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SP 2026

Kanada in Južna Afrika bosta otvorili izločilne boje mundiala

Los Angeles, 28. 06. 2026 19.12 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Kanada

Skupinski del mundiala je tudi uradno za nami. Izločilne boje bosta s prvo tekmo šestnajstine finala odprli Kanada in Južnoafriška republika. Gostitelji na stavnicah veljajo za malenkostne favorite, a seveda tudi Bafana Bafana računa na napredovanje. To bo prvi obračun šestnajstine finala v zgodovini svetovnih prvenstev.

Češka - Južna Afrika
Češka - Južna Afrika
FOTO: AP

Prvo tekmo izločilnih bojev bosta v Los Angelesu odigrali reprezentanci Južne Afrike in Kanade. Slednja je v skupini B zasedla drugo mesto, potem ko je remizirala proti Bosni in Hercegovini (1:1), visoko premagala Katar (6:0) in izgubila proti Švici (1:2). Varovanci Jesseja Marscha so se na tretjem nastopu na SP prvič prebili iz skupinskega dela.

Tudi Južna Afrika je za drugo mesto v skupini A zbrala štiri točke. Po porazu proti Mehiki (0:2) je afriška zasedba nato remizirala proti Češki (1:1) in premagala Južno Korejo (1:0) za prav tako prvo uvrstitev v izločilne boje v zgodovini SP. Zmagovalec se bo v osmini finala pomeril z boljšim iz obračuna med Nizozemsko in Marokom, ki bo na sporedu v noči na torek ob 3. uri.

sp 2026 šestnajstina finala kanada južna afrika

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