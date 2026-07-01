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SP 2026

'Veterani blestijo, ker ni vse v moči in hitrosti'

Toronto, 01. 07. 2026 10.17 pred 29 minutami 3 min branja 2

Avtor:
STA J.B.
Lionel Messi

Letošnje svetovno prvenstvo so (in bodo) zaznamovali številni veterani. Lionel Messi je skupinski del zaključil kot najboljši strelec. Še dve leti starejši Cristiano Ronaldo je za Portugalsko odigral vse možne minute, niti igre hrvaške reprezentance pa v svojih nogah drži Luka Modrić. Dolgoletna soigralca iz madridskega Reala se bosta srečala v šestnajstini finala.

Luka Modrić in Cristiano Ronaldo se bosta pomerila v šestnajstini finala. Poraženec bo morda sklenil reprezentančno kariero.
Luka Modrić in Cristiano Ronaldo se bosta pomerila v šestnajstini finala. Poraženec bo morda sklenil reprezentančno kariero.
FOTO: Profimedia

Tako Luka Modrić kot Cristiano Ronaldo se sicer soočata z vprašanjem, ali je njun status narodnih junakov zdaj bolj breme kot spodbuda za upanje na napredovanje.

Pri 41 letih je Ronaldo kljubovalno zavpil "Vrnil sem se!", potem ko je dvakrat zadel proti Uzbekistanu in postal prvi, ki je zadel na šestih mundialih. Vendar Portugalski po zmagi nad 60. ekipo sveta ni uspelo premagati Konga in Kolumbije in se je zato znašla v težjem delu žreba.

"Že 23 let sem profesionalec in kadar koli kaj ne gre dobro, sem za to kriv jaz. Slišati je, Cristiano je star, on ne more več," je portugalski kapetan potožil na tem prvenstvu, kjer se kaže naraščajoč trend starejših zvezdnikov na elitni ravni.

Cristiano Ronaldo je dokaz, da optimalna prehrana, profesionalno okrevanje in dosleden trening podaljšujejo kariero na najvišji ravni, poudarja strokovanjak.
Cristiano Ronaldo je dokaz, da optimalna prehrana, profesionalno okrevanje in dosleden trening podaljšujejo kariero na najvišji ravni, poudarja strokovanjak.
FOTO: AP

Športni zdravnik Hans-Georg Predel, vodja Inštituta za kardiovaskularne raziskave in športno medicino na univerzi v Kölnu, je pojasnil, zakaj lahko vrhunski nogometaši danes tako dolgo ohranjajo svojo raven uspešnosti.

"S fiziološkega vidika se maksimalna telesna zmogljivost dejansko začne počasi zmanjševati med tridesetim in štiridesetim letom starosti. Posebej so prizadeti maksimalna absorpcija kisika, eksplozivna moč in hitrost sprinta. Vendar pa se ta proces odvija veliko počasneje, kot se je prej mislilo, in ga je mogoče znatno upočasniti z doslednim treningom, profesionalnim okrevanjem, optimalno prehrano in individualizirano zdravstveno oskrbo," je uvodoma dejal Predel.

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Kot je dodal, pa vrhunski nogomet vključuje veliko več kot le športne sposobnosti, saj se zanaša na kompleksno interakcijo tehnike, igralne inteligence, predvidevanja, taktičnega razumevanja in izkušenj.

"Prav te veščine se ohranjajo ali celo izboljšujejo skozi leta. Posledično starejši igralci kompenzirajo del starostnega fizičnega upada z učinkovitejšimi vzorci gibanja, boljšim odločanjem in pozicioniranjem," je poudaril Predel in pojasnil, da sodobna diagnostika zmogljivosti in upravljanje treninga omogočata natančno odmerjanje obremenitev in preprečevanje poškodb.

Šest golov je na treh tekmah skupinskega dela dosegel Lionel Messi.
Šest golov je na treh tekmah skupinskega dela dosegel Lionel Messi.
FOTO: Profimedia

Vseeno pa je povedal, da Lionel Messi, Modrić in Ronaldo ostajajo izjeme. "Športniki, ki tekmujejo na najvišji mednarodni ravni pri 40 letih, ostajajo izjeme. Običajno imajo izjemno dobro genetsko predispozicijo, desetletja ostajajo skoraj brez poškodb in svoj življenjski slog dosledno prilagajajo elitnemu športu."

Znanstveni podatki kažejo, da je visoka športna uspešnost mogoča tudi v pozni starosti. Predpogoji vključujejo sistematičen režim treninga, ustrezno okrevanje in prilagoditev treninga biološki starosti.

"Ključna razlika je v tem, da je sicer visoko raven uspešnosti moč ohranjati dolgo časa, vendar zaradi učinkov staranja absolutne vrhunske uspešnosti ni mogoče v celoti ohraniti."

Luka Modrić je proti Gani pokazal eno najboljših predstav v dresu hrvaške, za katero je odigral že 201 tekmo.
Luka Modrić je proti Gani pokazal eno najboljših predstav v dresu hrvaške, za katero je odigral že 201 tekmo.
FOTO: Profimedia

Prednost starejših, ker ni vse v moči in hitrosti

Imajo pa nogometaši precej boljše možnosti za doseganje uspehov v poznejših letih, pravi Predel, kot na primer plavalci ali sprinterji.

"Nogomet je kompleksen ekipni šport. Uspeh ni odvisen le od največje hitrosti ali moči, temveč v veliki meri od tehnike, zavedanja igre, taktičnega razumevanja, kakovosti odločanja in izkušenj. Ti dejavniki s starostjo pogosto postanejo še pomembnejši."

Nasprotno pa na primer o uspehu v sprintu ali plavanju skoraj izključno odloča največja živčno-mišična zmogljivost; lastnost, ki s starostjo relativno zgodaj upada, pravi Predel.

"Že majhne izgube eksplozivne moči ali največje hitrosti sprinta lahko v teh disciplinah odločajo. V nogometu pa lahko starejši igralci delno nadomestijo fizične pomanjkljivosti z vrhunsko igralno inteligenco, predvidevanjem in učinkovitejšimi vzorci gibanja."

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KOMENTARJI2

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UzivatiJeTreba
01. 07. 2026 10.50
Vse, kar piše v članku, je res, pozabili pa so na nekaj, kar je tudi zelo pomembno: živalska motivacija po uspehu. Vsi vedo, da je to zadnji večji dogodek v njihovih karierah in bodo naredili vse, da bodo odigrali optimalno in so temu tudi podredili celo leto. Sploh Messi je spet lačen dokazovanja na najvišji ravni, ker že nekaj let igra v nepomebni ligi. Čeprav so že vse osvojili, pač takšen je njihov karakter.
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0 0
Loptass
01. 07. 2026 10.45
Ne rečem za Messija in Modrića, ampak če želi avtor tega članka v isti koš vreči še Ronalda in povedati, da tudi on blesti, pa je to malo smešno.
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