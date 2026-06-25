Kek o uspehu BiH: Čestitke državi, ki živi za reprezentanco

BiH je mundial odprla z remijem proti gostiteljici Kanadi, nato visoko izgubila s Švico, na zadnji tekmi skupinskega dela pa nadigrala Katar in prišla na prag zgodovinske uvrstitve v izločilne boje. To jim je uspelo par ur kasneje, ko so se zadeve v skupini C razpletle v njihov prid. "Iskrene čestitke, povsem zasluženo. Tekmo so do konca pripeljali na pravi način. Čestitke vsem, celotni državi, ki živi za reprezentanco," je v pogovoru za bosanski SportSport o uspehu zmajev povedal Matjaž Kek .

Mariborčan je dolga leta vodil slovensko reprezentanco, s katero je na prijateljski tekmi pred letom dni premagal BiH. "Že takrat sem opazil nekaj, kar je najpomembnejše – zelo pozitivno vzdušje v štabu, na čelu s Sergejem Barbarezom , in veliko povezanost med igralci. Nepošteno bi bilo izpostavljati posameznika," je na vprašanje o talentiranem 18-letniku Kerimu Alajbegoviću , ki je dosegel prvi gol proti Katarju, odgovoril Kek.

Najuspešnejši trener v zgodovini Rijeke, na klop katere se je pred tremi tedni vrnil, se je dotaknil tudi hrvaške reprezentance. Ta je od držav z območja bivše Jugoslavije na svetovnih prvenstvih z naskokom najuspešnejša. V vseh treh primerih, ko se je uvrstila v izločilne boje, je prišla zelo daleč. V letih 1998 in 2022 je končala na tretjem mestu, leta 2018 pa je izgubila v finalu. Letos je po dveh tekmah pri treh točkah.

"Hrvaška lahko postane še boljša in napreduje. Poraz proti Angliji ni tragedija, Hrvaška ima še vedno vse v svojih rokah. Čaka jo težka tekma z Gano, ki je v nobenem trenutku ne sme podcenjevati," je nadaljeval Kek, ki v vlogi favoritov vidi Argentino in Španijo. "A bilo je že nekaj presenečenj. Vstopa se v izločilno fazo, kjer bodo tekme drugačne, ker se igra na rezultat, saj tam ni popravnega izpita," je zaključil 64-letni Slovenec.