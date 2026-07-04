Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
SP 2026

Kolumbijci kot zadnji med 16 najboljših

Kansas City , 04. 07. 2026 06.04 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
J.B. STA
Kolumbija - Gana

Obračun Kolumbije in Gane je dal zadnjega potnika v osmino finala na letošnjem svetovnem prvenstvu. Med 16 najboljših so se po minimalni zmagi (1:0) prebili Južnoameričani, za katere je edini gol v 14. minuti dosegel Jhon Arias.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kolumbijci se bodo v osmini finala 7. julija v Vancouvru pomerili proti Švici, ki je v šestnajstini finala premagala Alžirijo z 2:0.

Južnoameričani so na stadionu Arrowhead prevladovali, sprožili so osem strelov v okvir gola Afričanov. Povedli so v zgodnjem obdobju tekme, po podaji rezervista Luisa Suareza, ki je v osmi minuti zamenjal poškodovanega Jhona Cordobo, je zadel Jhon Arias.

Gana je bila do odhoda na veliki odmor povsem nebogljena, v prvem polčasu ni sprožila nobenega strela v okvir kolumbijskih vrat. Izbranci argentinskega strokovnjaka na kolumbijski klopi Nestorja Lorenza so v 56. minuti dosegli še drugi gol prek Luisa Diaza, a je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

Do konca dvoboja so imeli Afričane pod nadzorom in se četrtič v svoji zgodovini uvrstili med najboljših 16. Doslej so se najdlje prebili na mundialu v Braziliji 2014, v četrtfinalu so morali priznati premoč domači reprezentanci z 1:2.

"Manjka nam le še nekaj več zbranosti pri zaključkih akcijah, v celoti pa smo odigrali zelo kakovostno tekmo," je po zmagi dejal prvi zvezdnik kolumbijske reprezentance Diaz. Krilni napadalec nemškega velikana Bayerna iz Münchna je bil izbran tudi za najboljšega igralca tekme.

Kolumbija je v skupini s Portugalsko, Kongom in Uzbekistanom zasedla prvo mesto s sedmimi točkami. Premagala je Uzbekistan in Kongo in nato v zadnjem krogu remizirala proti Cristianu Ronaldu in druščini. Ganci so v izločilne boje napredovali kot eni od osmih najboljših tretjeuvrščenih. Za to je bila dovolj minimalna zmaga nad Panamo v prvem krogu in remi brez golov proti Angliji v drugem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Znani vsi pari osmine finale

Prvi tekmi osmine finala bosta že drevi v Houstonu in Philadelphii. Na prvi tekmi se bodo ob 19. uri pomerili Kanadčani in Maročani, na drugi pa ob 23. uri Paragvajci in Francozi.

Preostali pari so Brazilija - Norveška, Mehika - Anglija, Portugalska - Španija, ZDA - Belgija, Argentina - Egipt in Švica - Kolumbija.

V šestnajstini finala je Kanada premagala Južno Afriko z 1:0, Brazilija je bila boljša od Japonske z 2:1, Norveška od Slonokoščene obale z 2:1, Francija pa od Švedske s 3:0. Mehika je z 2:0 ugnala Ekvador, Anglija z 2:1 DR Kongo, ZDA z 2:0 BiH, Španija s 3:0 Avstrijo, Portugalska z 2:1 Hrvaško in Švica z 2:0 Alžirijo.

Belgija in Argentina sta šele v podaljških strla odpora svojih tekmecev. Prva je bila boljša od Senegala, druga od Zelenoortskih otokov, na obeh tekmah je bilo 3:2.

Tri tekme so epilog doživele šele po izvajanju 11-metrovk. Paragvaj je ugnal Nemčijo s 4:3, Egipt je bil boljši od Avstralije s 5:3, Maroko pa od Nizozemske s 4:3.

Po vseh tekmah skupinskega dela in šestnajstine finala na lestvici strelcev vodi Argentinec Lionel Messi s sedmimi goli. Francoz Kylian Mbappe je dosegel šest, Anglež Harry Kane in Norvežan Erling Haaland pa po pet zadetkov.

4. julij, svetovno prvenstvo, šestnajstina finala, izid:

Kolumbija – Gana 1:0 (1:0)
Arias 14.

nogomet svetovno prvenstvo kolumbija gana

120 minut in 5 zadetkov: Argentina izločila Zelenortske otoke

24ur.com Portugalska streljala s praznimi naboji, prvo mesto Kolumbiji
24ur.com Urugvajci po enajstmetrovkah izločili Brazilce, v polfinalu tudi Kolumbijci
24ur.com Irak in DR Kongo kot zadnja na mundial v ZDA
24ur.com Kolumbijci ugnali Argentince, nov boleč poraz Brazilije
24ur.com Brazilci in Argentinci zadnji četrtfinalisti odbojkarskega SP
24ur.com Južnoameriške kvalifikacije: Venezuela zmagala, Kolumbija remizirala
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Čestitka s podpisom pokojnega sina sprožila ogorčenje: "Zakaj?"
Noseči v poletni vročini? Tako boste lažje preživeli dneve nad 35 stopinj
Noseči v poletni vročini? Tako boste lažje preživeli dneve nad 35 stopinj
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
Čudovito smaragdno jezero, ki vas bo popolnoma osupnilo
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
To je hrvaška pevka povedala o svojem očetu
zadovoljna
Portal
Drama na dvoru: Meghan Markle naj bi hranila skrivni dnevnik
Dnevni horoskop: Rake čaka druženje s prijatelji, ribe pa nepozabna zabava
Dnevni horoskop: Rake čaka druženje s prijatelji, ribe pa nepozabna zabava
Odkrijte skriti biser Balkana: Od kristalnih plaž do neokrnjene narave
Odkrijte skriti biser Balkana: Od kristalnih plaž do neokrnjene narave
Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
Gigi Hadid v svetleči rožnati obleki navdušila na poroki Taylor Swift
vizita
Portal
To ni najbolj nevarna sestavina v predelanem mesu, strokovnjaki opozarjajo na nekaj drugega
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
Prezgodnje gube in utrujena koža? Razlog se morda skriva v stresu
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Psihologija sončenja: zakaj je porjavela koža družbeni ideal – in zakaj je čas, da prekinemo ta vzorec
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
Resna bolezen, ki je ni mogoče pozdraviti
cekin
Portal
Za tri horoskopska znamenja prihajajo leta finančnega uspeha
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
Iz šolske prepovedi v milijonski posel: ideja dveh mam osvojila svet
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Kako so "prepovedane" znamke na svetovnem prvenstvu postale glavne
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
moskisvet
Portal
Najlepša hrvaška nogometašica ljubi Portugalca: "Nekdo bo nocoj spal na kavču"
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Izkušnje proti mladosti, legenda proti nasledniku, Đoković proti Sinnerju
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
Pozabite na superge, to so čevlji, ki bodo zaznamovali prihodnjo sezono
dominvrt
Portal
Jogurt na vrtu: naravni trik, ki lahko okrepi vaše rastline
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Mačjega mladiča ne oddajte prvemu, ki pokliče: posledice so lahko tragične
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
3 poletne torte brez peke, ki bodo zvezda vsakega druženja
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Najboljša poletna mineštra: polna zelenjave in pripravljena v hipu
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
Brez strojčka in z malo sestavinami: kremasti domači sladoledi v nekaj minutah
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
voyo
Portal
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763