Kolumbijci kot zadnji med 16 najboljših

Kolumbijci se bodo v osmini finala 7. julija v Vancouvru pomerili proti Švici, ki je v šestnajstini finala premagala Alžirijo z 2:0.

Južnoameričani so na stadionu Arrowhead prevladovali, sprožili so osem strelov v okvir gola Afričanov. Povedli so v zgodnjem obdobju tekme, po podaji rezervista Luisa Suareza, ki je v osmi minuti zamenjal poškodovanega Jhona Cordobo, je zadel Jhon Arias.

Gana je bila do odhoda na veliki odmor povsem nebogljena, v prvem polčasu ni sprožila nobenega strela v okvir kolumbijskih vrat. Izbranci argentinskega strokovnjaka na kolumbijski klopi Nestorja Lorenza so v 56. minuti dosegli še drugi gol prek Luisa Diaza, a je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

Do konca dvoboja so imeli Afričane pod nadzorom in se četrtič v svoji zgodovini uvrstili med najboljših 16. Doslej so se najdlje prebili na mundialu v Braziliji 2014, v četrtfinalu so morali priznati premoč domači reprezentanci z 1:2.

"Manjka nam le še nekaj več zbranosti pri zaključkih akcijah, v celoti pa smo odigrali zelo kakovostno tekmo," je po zmagi dejal prvi zvezdnik kolumbijske reprezentance Diaz. Krilni napadalec nemškega velikana Bayerna iz Münchna je bil izbran tudi za najboljšega igralca tekme.

Kolumbija je v skupini s Portugalsko, Kongom in Uzbekistanom zasedla prvo mesto s sedmimi točkami. Premagala je Uzbekistan in Kongo in nato v zadnjem krogu remizirala proti Cristianu Ronaldu in druščini. Ganci so v izločilne boje napredovali kot eni od osmih najboljših tretjeuvrščenih. Za to je bila dovolj minimalna zmaga nad Panamo v prvem krogu in remi brez golov proti Angliji v drugem.