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SP 2026

Kdo bi razumel? Balogunu kazen zamrznili, Quansahu podaljšali

Kansas City, 09. 07. 2026 19.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Jarell Quansah

Mednarodna nogometna zveza Fifa je angleškemu reprezentantu Jarellu Quansahu naložila dve tekmi prepovedi igranja zaradi rdečega kartona, ki ga je dobil na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva proti Mehiki v Ciudad de Mexicu, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Prekršek Quansaha za rdeči karton
Prekršek Quansaha za rdeči karton
FOTO: Profimedia

Igralec Bayerja iz Leverkusna Jarell Quansah je rdeči karton dobil po pregledu Vara zaradi naleta na Jesusa Gallarda v drugem polčasu. Po pravilih Fife igralci dobijo prepoved dveh tekem za resen prekršek. Angleška zveza FA je iskala možnosti za pritožbo, a je Fifa sporočila, da bo Quansah moral takoj prestati dve tekmi kazni, tako da ga ne bo na sobotni četrtfinalni tekmi proti Norveški v Miamiju niti v morebitnem polfinalu.

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Ta kazen še slabša že tako zaskrbljujoče stanje na desni strani angleške obrambe. Ta je še pred SP zaradi poškodbe izgubila Tina Livramenta, nato pa še Reecea Jamesa. Quansah, ki običajno za klub igra kot srednji branilec, je na desni strani nadomeščal odsotne na tekmi z Mehiko. Odločitev pa je videti še toliko bolj bizarna v luči farse glede rdečega kartona ameriškega napadalca Folarina Baloguna. Ta je bila zamrznjena s strani Fife, k temu pa je prispeval tudi klic ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

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