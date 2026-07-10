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SP 2026

Je Belgijce upravičeno strah? 'Najboljše različice Yamala še nismo videli'

Inglewood, 10. 07. 2026 11.11 pred 36 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
Marc Cucurella in Lamine Yamal

Španija in Belgija se bosta v Inglewoodu pri Los Angelesu pomerili v četrtfinalu nogometnega svetovnega prvenstva. To bo drugi četrtfinale na letošnjem svetovnem prvenstvu, zmagovalec pa se bo v polfinalu pomeril s Francijo, ki je bila z 2:0 boljša od Maroka. Preostala para sta Anglija - Norveška in Argentina - Švica.

Zasedba selektorja Luisa de la Fuenteja na tem prvenstvu še ni prejela gola. Še več, zadnji poraz je doživela pred več kot enim letom v finalu lige narodov proti Portugalski. Od tedaj je zabeležila enajst zmag in štiri neodločene izide. Španija na lestvici Fifa zaseda drugo mesto, Belgija pa deveto. 

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Slednja je svetovno prvenstvo začela z dvema remijema proti Egiptu in Iranu ter zmago nad Novo Zelandijo. V prvem izločilnem dvoboju je po podaljških izločila Senegal, v osmini finala pa je bila prepričljivo boljša od ZDA.

Luis de la Fuente
Luis de la Fuente
FOTO: Profimedia

De la Fuente je na novinarski konferenci pred tekmo z Belgijo dejal: "Najboljše različice Lamina Yamala v napadu še nismo videli na tem prvenstvu. Prave tekme zanj šele prihajajo. Na zadnjem dvoboju proti Portugalski je garal v obrambi, iz igre je izločil Nuna Mendesa, in pokazal izredno zrelost in odgovornost."

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"Vsi že govorijo o polfinalu med Španijo in Francijo. Vsi nas vidijo na letalu na poti domov, a mi smo prepričani, da je pred nami še dolgo prvenstvo. Naredili bomo vse, da se uvrstimo v polfinale," pa je dejal belgijski selektor Rudi Garcia. Tekmo bo sodil angleški delilec pravice Michael Oliver.

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Razlagalnik

Lamine Yamal je eden najmlajših nogometnih talentov v zgodovini, ki se je kalil v sloviti nogometni akademiji La Masia, ki pripada klubu FC Barcelona. Že v rani mladosti je podiral rekorde kot najmlajši debitant in strelec v španski La Ligi, s čimer je hitro pritegnil pozornost svetovne nogometne javnosti kot izjemen krilni napadalec z vrhunsko tehniko in pregledom nad igro.

Lestvica FIFA (FIFA World Ranking) je sistem razvrščanja moških nogometnih reprezentanc, ki so članice Mednarodne nogometne zveze. Ustanovljena je bila leta 1992 in temelji na točkovanju rezultatov vseh uradnih mednarodnih tekem. Višje uvrščene ekipe na lestvici pogosto uživajo status nosilcev pri žrebih za velika tekmovanja, kot sta svetovno prvenstvo in evropsko prvenstvo.

Nuno Mendes je priznani portugalski profesionalni nogometaš, ki igra na položaju levega bočnega branilca. Znan je po svoji izjemni hitrosti, eksplozivnosti in sposobnosti vključevanja v napadalne akcije. Svojo kariero je začel pri Sportingu iz Lizbone, kasneje pa se je pridružil francoskemu velikanu Paris Saint-Germainu, kjer se je uveljavil kot eden najboljših igralcev na svojem položaju v evropskem nogometu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI1

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Mali medo
10. 07. 2026 11.54
Od kje vam da jih je strah.
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