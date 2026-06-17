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SP 2026

Kocke preplavile Dallas: vroče vzdušje pred tekmo med Hrvaško in Anglijo

Dallas, 17. 06. 2026 18.27 pred 1 uro 2 min branja 13

Avtor:
Lu.M
Hrvaški navijači pred tekmo z Anlgijo

Hrvaško reprezentanco čaka prva preizkušnja letošnjega mundiala. Kockasti se bodo v derbiju prvega kroga pomerili z Angleži, obračun, ki je v preteklosti postregel s pravimi nogometnimi poslasticami. Kot smo že vajeni, so naši južni sosedje onkraj luže pripravili pravo ognjevito vzdušje, ki pritiče njihovemu reprezentančnemu vzdeku.

Po poročanju net.hr so se najzvestejši navijači hrvaške reprezentance začeli zbirati že včeraj, ko so zavzeli ulice Dallasa, kjer bodo odprli svetovno prvenstvo s tekmo proti Angliji. Teksaške ulice so bile preplavljene s kockastimi dresi in zastavami, ki so postali ikoničen del videza reprezentance naših južnih sosedov. Tem bo v derbiju prvega kroga nasproti stala prevetrena angleška reprezentanca pod taktirko Thomasa Tuchla.

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Kockasti in trije levi so v preteklosti odigrali kar nekaj ikoničnih dvobojev, ki so postali del nogometne folklore. Najbolj svež je spomin na leto 2018 in polfinale svetovnega prvenstva v Rusiji. V Moskvi so takrat po napeti tekmi z 2:1 slavili naši južni sosedje in se tako prvič v zgodovini prebili v veliki finale svetovnega odra. Na Hrvaškem pa se z največjim veseljem spominjajo tudi obračuna iz leta 2007. Takrat so kockasti pod taktirko legendarnega Slavena Bilića na kultnem Wembleyju Angležem uničili sanje o uvrstitvi na evropsko prvenstvo 2008. Hrvati so gostitelje premagali z 2:3, zadetek za veličastno zmago pa je dosegel Mladen Petrić.

Luka Modrić
Luka Modrić
FOTO: AP

Kot vedno so tudi tokrat v vlogi favorita Otočani, ki pa se še kako dobro zavedajo nevarnosti čete Zlatka Dalića. Zlata generacija izpred osmih let se je seveda že dodobra postarala, a obraz reprezentance ostaja zimzeleni Luka Modrić. Izjemni 40-letnik je potrdil, da bo onkraj Atlantika zadnjič na svetovnem odru nosil kockasti dres, letos bodo morali pobudo prevzeti tudi nekateri mlajši člani izbrane vrste. Mednje zagotovo spada Luka Vušković, ki velja za enega najbolj nadobudnih obrambnih igralcev na svetu. Net.hr poroča tudi, da je legendarni napadalec Davor Šuker napovedal poraz svoje domovine, medtem ko so bili ostali veliki hrvaški športniki pregovorno zvesti in domoljubni v svojih napovedih.

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KOMENTARJI13

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Podlesničar
17. 06. 2026 19.53
Janša bo držal pesti za Hrvaško, pravi domoljubi bomo navijali za Anglijo.
Odgovori
0 0
kunccix
17. 06. 2026 19.46
Naj boljši zmaga, oziroma…. ANGLIJA, ANGLIJA….
Odgovori
+6
6 0
Mali medo
17. 06. 2026 19.28
Za razliko od nas imajo nacionalni ponos.
Odgovori
-3
4 7
Mclaren
17. 06. 2026 19.35
Eh, od tega se ne da živeti.
Odgovori
+3
4 1
Posteni
17. 06. 2026 19.50
Meedo.. ne smesi se
Odgovori
+2
2 0
Podlesničar
17. 06. 2026 19.52
Nacionalni primitivizem in debilizem.
Odgovori
-1
0 1
colski
17. 06. 2026 19.10
Meni je vseeno, naj zmaga boljši in čimveč golov, da bo kaj videt.
Odgovori
+3
5 2
Noleani
17. 06. 2026 19.05
Dajmo sosedi, eni redkih normalnih navijačev, ki se gredo navijanje za reprezentanco in ne nekega aktivizma pod tujo zastavo.
Odgovori
+2
8 6
Nidani
17. 06. 2026 19.03
Ajde kocke, srečno!
Odgovori
+4
10 6
Jak Tobim
17. 06. 2026 18.55
jaz za sosede. imam nekaj res dobrih prijateljev čez mejo. saj je samo nogomet, a ne?
Odgovori
+4
8 4
Pujček
17. 06. 2026 18.53
Naj jim Angleži porine tri komade
Odgovori
-4
6 10
Mali medo
17. 06. 2026 18.57
Ti si pa res faj sosed. Pol pa še tvoji 3 komade.
Odgovori
+2
5 3
Mali medo
17. 06. 2026 18.58
Pa še tvoji 3 komade.
Odgovori
+0
2 2
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