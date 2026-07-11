Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Ker je zapravil veliko priložnost, Campazu in družini grozili s smrtjo

New York, 11. 07. 2026 07.18 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Kolumbija nogomet

Kolumbijska nogometna zveza je ostro obsodila grožnje s smrtjo, uperjene proti Jamintonu Campazu in njegovi družini po izpadu reprezentance s svetovnega prvenstva. Campaz je ob porazu proti Švici v podaljšku zapravil veliko priložnost za zadetek. Spomini na smrt Andresa Escobarja so v Kolumbiji še vedno živi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Švica je Kolumbijce po neodločenem izidu 0:0 izločila po streljanju enajstmetrovk in južnoameriškim predstavnikom preprečila četrtfinalni obračun proti Argentini. Najlepšo priložnost na tekmi je imel v podaljšku prav Campaz, član argentinskega Rosario Centrala pa se zdaj v domovini zaradi tega sooča s številnimi grožnjami.

Preberi še Tekma pod vprašajem? Zaradi nevarnih vremenskih razmer grozi preložitev četrtfinala

"Noben športnik in člani njegovega ožjega kroga sorodnikov ne bi smeli biti podvrženi grožnjam, ker športnik zastopa svojo državo na športnem prizorišču," je kolumbijska nogometna zveza zapisala v izjavi za javnost. Šestindvajsetletni Campaz je na Instagramu delil fotografijo, kako si v žalosti in razočaranju zakriva obraz, v zapisu pa je domovino prosil za spoštovanje.

Kolumbija - Švica
Kolumbija - Švica
FOTO: Profimedia

"Nogomet je sestavljen tudi iz težkih trenutkov. Moja Kolumbija, prosim, nikoli ne pozabimo na spoštovanje. Morda razmišljamo drugače, ko čutimo frustracije in žalost, a nobena strast ne opravičuje sovraštva in življenja v strahu," je zapisal kolumbijski reprezentant.

Preberi še 'Zlata rezerva' Merino Španiji znova prinesel napredovanje

Kolumbijska zveza se je s prošnjo, naj pospeši preiskavo in ugotovi, kdo stoji za grožnjami, obrnila tudi na državno tožilstvo. "Nogomet mora biti prostor enotnosti, spoštovanja in upanja ter nikoli prizorišče sovraštva, ustrahovanja ali nasilja," je še zapisala zveza in pozvala navijače, naj zagotovijo, da športna razočaranja nikoli ne bodo prerasla v agresijo v resničnem svetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Grožnje obujajo tudi spomine na eno najbolj temačnih poglavij v zgodovini kolumbijskega nogometa. Med svetovnim prvenstvom leta 1994 prav tako v ZDA je branilec Andres Escobar dosegel avtogol na tekmi, ki jo je Kolumbija proti gostiteljici izgubila z 1:2. Nekaj dni za tem, ko se je Escobar po izpadu z mundiala vrnil domov, so ga ubili v Medellinu.

Razlagalnik

Andres Escobar je bil kolumbijski nogometni branilec, ki je postal tragični simbol nasilja v športu. Leta 1994, kmalu po svetovnem prvenstvu v ZDA, kjer je na tekmi proti gostiteljici dosegel avtogol, je bil umorjen v svojem domačem mestu Medellin. Njegova smrt je pretresla svetovno javnost in postala trajen opomin na nevarnosti, ki jih prinaša ekstremni pritisk navijačev in povezanost nogometa s kriminalnim podzemljem v tistem obdobju.

Rosario Central je eden najstarejših in najbolj prepoznavnih nogometnih klubov v Argentini, s sedežem v mestu Rosario. Klub je znan po svoji izjemno strastni navijaški bazi in bogati zgodovini v argentinski prvi ligi. Igranje za tako velik klub v Južni Ameriki prinaša ogromno odgovornost in pritisk, saj nogomet v tej regiji pogosto presega zgolj športne okvire in postaja pomemben del lokalne identitete in družbenega življenja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet sp kolumbija

'Obračun s Francijo? Dvoboj najboljših na tem SP. Vsi čakajo na to tekmo'

'Zlata rezerva' Merino Španiji znova prinesel napredovanje

24ur.com Na Camp Nouu ob zmagi Barcelone odmevalo: Xabi, ostani!
24ur.com Kaos po zmagi Kolumbije: Nunez s pestmi obračunal s kolumbijskimi navijači
24ur.com Kolumbijci ugnali Argentince, nov boleč poraz Brazilije
24ur.com Espanyol bo izpadel, Villareala ne bo v ligi prvakov
24ur.com Real z zadnjim golom Benzemaja ubranil drugo mesto pred Atleticom
24ur.com Alex Marquez brez nastopa na dirki v Brnu
24ur.com Pred novinarji izgubil živce in prevzel odgovornost za urugvajski debakel
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Opozorilo staršem: Izogibajte se izbiri modrih kopalk!
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
zadovoljna
Portal
Konec ljubezni: ločitev slavnega para po treh letih zakona
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Znana Slovenka se je razveselila sina in mu nadela čudovito ime
Znana Slovenka se je razveselila sina in mu nadela čudovito ime
vizita
Portal
Kdaj je bolečina na desni strani trebuha znak za alarm?
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
cekin
Portal
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
moskisvet
Portal
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
dominvrt
Portal
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
okusno
Portal
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804