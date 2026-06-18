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SP 2026

Kolumbijska 'zabava' v mehiški prestolnici

Toronto, 18. 06. 2026 07.49 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Kolumbija

Kolumbija je bila na tekmi skupine K nogometnega SP v Ciudad de Mexicu boljša od Uzbekistana s 3:1. Na prvi tekmi v skupini K sta se Portugalska in DR Kongo v Houstonu razšla z nedoločenim izidom 1:1, para drugega kroga pa sta Portugalska - Uzbekistan (23. junij) in Kolumbija - DR Kongo (24. junij).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V mehiški prestolnici so Kolumbijci po hudem boju premagali novince na svetovnih prvenstvih iz Uzbekistana s 3:1. Za južnoameriško izbrano vrsto je v končnici prvega polčasa najprej zadel Daniel Munoz

Fabio Cannavaro
Fabio Cannavaro
FOTO: UFA.uz

V 60. minuti je za izbrance italijanskega strokovnjaka na uzbekistanski klopi Fabia Cannavara izenačil Abosbek Fajzulajev, pet minut kasneje pa je Kolumbijce v vodstvo znova popeljal njihov zvezdnik Luis Diaz. V deveti minuti sodnikovega podaljška je piko na i in končni izid na dvoboju postavil Jaminton Campaz.

Uzbekistan - Kolumbija
Uzbekistan - Kolumbija
FOTO: Sofascore.com

"Odigrali smo odlično tekmo, na tej ravni tekmovanja pa je vsaka napaka lahko usodna. Kljub temu smo poskušali igrati svojo igro, zares sem ponosen na svoje igralce. Morda bi si zaslužili več, a to je nogomet," je po porazu dejal Cannavaro, ki je na selektorskem položaju zamenjal nekdanjega slovenskega selektorja Srečka Katanca, ki je zavoljo zdravstvenih težav konec lanskega leta sporazumno odstopil s tega položaja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izid, skupina K:
Uzbekistan - Kolumbija 1:3 (0:1)
Fajzulajev 61.; Munoz 41., Diaz 66., Campaz 99.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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