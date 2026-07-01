Izpad Nizozemske terjal davek v obliki trenerja

"Sinoči sem se odločil, da ne podaljšam pogodbe in končam svoj mandat," je 63-letni Ronald Koeman zapisal v izjavi na Instagramu. "Vsi smo sanjali, da bi na tem svetovnem prvenstvu ustvarili zgodovino, a nam ni uspelo. Nihče ni zaradi tega bolj razočaran kot jaz. Kot glavni trener je odgovornost na koncu na meni," je dejal nekdanji nizozemski reprezentant.

Koeman je namignil, da se poslavlja tudi zaradi zdravstvenih težav svoje žene Bartine Koeman, ki so ji diagnosticirali raka dojke.