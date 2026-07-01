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SP 2026

Izpad Nizozemske terjal davek v obliki trenerja

Amsterdam, 01. 07. 2026 01.31 pred 6 urami 1 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Ronald Koeman ne želi prevzeti odgovornosti za izpad Nizozemske iz svetovnega prvenstva

Nizozemski nogometni selektor Ronald Koeman je prek spletnega omrežja sporočil, da odstopa s svojega položaja, potem ko je Maroko v osmini finala izločil njegovo ekipo s svetovnega prvenstva. Maroko je bil uspešnejši po enajstmetrovkah, v rednem delu se je tekma končala z izidom 1 : 1. Afriška reprezentanca je izenačila v sodnikovem dodatku.

Ronald Koeman odstopa s svojega položaja.
Ronald Koeman odstopa s svojega položaja.
FOTO: Profimedia

"Sinoči sem se odločil, da ne podaljšam pogodbe in končam svoj mandat," je 63-letni Ronald Koeman zapisal v izjavi na Instagramu. "Vsi smo sanjali, da bi na tem svetovnem prvenstvu ustvarili zgodovino, a nam ni uspelo. Nihče ni zaradi tega bolj razočaran kot jaz. Kot glavni trener je odgovornost na koncu na meni," je dejal nekdanji nizozemski reprezentant.

Koeman je namignil, da se poslavlja tudi zaradi zdravstvenih težav svoje žene Bartine Koeman, ki so ji diagnosticirali raka dojke.

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"V preteklih letih sem se znova zavedel, da obstajajo pomembnejše stvari od nogometa. Nogomet je bil moje življenje, a zdravje je bolj pomembno. Ko se nekdo, ki ga imaš rad, bori s težko boleznijo, se tvoj pogled na reči spremeni," je še dodal v svoji izjavi.

Nekdanji igralec in trener Barcelone, ki je v preteklosti vodil angleška kluba Southampton in Everton, je končal svoje drugo obdobje na čelu Nizozemske.

Koeman nizozemska selektor

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