Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Ko algoritem doseže več kot 90 minut nogometa

Ljubljana, 04. 07. 2026 09.12 pred 1 uro 4 min branja 1

Avtor:
Nina Mihalič
Maduka Okoye

Nekoč so nogometne zvezde ustvarjale predstave na igrišču, danes jih lahko v nekaj sekundah ustvari tudi algoritem. Zgodba nigerijskega vratarja Maduke Okoyeja razkriva, kako družbena omrežja spreminjajo ne le način spremljanja nogometa, temveč tudi to, komu in zakaj namenjamo svojo pozornost.

Svetovno nogometno prvenstvo je trenutno eden največjih generatorjev vsebin na družbenih omrežjih. Devetdeset minut nogometa namreč lahko danes ustvari na tisoče posnetkov, memov, reakcij in trendov, ki ob pravem algoritmu še tedne ali celo mesece krožijo po svetovnem spletu. Tekme se namreč ne končajo več z zadnjim sodnikovim žvižgom, ampak se nadaljujejo na TikToku, Instagramu in drugih platformah, kjer o tem, kdo bo postal junak dneva, vse pogosteje odločajo sami uporabniki oziroma razni mehanizmi teh komunikacijskih platform.

Prav zato me je v zadnjih dneh najbolj pritegnila zgodba nigerijskega vratarja Maduke Okoyeja. Ne zato, ker bi blestel na svetovnem prvenstvu, Nigerije namreč na prvenstvu sploh ni bilo, ampak ker je kljub temu postal eden najbolj viralnih nogometašev nogometnega poletja. Ne zaradi obramb ali odločilne tekme, ampak zaradi nekaj sekund dolgega posnetka na družbenih omrežjih.

In ravno ta zgodba me je pripeljala do današnjega razmišljanja. Kako so družbena omrežja spremenila nogomet? Ter tudi, kako so nogomet in vse, kar se okoli njega dogaja, pripeljala še bližje v naša življenja? Predvsem pa, zakaj vsemu slepo sledimo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Seveda športni vidik ostaja najpomembnejši, vendar si občinstvo želi tudi vsebin, ki niso povezane zgolj z goli, obrambami in taktikami. Ljubitelji nogometa danes spremljajo praktično vse, od priprav na tekme in utrinkov iz garderobe do družinskega življenja igralcev. Nogomet tako ni več samo tekma, ampak je postal zgodba, ki se po zadnjem sodnikovem žvižgu nadaljuje na naših telefonih.

To se je lepo pokazalo tudi letos. Predvsem ženski del uporabnic družbenih omrežij je razpravljal o najbolj postavnih nogometaših tega svetovnega prvenstva. V številnih objavah se je ponavljala skoraj enaka deseterica, največ pozornosti pa je pritegnil prav Maduka Okoye.

Komentar je mnenje avtorice in ne naše medijske hiše.

Na prijateljski tekmi proti Portugalski pred začetkom prvenstva ga je kamera za nekaj sekund ujela med predstavitvijo ekip. Nekdo je posnetek izrezal, ga objavil na TikToku, algoritem pa je nato naredil svoje. Posnetek je dosegel milijone uporabnikov, sicer očitno predvsem takih, ki nogometa sploh ne spremljajo.

V nekaj dneh so se viralni posnetki z Okoyejem namnožili, njegov profil na Instagramu pa je z okoli 280 tisoč sledilcev zrasel na več kot milijon. O njem so začeli poročati tudi številni mediji, pod objavami pa so se hitro začeli vrstiti zanimivi komentarji.

"Kdaj igra Nigerija?"

"Blokirajte me, poročena sem."

"To je najlepši nogometaš, kar sem jih videla."

Na prvi pogled sicer povsem simpatična zgodba, v resnici pa precej zgovorna. Ne pove namreč toliko o nigerijskem nogometašu, razen tega, da je precej priljubljen pri ženskem delu občinstva, kot nam pove o tem, kako danes nastaja pozornost. Pred leti je bilo skoraj samoumevno, da je bila prepoznavnost športnika sorazmerna z njegovimi uspehi. Zvezde so ustvarjali televizijski prenosi, športni novinarji in naslovnice časopisov, danes pa obstaja še druga pot. Pot, na kateri lahko nekaj sekund dolg posnetek doseže več ljudi kot devetdeset minut vrhunskega nogometa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pa da ne bo pomote. To nikakor ne pomeni, da športni uspeh ni več pomemben ali da športniki prepoznavnosti ne bi smeli graditi tudi zunaj igrišča, ampak ravno nasprotno. Družbena omrežja so marsikateremu športniku omogočila, da pokaže svojo osebnost, navijačem približa svoje življenje in deli zgodbe, ki bi pred leti ostale skrite javnosti. Prav v tem je tudi njihova največja prednost, da so športnike še bolj povezale z ljudmi.

