Kocke preplavile Dallas: vroče vzdušje pred tekmo med Hrvaško in Anglijo

Po poročanju net.hr so se najzvestejši navijači hrvaške reprezentance začeli zbirati že včeraj, ko so zavzeli ulice Dallasa, kjer bodo odprli svetovno prvenstvo s tekmo proti Angliji. Teksaške ulice so bile preplavljene s kockastimi dresi in zastavami, ki so postali ikoničen del videza reprezentance naših južnih sosedov. Tem bo v derbiju prvega kroga nasproti stala prevetrena angleška reprezentanca pod taktirko Thomasa Tuchla.
Kockasti in trije levi so v preteklosti odigrali kar nekaj ikoničnih dvobojev, ki so postali del nogometne folklore. Najbolj svež je spomin na leto 2018 in polfinale svetovnega prvenstva v Rusiji. V Moskvi so takrat po napeti tekmi z 2:1 slavili naši južni sosedje in se tako prvič v zgodovini prebili v veliki finale svetovnega odra. Na Hrvaškem pa se z največjim veseljem spominjajo tudi obračuna iz leta 2007. Takrat so kockasti pod taktirko legendarnega Slavena Bilića na kultnem Wembleyju Angležem uničili sanje o uvrstitvi na evropsko prvenstvo 2008. Hrvati so gostitelje premagali z 2:3, zadetek za veličastno zmago pa je dosegel Mladen Petrić.
Kot vedno so tudi tokrat v vlogi favorita Otočani, ki pa se še kako dobro zavedajo nevarnosti čete Zlatka Dalića. Zlata generacija izpred osmih let se je seveda že dodobra postarala, a obraz reprezentance ostaja zimzeleni Luka Modrić. Izjemni 40-letnik je potrdil, da bo onkraj Atlantika zadnjič na svetovnem odru nosil kockasti dres, letos bodo morali pobudo prevzeti tudi nekateri mlajši člani izbrane vrste. Mednje zagotovo spada Luka Vušković, ki velja za enega najbolj nadobudnih obrambnih igralcev na svetu. Net.hr poroča tudi, da je legendarni napadalec Davor Šuker napovedal poraz svoje domovine, medtem ko so bili ostali veliki hrvaški športniki pregovorno zvesti in domoljubni v svojih napovedih.
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