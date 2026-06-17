Kocke preplavile Dallas: vroče vzdušje pred tekmo med Hrvaško in Anglijo

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Hrvaški navijači pred tekmo z Anlgijo Profimedia

Hrvaški navijači pred tekmo z Anlgijo Profimedia

Hrvaški navijači pred tekmo z Anlgijo Profimedia

Hrvaški navijači pred tekmo z Anlgijo Profimedia

Hrvaški navijači pred tekmo z Anlgijo Profimedia









Po poročanju net.hr so se najzvestejši navijači hrvaške reprezentance začeli zbirati že včeraj, ko so zavzeli ulice Dallasa, kjer bodo odprli svetovno prvenstvo s tekmo proti Angliji. Teksaške ulice so bile preplavljene s kockastimi dresi in zastavami, ki so postali ikoničen del videza reprezentance naših južnih sosedov. Tem bo v derbiju prvega kroga nasproti stala prevetrena angleška reprezentanca pod taktirko Thomasa Tuchla.

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Kockasti in trije levi so v preteklosti odigrali kar nekaj ikoničnih dvobojev, ki so postali del nogometne folklore. Najbolj svež je spomin na leto 2018 in polfinale svetovnega prvenstva v Rusiji. V Moskvi so takrat po napeti tekmi z 2:1 slavili naši južni sosedje in se tako prvič v zgodovini prebili v veliki finale svetovnega odra. Na Hrvaškem pa se z največjim veseljem spominjajo tudi obračuna iz leta 2007. Takrat so kockasti pod taktirko legendarnega Slavena Bilića na kultnem Wembleyju Angležem uničili sanje o uvrstitvi na evropsko prvenstvo 2008. Hrvati so gostitelje premagali z 2:3, zadetek za veličastno zmago pa je dosegel Mladen Petrić.

Luka Modrić FOTO: AP