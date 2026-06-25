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Kek o uspehu BiH: Čestitke državi, ki živi za reprezentanco

Ljubljana, 25. 06. 2026 19.25 pred 6 urami 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Selektor Matjaž Kek

Po koncu nočnega sporeda svetovnega prvenstva je postalo jasno, da je Bosna in Hercegovina po Hrvaški postala druga predstavnica nekdanje skupne države, ki se je na mundialu uvrstila v izločilne boje. Nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek je spregovoril o navijanju za BiH v Sloveniji in izkazal podporo Hrvaški.

BiH je mundial odprla z remijem proti gostiteljici Kanadi, nato visoko izgubila s Švico, na zadnji tekmi skupinskega dela pa nadigrala Katar in prišla na prag zgodovinske uvrstitve v izločilne boje. To jim je uspelo par ur kasneje, ko so se zadeve v skupini C razpletle v njihov prid. "Iskrene čestitke, povsem zasluženo. Tekmo so do konca pripeljali na pravi način. Čestitke vsem, celotni državi, ki živi za reprezentanco," je v pogovoru za bosanski SportSport o uspehu zmajev povedal Matjaž Kek.

Matjaž Kek
Matjaž Kek
FOTO: Luka Kotnik

Mariborčan je dolga leta vodil slovensko reprezentanco, s katero je na prijateljski tekmi pred letom dni premagal BiH. "Že takrat sem opazil nekaj, kar je najpomembnejše – zelo pozitivno vzdušje v štabu, na čelu s Sergejem Barbarezom, in veliko povezanost med igralci. Nepošteno bi bilo izpostavljati posameznika," je na vprašanje o talentiranem 18-letniku Kerimu Alajbegoviću, ki je dosegel prvi gol proti Katarju, odgovoril Kek.

Slovenija - Bosna in Hercegovina
Slovenija - Bosna in Hercegovina
FOTO: Luka Kotnik

Najuspešnejši trener v zgodovini Rijeke, na klop katere se je pred tremi tedni vrnil, se je dotaknil tudi hrvaške reprezentance. Ta je od držav z območja bivše Jugoslavije na svetovnih prvenstvih z naskokom najuspešnejša. V vseh treh primerih, ko se je uvrstila v izločilne boje, je prišla zelo daleč. V letih 1998 in 2022 je končala na tretjem mestu, leta 2018 pa je izgubila v finalu. Letos je po dveh tekmah pri treh točkah.

"Hrvaška lahko postane še boljša in napreduje. Poraz proti Angliji ni tragedija, Hrvaška ima še vedno vse v svojih rokah. Čaka jo težka tekma z Gano, ki je v nobenem trenutku ne sme podcenjevati," je nadaljeval Kek, ki v vlogi favoritov vidi Argentino in Španijo. "A bilo je že nekaj presenečenj. Vstopa se v izločilno fazo, kjer bodo tekme drugačne, ker se igra na rezultat, saj tam ni popravnega izpita," je zaključil 64-letni Slovenec.

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