Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
SP 2026

Kalvarija najboljšega afriškega sodnika z nesrečnim koncem: 'Trump je mojo državo imenoval smetišče'

New York, 10. 06. 2026 08.04 pred 1 uro 4 min branja 8

Avtor:
Marko Juvan STA
Omar Artan

Somalijski nogometni sodnik Omar Artan, uradno najboljši delilec nogometne pravice v Afriki, bi moral na svetovnem prvenstvu spisati zgodovino, a je doživel šok – ZDA so mu zavrnile vstop, po 11 urah zasliševanja pa so ga poslali nazaj v Istanbul.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Fifa je somalijskega sodnika Omarja Artana izbrala za sojenje na SP. Sodnik iz Somalije je odpotoval iz Istanbula v Miami, kjer pa so mu oblasti zavrnile vstop v državo gostiteljico, ZDA. Slednje so zavrnile vstop sodniku iz Somalije, ki bi moral deliti pravico na tekmah SP. Zdaj Artan ne bo mogel trenirati ali soditi na turnirju. Obenem so pri Fifi še dodali, da so jo ameriške oblasti takoj obvestile, da se Artanov status trenutno ne bo spremenil.

Služba za carino in mejno zaščito (CBP) je ugotovila, da potnik iz Somalije, "sodnik svetovnega prvenstva Fifa, ni upravičen do vstopa v državo zaradi pomislekov, ki so se pojavili med varnostnim pregledom, in zato so mu vstop zavrnili," je ameriška vladna služba zapisala v izjavi za javnost.

Preberi še Bo Neymar nared za tekmo z Marokom?

Artanovo ime v izjavi ni bilo nikjer navedeno, vendar je edini sodnik SP iz Somalije. Po poročilih je Artan v soboto poskušal vstopiti v ZDA iz Miamija, potem ko je pripotoval iz Istanbula. Oblasti so se odločile za dodatne preglede. Vsako dovoljenje za vstop v ZDA se izdaja za vsak primer posebej, uradniki CBP pa so pooblaščeni za zaslišanje in preiskavo potnikov ter sprejemanje odločitev v skladu z ameriško zakonodajo.

Omar Artan
Omar Artan
FOTO: Profimedia

Krovna mednarodna zveza Fifa pa je v izjavi zapisala: "Fifa ni vključena v imigracijske postopke države gostiteljice, vključno z odločitvami o vlogah za vizume." Kot na prejšnjih turnirjih ima država gostiteljica končno pravico odločati o dodelitvi vizumov. Sodniki SP se skupaj usposabljajo v Miamiju in se tam pripravljajo na tekme. Zato je Artanova napotitev v druge države gostiteljice, Mehiko in Kanado, trenutno izključena, je potrdila Fifa.

Preberi še Slovenci na mundialih: od Oblaka leta 1974, do Kekovih izbrancev 36 let kasneje

V ponedeljkovem članku za Al Jazeero je Artan spregovoril o svojem navdušenju nad SP. "V veliko čast mi je, da sem prvi Somalec, ki bo sodil na mundialu," je dejal: "Upam, da se bom tam izkazal." Minuli petek so mejni uradniki zvezdnika iraške nogometne reprezentance Ajmena Huseina sedem ur zasliševali, ko je v petek v Chicagu poskušal vstopiti v ZDA.

"Po pregledu je bil enemu potniku dovoljen vstop v ZDA," je po poročanju Athletica sporočila obmejna služba CBP. "Drugi potnik, fotograf in ne igralec ekipe, je bil zaradi varnostnih pomislekov, ki so se pojavili med pregledom, ocenjen kot neupravičen do vstopa in mu je bil vstop zavrnjen."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sodnika z mundiala poslali domov: 11 ur zasliševanja v ZDA, sam pa namiguje na politično ozadje

Omar Artan bi na letošnjem svetovnem prvenstvu postal prvi nogometni sodnik iz Somalije, ki bi sodil na največjem nogometnem odru. 

Omar Artan
Omar Artan
FOTO: AP

Vendar pa, kot smo poročali že prej, mu je bil vstop v Združene države Amerike zavrnjen, zaradi česar ne bo zapisan v zgodovinske knjige – namesto tega je bil izključen z mundiala in poslan nazaj v Istanbul.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po prihodu v Turčijo se je somalijski sodnik oglasil v pogovoru za New York Times in razkril podrobnosti dogodka, ki je pretresel nogometno javnost.

Omar Artan
Omar Artan
FOTO: AP

"Zelo, zelo sem razočaran. Sem le sodnik, ki skuša uresničiti svoje največje sanje – nastopiti na svetovnem prvenstvu. Imel sem vse potrebne dokumente in veljavno vizo. Mislim, da imajo problem z mojo državo," je dejal Artan.

Preberi še Na mundialu bo podkapetan, nato ga čaka osem obtožb spolnega nasilja

Po poročanju L'Equipea je bil 34-letnik po prihodu v ZDA zaslišan kar 11 ur, nato pa so mu sporočili, da mora zapustiti državo. Artan naj bi predložil vse zahtevane dokumente, vključno z uradno dokumentacijo FIFA in dokazili iz svoje sodniške kariere, v kateri je bil lani razglašen za najboljšega sodnika Afriške nogometne konfederacije.

Omar Artan je uradno najboljši nogometni sodnik na afriški celini.
Omar Artan je uradno najboljši nogometni sodnik na afriški celini.
FOTO: Profimedia

Njegova namigovanja, da imajo ameriške oblasti težave z njegovo državo, dodatno odmevajo tudi zaradi preteklih političnih izjav. Predsednik ZDA Donald Trump je namreč v enem od govorov v Beli hiši Somalijo označil kot državo brez pravega statusa, pri čemer je uporabil tudi zelo ostro retoriko. Ameriška carinska in mejna služba (CBP) je medtem potrdila, da Artanu vstop v državo ni bil dovoljen, ni pa razkrila konkretnih razlogov za takšno odločitev.

