japonski navijači po tekmi z Nizozemsko

Skupino F sta v Dallasu otvorili Nizozemska in Japonska. Potem ko je prvi polčas minil brez zadetkov, smo v drugem polčasu videli štiri zadetke. Ko je že vse kazalo na zmago tulipanov, so Japonci minuto pred koncem rednega dela izenačili in odščipnili dve točki Nizozemcem. Zanimiv prizor se je zgodil po koncu tekme, ko so navijači iz dežele vzhajajočega sonca po tekmi ostali na stadionu in začeli pospravljati smeti.

Japonski navijači ohranjajo svojo tradicijo na svetovnih prvenstvih. Po izenačujočem zadetku Japonske proti Nizozemski v samem zaključku tekme in prvi osvojeni točki na letošnjem prvenstvu so navijači iz dežele vzhajajočega sonca po zadnjem sodnikovem žvižgu ostali na stadionu in začeli pospravljati smeti v modre vreče. Slednje navijači sami prinesejo na stadion in jih uporabljajo kot rekvizit pri navijanju za svojo reprezentanco.

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Prizori japonskih navijačev, ki po tekmi pobirajo smeti, so javnost sicer prvič pritegnili že leta 1998 na svetovnem prvenstvu v Franciji, kamor se je Japonska sploh prvič v svoji zgodovini uvrstila na mundial. Od takrat to počnejo na vsakem svetovnem prvenstvu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj so svoj pečat pustili tudi na stadionu AT&T v Dallasu, kjer sicer domuje moštvo Dallas Cowboys iz lige NFL, kjer imajo tamkajšnji delavci po tekmah običajno več čistilnih nalog, a tokrat so dobili pomoč s strani japonskih navijačev.

Preberi še Golijada v drugem polčasu: Japonska odščipnila točko Nizozemski
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet sp 2026 japonski navijači tradicija

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Gigson
15. 06. 2026 10.12
Bravo, super kapo dol...za vzgled so.
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0 0
oježeš
15. 06. 2026 09.57
Bravo Japonci. Lahko bi se marsikdo zgledoval po njih, tudi izven stadionov.
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