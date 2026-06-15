Japonski navijači navdušujejo s svojo tradicijo na svetovnih prvenstvih

Skupino F sta v Dallasu otvorili Nizozemska in Japonska. Potem ko je prvi polčas minil brez zadetkov, smo v drugem polčasu videli štiri zadetke. Ko je že vse kazalo na zmago tulipanov, so Japonci minuto pred koncem rednega dela izenačili in odščipnili dve točki Nizozemcem. Zanimiv prizor se je zgodil po koncu tekme, ko so navijači iz dežele vzhajajočega sonca po tekmi ostali na stadionu in začeli pospravljati smeti.