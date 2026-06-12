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SP 2026

Južna Koreja po preobratu do zmage nad Češko

Guadalajara, 12. 06. 2026 08.47 pred 7 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Češka - Južna Koreja

Nogometaši Južne Koreje so v mehiški Guadalajari v prvem krogu predtekmovalne skupina A svetovnega prvenstva premagali Češko z 2:1 (0:0). Čehi so povedli z golom kapetana Ladislava Krejčija v 59. minuti, nato pa so Južnokorejci z zadetkoma Inbeoama Hwanga in Oha Hyeongyuja prišli do preobrata in treh točk.

Po polčasu brez golov je na drugi tekmi SP v ZDA, Kanadi in Mehiki iz prvega strela na gol tekmecev povedla Češka, a se je nato zmage po preobratu veselila azijska reprezentanca. Skozi celotno tekmo je bila boljša ekipa, nekajkrat se je s posredovanji izkazal češki vratar Matej Kovar.

Kapetan Ladislav Krejči je v 59. minuti, ko so na igrišču prevladovali tekmeci, zadel šesti gol za češko reprezentanco. Iz avta je metal v kazenski prostor Vladimir Coufal, Krejči je pritekel z ozadja ter neoviran z glavo poslal žogo v mrežo za prvi gol češke ekipe na SP po dveh desetletjih.

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Osem minut pozneje je igralec sredine igrišča nizozemskega Feyenoorda Inbeoam Hwang prelisičil obrambo češke, ko je nenadoma zamenjal smer gibanja v kazenskem prostoru za zaključek napada Južne Koreje in sedmi reprezentančni zadetek. Ob koncu 77. minute je Tomaž Souček iz prekinitve in po strelu z glavo drugič poslal žogo v mrežo tekmecev, vendar je to storil iz prepovedanega položaja.

Rezervist južnokorejske vrste Oh Hyeongyu je v 80. minuti s petih metrov zaključil hiter protinapad in podajo Hwanga za 2:1, ko je bila obramba Češke premalo odločna pred svojim vratarjem. Slabe dve minuti pozneje je Češka ponovila akcijo, po kateri je dosegla vodilni gol, a so tokrat Korejci po odličnem posredovanju vratarja Seunggyuja Kima ohranili mrežo nedotaknjeno. V tretji minuti sodnikovega je Michal Sadilek zelo dobro streljal, a je Kim znova preprečil izenačujoči zadetek.

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Južna Koreja je druga v skupini, saj je mehiška reprezentanca sinoči Južno Afriko na uvodni tekmi prvenstva na stadionu Azteca v Ciudad de Mexicu premagala z 2:0. V dvoboju s tremi izključitvami sta zadela Julian Quinones in Raul Jimenez.

Svetovno prvenstvo, skupina A, prvi krog, izida:

Mehika - Južna Afrika 2:0 (1:0)

Češka - Južna Koreja 1:2 (0:0)

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nogomet svetovno prvenstvo 2026 južna koreja češka skupina a

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