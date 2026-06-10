Kalvarija najboljšega afriškega sodnika z nesrečnim koncem: 'Trump je mojo državo imenoval smetišče'

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Fifa je somalijskega sodnika Omarja Artana izbrala za sojenje na SP. Sodnik iz Somalije je odpotoval iz Istanbula v Miami, kjer pa so mu oblasti zavrnile vstop v državo gostiteljico, ZDA. Slednje so zavrnile vstop sodniku iz Somalije, ki bi moral deliti pravico na tekmah SP. Zdaj Artan ne bo mogel trenirati ali soditi na turnirju. Obenem so pri Fifi še dodali, da so jo ameriške oblasti takoj obvestile, da se Artanov status trenutno ne bo spremenil. Služba za carino in mejno zaščito (CBP) je ugotovila, da potnik iz Somalije, "sodnik svetovnega prvenstva Fifa, ni upravičen do vstopa v državo zaradi pomislekov, ki so se pojavili med varnostnim pregledom, in zato so mu vstop zavrnili," je ameriška vladna služba zapisala v izjavi za javnost.

Artanovo ime v izjavi ni bilo nikjer navedeno, vendar je edini sodnik SP iz Somalije. Po poročilih je Artan v soboto poskušal vstopiti v ZDA iz Miamija, potem ko je pripotoval iz Istanbula. Oblasti so se odločile za dodatne preglede. Vsako dovoljenje za vstop v ZDA se izdaja za vsak primer posebej, uradniki CBP pa so pooblaščeni za zaslišanje in preiskavo potnikov ter sprejemanje odločitev v skladu z ameriško zakonodajo.

Omar Artan FOTO: Profimedia

Krovna mednarodna zveza Fifa pa je v izjavi zapisala: "Fifa ni vključena v imigracijske postopke države gostiteljice, vključno z odločitvami o vlogah za vizume." Kot na prejšnjih turnirjih ima država gostiteljica končno pravico odločati o dodelitvi vizumov. Sodniki SP se skupaj usposabljajo v Miamiju in se tam pripravljajo na tekme. Zato je Artanova napotitev v druge države gostiteljice, Mehiko in Kanado, trenutno izključena, je potrdila Fifa.

V ponedeljkovem članku za Al Jazeero je Artan spregovoril o svojem navdušenju nad SP. "V veliko čast mi je, da sem prvi Somalec, ki bo sodil na mundialu," je dejal: "Upam, da se bom tam izkazal." Minuli petek so mejni uradniki zvezdnika iraške nogometne reprezentance Ajmena Huseina sedem ur zasliševali, ko je v petek v Chicagu poskušal vstopiti v ZDA. "Po pregledu je bil enemu potniku dovoljen vstop v ZDA," je po poročanju Athletica sporočila obmejna služba CBP. "Drugi potnik, fotograf in ne igralec ekipe, je bil zaradi varnostnih pomislekov, ki so se pojavili med pregledom, ocenjen kot neupravičen do vstopa in mu je bil vstop zavrnjen."

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Omar Artan bi na letošnjem svetovnem prvenstvu postal prvi nogometni sodnik iz Somalije, ki bi sodil na največjem nogometnem odru.

Omar Artan FOTO: AP

Vendar pa, kot smo poročali že prej, mu je bil vstop v Združene države Amerike zavrnjen, zaradi česar ne bo zapisan v zgodovinske knjige – namesto tega je bil izključen z mundiala in poslan nazaj v Istanbul.

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Po prihodu v Turčijo se je somalijski sodnik oglasil v pogovoru za New York Times in razkril podrobnosti dogodka, ki je pretresel nogometno javnost.

Omar Artan FOTO: AP

"Zelo, zelo sem razočaran. Sem le sodnik, ki skuša uresničiti svoje največje sanje – nastopiti na svetovnem prvenstvu. Imel sem vse potrebne dokumente in veljavno vizo. Mislim, da imajo problem z mojo državo," je dejal Artan.

Po poročanju L'Equipea je bil 34-letnik po prihodu v ZDA zaslišan kar 11 ur, nato pa so mu sporočili, da mora zapustiti državo. Artan naj bi predložil vse zahtevane dokumente, vključno z uradno dokumentacijo FIFA in dokazili iz svoje sodniške kariere, v kateri je bil lani razglašen za najboljšega sodnika Afriške nogometne konfederacije.

Omar Artan je uradno najboljši nogometni sodnik na afriški celini. FOTO: Profimedia

Njegova namigovanja, da imajo ameriške oblasti težave z njegovo državo, dodatno odmevajo tudi zaradi preteklih političnih izjav. Predsednik ZDA Donald Trump je namreč v enem od govorov v Beli hiši Somalijo označil kot državo brez pravega statusa, pri čemer je uporabil tudi zelo ostro retoriko. Ameriška carinska in mejna služba (CBP) je medtem potrdila, da Artanu vstop v državo ni bil dovoljen, ni pa razkrila konkretnih razlogov za takšno odločitev.

Somalijski državljan je prispel na mednarodno letališče v Miamiju iz Istanbula. Med postopkom je bil podvržen dodatnemu pregledu, kar je rutinski del postopkov CBP. Vsi potniki, vključno s športniki, so podvrženi takšnim pregledom, je pojasnil predstavnik CBP.