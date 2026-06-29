Lahko Neymar Braziliji pomaga do zmage nad Japonsko?

Brazilci so skupinski del sklenili z dvema zmagama in enim remijem, kar jim je prineslo prvo mesto v skupini C. Do najboljšega izhodišča so prišli predvsem na krilih izjemnega Viniciusa Jr., ki na letošnjem mundialu končno navdušuje tudi v reprezentančnem dresu. Zvezdnik madridskega Reala je dosegel kar štiri zadetke, več jih ima na svojem računu zgolj veliki Lionel Messi (6). Carlu Ancelottiju je po uvodnem izenačenju proti Maročanom očitno vendarle uspelo priti do zmagovalne formule.

Brazilci se ne bodo mogli zanesti na Raphinho, ki je na zadnji tekmi skupinskega dela proti Haitiju staknil poškodbo desne mečne mišice. Najbolj pereče vprašanje pa seveda ostaja glede položaja Neymarja. Zvezdnik je proti Škotski vpisal prvih 14 minut na letošnjem tekmovanju, Ancelotti pa je dal jasno vedeti, da ne bo dopustil, da pritiski nogometne javnosti vplivajo na njegove odločitve: "Ne bom se oziral na besede drugih. Nimam interesa biti vpleten v miselne igre, moj fokus je zgolj na tekmi. Potrebovali bomo željo, preudarnost in kakovost, vsega tega imamo v potokih. Smo maksimalno osredotočeni."