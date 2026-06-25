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Južna Afrika prvič v izločilnih bojih, Mehika poslala Češko domov

Ciudad de Mexico, 25. 06. 2026 06.36 pred 32 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Mehika - Južna Afrika

Nogometaši Mehike so osvojili še tretjo zmago na domačem mundialu. S 3:0 proti Češki so v pretekli noči potrdili napredovanje v izločilne boje kot vodilna ekipa skupine A. Drugo mesto je po zmagi z 1:0 nad Južno Korejo nekoliko presenetljivo osvojila Južna Afrika.

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Sogostiteljica prvenstva Mehika se je na svojem 18. nastopu na svetovnih prvenstvih prvič v izločilne boje uvrstila s polnim izkupičkom točk. Do zmage na sloviti Azteci, ki se za potrebe prvenstva imenuje Stadion Ciduad de Mexico, je domača vrsta prišla predvsem s predstavo v drugem polčasu, ko je tudi dosegla vse tri zadetke.

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Odločilno je bilo obdobje med 55. in 61. minuto, ko sta zadela Mateo Chavez in Julian Quinones. Pred tem je sicer Češka imela nekoliko več od igre, a ni našla pravega zaključka. 

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Končni izid je v sodnikovem dodatku postavil Alvaro Fidalgo, še pred tem pa je v 78. minuti priložnost dobil legendarni vratar Mehike Guillermo Ochoa. Ta je bil izbran za svoj šesti mundial, tokrat pa je prvič vstopil v igro.

Guillermo Ochoa
Guillermo Ochoa
FOTO: AP

Zgodovino na mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki je medtem spisala tudi reprezentanca Južne Afrike s svojo prvo uvrstitvijo v izločilne boje. Thapelo Maseko je z zadetkom v 63. minuti Južno Afriko popeljal do prve zmage na tem prvenstvu.

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Tudi sicer je Bafana Bafana imela nekaj več priložnosti na tekmi, na kateri v vrstah Južne Koreje presenetljivo ni začel Heung-min Son. Ta je sicer v igro vstopil ob začetku drugega polčasa, a ni mogel pomagati svoji ekipi, ki bo s tremi osvojenimi točkami in gol razliki -1 tako za morebitno uvrstitev v nadaljevanje prvenstva morala počakati na razvrstitev vseh tretjeuvrščenih reprezentanc, od katerih si bo najboljših osem zagotovilo nastop v šestnajstini finala.

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Češka se z zgolj eno osvojeno točko vrača domov, znan pa je tudi prvi par šestnajstine finala: drugouvrščena iz skupine B Kanada se bo na prvi tekmi tega dela tekmovanja v nedeljo ob 21. uri po slovenskem času pomerila z Južno Afriko.

Izida, skupina A, 3. krog:
Češka - Mehika 0:3 (0:0)
M. Chavez 55., Quinones 61., Fidalgo 94.

Južna Afrika - Južna Koreja 1:0 (0:0)
Maseko 63.

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Razlagalnik

Vzdevek 'Bafana Bafana' izhaja iz jezika zulu in v dobesednem prevodu pomeni 'fantje, fantje'. Ta izraz se je v javnosti uveljavil v začetku 90. let prejšnjega stoletja, ko se je Južna Afrika po koncu obdobja apartheida vrnila na mednarodno športno prizorišče. Danes je to ime postalo ponosen simbol nacionalne identitete in združevanja države skozi nogomet.

Stadion Azteca velja za enega najbolj ikoničnih nogometnih objektov na svetu. Odprt je bil leta 1966 in je edini stadion, ki je gostil kar dva finala svetovnega prvenstva, in sicer leta 1970 in 1986. Stadion je znan po svoji ogromni kapaciteti in visoki nadmorski višini, zaradi česar je bil prizorišče številnih legendarnih trenutkov v zgodovini nogometa, vključno z znamenitim golom Diega Maradone, znanim kot 'božja roka'.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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