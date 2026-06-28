Kanada in Južna Afrika bosta otvorili izločilne boje mundiala

Prvo tekmo izločilnih bojev bosta v Los Angelesu odigrali reprezentanci Južne Afrike in Kanade. Slednja je v skupini B zasedla drugo mesto, potem ko je remizirala proti Bosni in Hercegovini (1:1), visoko premagala Katar (6:0) in izgubila proti Švici (1:2). Varovanci Jesseja Marscha so se na tretjem nastopu na SP prvič prebili iz skupinskega dela.

Tudi Južna Afrika je za drugo mesto v skupini A zbrala štiri točke. Po porazu proti Mehiki (0:2) je afriška zasedba nato remizirala proti Češki (1:1) in premagala Južno Korejo (1:0) za prav tako prvo uvrstitev v izločilne boje v zgodovini SP. Zmagovalec se bo v osmini finala pomeril z boljšim iz obračuna med Nizozemsko in Marokom, ki bo na sporedu v noči na torek ob 3. uri.