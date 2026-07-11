Ker je zapravil veliko priložnost, Campazu in družini grozili s smrtjo

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Švica je Kolumbijce po neodločenem izidu 0:0 izločila po streljanju enajstmetrovk in južnoameriškim predstavnikom preprečila četrtfinalni obračun proti Argentini. Najlepšo priložnost na tekmi je imel v podaljšku prav Campaz, član argentinskega Rosario Centrala pa se zdaj v domovini zaradi tega sooča s številnimi grožnjami.

"Noben športnik in člani njegovega ožjega kroga sorodnikov ne bi smeli biti podvrženi grožnjam, ker športnik zastopa svojo državo na športnem prizorišču," je kolumbijska nogometna zveza zapisala v izjavi za javnost. Šestindvajsetletni Campaz je na Instagramu delil fotografijo, kako si v žalosti in razočaranju zakriva obraz, v zapisu pa je domovino prosil za spoštovanje.

Kolumbija - Švica FOTO: Profimedia

"Nogomet je sestavljen tudi iz težkih trenutkov. Moja Kolumbija, prosim, nikoli ne pozabimo na spoštovanje. Morda razmišljamo drugače, ko čutimo frustracije in žalost, a nobena strast ne opravičuje sovraštva in življenja v strahu," je zapisal kolumbijski reprezentant.

Kolumbijska zveza se je s prošnjo, naj pospeši preiskavo in ugotovi, kdo stoji za grožnjami, obrnila tudi na državno tožilstvo. "Nogomet mora biti prostor enotnosti, spoštovanja in upanja ter nikoli prizorišče sovraštva, ustrahovanja ali nasilja," je še zapisala zveza in pozvala navijače, naj zagotovijo, da športna razočaranja nikoli ne bodo prerasla v agresijo v resničnem svetu.

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Grožnje obujajo tudi spomine na eno najbolj temačnih poglavij v zgodovini kolumbijskega nogometa. Med svetovnim prvenstvom leta 1994 prav tako v ZDA je branilec Andres Escobar dosegel avtogol na tekmi, ki jo je Kolumbija proti gostiteljici izgubila z 1:2. Nekaj dni za tem, ko se je Escobar po izpadu z mundiala vrnil domov, so ga ubili v Medellinu.