Je Belgijce upravičeno strah? 'Najboljše različice Yamala še nismo videli'

Zasedba selektorja Luisa de la Fuenteja na tem prvenstvu še ni prejela gola. Še več, zadnji poraz je doživela pred več kot enim letom v finalu lige narodov proti Portugalski. Od tedaj je zabeležila enajst zmag in štiri neodločene izide. Španija na lestvici Fifa zaseda drugo mesto, Belgija pa deveto.

Slednja je svetovno prvenstvo začela z dvema remijema proti Egiptu in Iranu ter zmago nad Novo Zelandijo. V prvem izločilnem dvoboju je po podaljških izločila Senegal, v osmini finala pa je bila prepričljivo boljša od ZDA.

Luis de la Fuente FOTO: Profimedia

De la Fuente je na novinarski konferenci pred tekmo z Belgijo dejal: "Najboljše različice Lamina Yamala v napadu še nismo videli na tem prvenstvu. Prave tekme zanj šele prihajajo. Na zadnjem dvoboju proti Portugalski je garal v obrambi, iz igre je izločil Nuna Mendesa, in pokazal izredno zrelost in odgovornost."

"Vsi že govorijo o polfinalu med Španijo in Francijo. Vsi nas vidijo na letalu na poti domov, a mi smo prepričani, da je pred nami še dolgo prvenstvo. Naredili bomo vse, da se uvrstimo v polfinale," pa je dejal belgijski selektor Rudi Garcia. Tekmo bo sodil angleški delilec pravice Michael Oliver.

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