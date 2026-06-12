Južna Koreja po preobratu do zmage nad Češko

Po polčasu brez golov je na drugi tekmi SP v ZDA, Kanadi in Mehiki iz prvega strela na gol tekmecev povedla Češka, a se je nato zmage po preobratu veselila azijska reprezentanca. Skozi celotno tekmo je bila boljša ekipa, nekajkrat se je s posredovanji izkazal češki vratar Matej Kovar.

Kapetan Ladislav Krejči je v 59. minuti, ko so na igrišču prevladovali tekmeci, zadel šesti gol za češko reprezentanco. Iz avta je metal v kazenski prostor Vladimir Coufal, Krejči je pritekel z ozadja ter neoviran z glavo poslal žogo v mrežo za prvi gol češke ekipe na SP po dveh desetletjih.