Preberi še 13. mundial: gol stoletja, božja roka in prvenstvo, ki je bilo sprva dodeljeno Kolumbiji

Somalijski državljan je prispel na mednarodno letališče v Miamiju iz Istanbula. Med postopkom je bil podvržen dodatnemu pregledu, kar je rutinski del postopkov CBP. Vsi potniki, vključno s športniki, so podvrženi takšnim pregledom, je pojasnil predstavnik CBP.

Razlagalnik

Služba za carino in mejno zaščito (CBP) je ena največjih zveznih agencij za kazenski pregon v Združenih državah Amerike, ki deluje v okviru Ministrstva za domovinsko varnost. Njena glavna naloga je varovanje meja države, uravnavanje zakonite trgovine in potovanj ter preprečevanje vstopa nezaželenim osebam ali prepovedanim predmetom. Uradniki CBP imajo široka pooblastila na vstopnih točkah, kot so letališča in mejni prehodi, kjer lahko zaslišujejo potnike, pregledujejo prtljago in elektronske naprave ter na podlagi lastne presoje o varnostnih tveganjih zavrnejo vstop v državo, tudi če ima posameznik veljavno vizo.

Afriška nogometna konfederacija, znana pod kratico CAF, je krovna organizacija za nogomet na afriški celini. Ustanovljena je bila leta 1957 in je ena od šestih celinskih konfederacij, ki sestavljajo mednarodno nogometno zvezo FIFA. CAF je odgovorna za organizacijo glavnih nogometnih turnirjev v Afriki, kot je Afriški pokal narodov, ter za razvoj nogometa, izobraževanje sodnikov in zastopanje interesov afriških nogometnih zvez na svetovni ravni.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet sp mundial zda

Skupina K: Labodji spev Cristiana Ronalda?

Skupina G: Zadnja priložnost belgijske 'zlate generacija'. Česa je sposoben Iran?

24ur.com Sodnik blokiral Trumpov neustaven ukaz o ukinitvi pravice do državljanstva
24ur.com Po razveljavljenih carinah Trump že napovedal nove
24ur.com Bolsonaro v hišnem priporu, za Trumpa to nov izgovor za višje carine?
24ur.com Donald Trump izločen s predsedniških glasovnic v Illinoisu
24ur.com Vučić: Kdor bo rušil mir, bo aretiran. Odgovarjal bo za svoje početje
24ur.com Zgodovinska zaporniška fotografija: Trump se je predal, v zaporu manj kot pol ure
24ur.com Trump si lahko nekoliko oddahne, sodnica primer proti njemu vrgla v koš
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Actual Asparagus
10. 06. 2026 09.51
To pa je seveda OK. Maldivi so uradno prepovedali vstop v državo vsem imetnikom izraelskih potnih listov. Predsednik Mohamed Muizzu je po soglasni odobritvi parlamenta potrdil tretjo spremembo maledivskega Zakona o priseljevanju. Novi zakon imetnikom izraelskih potnih listov prepoveduje vstop v državo.
Odgovori
-1
0 1
mackon08
10. 06. 2026 09.50
Sodniki bi morali bojkotirati to SP. Samo denar je več in iz tega ne bo nič.
Odgovori
0 0
0523
10. 06. 2026 09.48
Napaka FIFE glede izbire kraja SP.
Odgovori
+2
2 0
mamma mia
10. 06. 2026 09.34
Par velikih reprezentanc bi moralo spokati domov in stvar bi bila rešena.Oranžni bi se razpočil od napuha in sramu.
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
10. 06. 2026 09.04
'Varnostni pomisleki'. Nobenih utemeljitev. Še tagovarjati se ne more. Oblasti to obožujejo.
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
10. 06. 2026 09.01
Greznica od zda
Odgovori
+3
3 0
GUNDABAD
10. 06. 2026 09.00
upam, da bo to svetovno prvenstvo polom, misleč da bojo delali zgubo, s takšnim pametovanjem na vseh koncih.
Odgovori
+2
2 0
Miran1960
10. 06. 2026 08.54
Verjetno se kaj takega ni dogajalo niti leta 36 pred olimpiado v Berlinu!
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Otrok se boji glasnih zvokov, nevihte ali teme: kako pomagati?
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Zgodnji simptomi nosečnosti, ki jih mnoge ženske spregledajo
Zgodnji simptomi nosečnosti, ki jih mnoge ženske spregledajo
Igralka iskreno o materinstvu in karieri: "Trdo delo je del življenja"
Igralka iskreno o materinstvu in karieri: "Trdo delo je del življenja"
zadovoljna
Portal
Njuna kemija je pritegnila več pozornosti kot tekma
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, raki poglabljajo odnose skozi iskren pogovor
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, raki poglabljajo odnose skozi iskren pogovor
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Kavbojke, ki jih bomo nosile to poletje
Kavbojke, ki jih bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
cekin
Portal
Mnogi po 45. letu ostanejo brez povišice - to je njihova ključna napaka
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
moskisvet
Portal
Ali smrčanje vpliva na kakovost spanca?
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov
5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov
dominvrt
Portal
Zato se listne uši vedno vrnejo na vaše rastline - to počnete narobe
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
okusno
Portal
5 mitov o margarini, ki jim še vedno verjamemo
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
voyo
Portal
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758