Toda hkrati so spremenila tudi način, kako nekaj postane senzacija. Danes nogometaši namreč niso več samo športniki. Postajajo tudi blagovne znamke, vplivneži, ambasadorji in ustvarjalci vsebin. In ravno ustvarjalec vsebin je lahko danes že kdor koli si tega želi. Na nek način smo vsi nekakšni ustvarjalci vsebin. Žal pa se skupaj z uporabnimi informacijami širijo tudi zavajajoče vsebine, lažne novice ter predvsem nepreverjene trditve.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Morda je prav zato pomembneje kot kadar koli prej, da se ob vsesplošni poplavi takšnih in drugačnih zgodb vprašamo, zakaj je nekaj postalo viralno. Ali zato, ker je res izjemno, zanimivo, uporabno ali celo najbolje, kar lahko rečem, resnično, ali zato, ker nam ga je algoritem ob pravem trenutku postavil pred oči?

In kako hitro danes sledimo nečemu samo zato, ker nam to ponudi aplikacija? Kdaj smo postali tako zaupljivi, da verjamemo skoraj vsemu, kar se znajde na našem zaslonu? In kdaj smo dobili občutek, da moramo tudi sami svoje mnenje deliti vsepovprek, čeprav nas zanj nihče ni vprašal?

Ampak to so vprašanja, ki segajo precej dlje od nogometa. Živimo v času, ko so všečki, delitve in ogledi postali del vsakdana, naša pozornost pa ena najbolj dragocenih dobrin. Prav zato se mi zdi še najbolj pomembno to, da se ob poplavi raznoraznega dogajanja zavedamo, zakaj smo nečemu sploh namenili svoj čas. Ali zato, ker nas je nekaj res pritegnilo?

Če bomo družbenim omrežjem slepo prepustili odločanje o tem, kdo in kaj je vredno naše pozornosti, bomo morda nekoč pozabili razmišljati s svojo glavo. In prav to je nekaj, česar nam ne bi smel vzeti noben algoritem.

nogomet svetovno prvenstvo ninin kotiček maduka okoye

Messi preživel zelenortsko dramo: Pomembno je, da smo naprej

24ur.com Raje spremljate nogometno tekmo ali s prijatelji igrate računalniško igro?
Moskisvet.com Zakaj na internetu vedno čutimo, da nekaj zamujamo?
24ur.com Čeferin: Vedel sem, da se bodo moji prijatelji, nogometne legende, odzvali
Moskisvet.com Pomembna novica za ljubitelje nogometa!
24ur.com 7 zanimivosti o nogometu
24ur.com Uefa VAR simpozij: Navijačem moramo ponuditi orodja za razumevanje posamezne situacije
24ur.com Aleš Muhič: Informativni program, šport in zabava so naši glavni stebri
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Influencer
04. 07. 2026 10.40
zenske ki se naslajajo nad pripadniki druge rase je treba kaznovat
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Čestitka s podpisom pokojnega sina sprožila ogorčenje: "Zakaj?"
Noseči v poletni vročini? Tako boste lažje preživeli dneve nad 35 stopinj
Noseči v poletni vročini? Tako boste lažje preživeli dneve nad 35 stopinj
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
zadovoljna
Portal
Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
Dnevni horoskop: Rake čaka druženje s prijatelji, ribe pa nepozabna zabava
Dnevni horoskop: Rake čaka druženje s prijatelji, ribe pa nepozabna zabava
Drama na dvoru: Skrivni dnevnik, ki razkriva skrivnosti kraljeve družine
Drama na dvoru: Skrivni dnevnik, ki razkriva skrivnosti kraljeve družine
Odkrijte skriti biser Balkana: Od kristalnih plaž do neokrnjene narave
Odkrijte skriti biser Balkana: Od kristalnih plaž do neokrnjene narave
vizita
Portal
To ni najbolj nevarna sestavina v predelanem mesu, strokovnjaki opozarjajo na nekaj drugega
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
cekin
Portal
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
moskisvet
Portal
Najlepša hrvaška nogometašica ljubi Portugalca: "Nekdo bo nocoj spal na kavču"
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
dominvrt
Portal
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
voyo
Portal
Tartinijev ključ
Intervju z Madonno
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763