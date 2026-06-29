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SP 2026

Lahko Neymar Braziliji pomaga do zmage nad Japonsko?

Houston, 29. 06. 2026 16.51 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Neymar Junior

Druga tekma šestnajstine finala letošnjega mundiala bo ponudila srečanje med Brazilijo in Japonsko. Južnoameričani seveda veljajo za favorite, a Japonska je v preteklosti presenetila že marsikaterega nogometnega velikana. Petkratni svetovni prvaki bodo za napredovanje v osmino finala morali pokazati svoj najboljši obraz.

Vinicius Junior
Vinicius Junior
FOTO: Profimedia

Brazilci so skupinski del sklenili z dvema zmagama in enim remijem, kar jim je prineslo prvo mesto v skupini C. Do najboljšega izhodišča so prišli predvsem na krilih izjemnega Viniciusa Jr., ki na letošnjem mundialu končno navdušuje tudi v reprezentančnem dresu. Zvezdnik madridskega Reala je dosegel kar štiri zadetke, več jih ima na svojem računu zgolj veliki Lionel Messi (6). Carlu Ancelottiju je po uvodnem izenačenju proti Maročanom očitno vendarle uspelo priti do zmagovalne formule.

Brazilci se ne bodo mogli zanesti na Raphinho, ki je na zadnji tekmi skupinskega dela proti Haitiju staknil poškodbo desne mečne mišice. Najbolj pereče vprašanje pa seveda ostaja glede položaja Neymarja. Zvezdnik je proti Škotski vpisal prvih 14 minut na letošnjem tekmovanju, Ancelotti pa je dal jasno vedeti, da ne bo dopustil, da pritiski nogometne javnosti vplivajo na njegove odločitve: "Ne bom se oziral na besede drugih. Nimam interesa biti vpleten v miselne igre, moj fokus je zgolj na tekmi. Potrebovali bomo željo, preudarnost in kakovost, vsega tega imamo v potokih. Smo maksimalno osredotočeni."

Nizozemska - Japonska
Nizozemska - Japonska
FOTO: Profimedia

Japonci pa so v preteklosti že večkrat grenili življenja nogometnih velesil. Na zadnjih dveh mundialih so bili že v skupinskem delu usodni za Nemce, ki so se letos prvič po letu 2014 uvrstili v izločilne boje. Azijci lahko že v zelo zgodnji fazi ustavijo brazilski pohod na šesto zvezdico.

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osiveli_ritmični_gimnastik
29. 06. 2026 18.29
Lahko pomaga, iz klopi.
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mackon08
29. 06. 2026 18.09
Seveda lahko Neymar pomaga in to tako, da ne igra.
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