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SP 2026

Kolumbija premagala Kongo in si zagotovila napredovanje

Guadalajara, 24. 06. 2026 07.18 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Kolumbija

Kolumbija si je zagotovila mesto med najboljših 32 ekip svetovnega prvenstva v nogometu, potem ko je na drugi tekmi skupini K na stadionu Zapopan v predmestju mehiške metropole Guadalajare z 1:0 premagala DR Kongo. To je bila zgodovinska uradno prva tekma med tema nogometnima nacijama.

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Pred ogromno kolumbijsko podporo na stadionu se je tekma začela južnoameriško razbrzdano. Edo Kayembe je s strelom z razdalje skoraj senzacionalno pripeljal afriške leoparde v vodstvo že po dveh minutah, Daniel Munoz pa je za južnoameriške kofetarje nekako zgrešil gol od blizu, potem ko je Lionel Mpasi odbil začetni strel Jhona Ariasa iz kazenskega prostora.

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Munoz je nato v naslednjem napadu Kolumbije zadel v mrežo, a je bil gol takoj razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Mpasi je kmalu znova moral posredovati, z odlično obrambo je preprečil Luisu Díazu, da bi južnoameriško ekipo popeljal v vodstvo. Ko je v prvem polčasu prišlo do premora zaradi osvežitve, je Kolumbija že zadela pet strelov v okvir vrat.

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Kljub očitni terenski premoči v prvem polčasu ekipa Nestorja Lorenza ni dosegla preboja že pred odmorom. Začetek drugega polčasa se je nadaljeval tam, kjer se je prvi končal, ko je navdihnjeni Mpasi z briljantno obrambo preprečil Diazu, da bi zatresel mrežo, nato pa je Jhon Arias streljal mimo znotraj kazenskega prostora.

Kolumbijci so že med 32 najboljših.
Kolumbijci so že med 32 najboljših.
FOTO: AP

Los Cafeteros so obupno iskali nekoga, ki bi jim ponudil trenutek navdiha, in na ta klic se je odzval Munoz. Branilec Crystal Palacea je v 76. minuti zadel v spodnji kot in dosegel svoj drugi gol na turnirju. Presenetljivo je Diaz kmalu dvakrat zatresel mrežo, a sta bila strela razveljavljena zaradi prekrška oziroma prepovedanega položaja. Kolumbija je morala v sodnikovem podaljšku preživeti nekaj živčnih trenutkov, da si je popolnoma zaslužila tri točke.

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Te točke so Kolumbijo dvignile na vrh skupine K in pred tretjim krogom imajo dve točki prednosti pred Portugalsko, ki ima pred derbijem skupine s Kolumbijo štiri točke. Kofetarji se bodo ta konec tedna v zadnji tekmi skupinskega dela pomerili z ekipo Roberta Martineza, ko Kolumbijcem zmaga ali remi zagotavljata prvo mesto.

Hkrati si bo DR Kongo prizadeval doseči svojo prvo zmago na SP, ko se bo pomeril z Uzbekistanom, ki je po dveh porazih na dnu lestvice. Azijski nogometni palček je s kar 0:5 klonil proti Portugalski, dvakrat je zadel superzvezdnik Cristiano Ronaldo. Portugalska je na uvodni tekmi iztržila zgolj šokantni remi 1:1 proti reprezentanci nekdanjega Zaira.

Izid:
Kolumbija - DR Kongo 1:0 (0:0)
Munoz 76.

Postavi:
Kolumbija: Vargas, Munoz, Lucumi, D. Sanchez, Mojica, Lerma, Puerta, Arias (78./Rios), James Rodriguez (58./Quintero), Diaz, Suarez (58./Cordoba).

DR Kongo: Mpasi, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (72./Pickel), Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mukau (46./Sadiki), Moutoussamy (82./Mbuku), E. Kayembe (72./J. Kayembe), Bakambu (57./Banza), Wissa.

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