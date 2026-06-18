Kolumbijska 'zabava' v mehiški prestolnici

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V mehiški prestolnici so Kolumbijci po hudem boju premagali novince na svetovnih prvenstvih iz Uzbekistana s 3:1. Za južnoameriško izbrano vrsto je v končnici prvega polčasa najprej zadel Daniel Munoz.

Fabio Cannavaro FOTO: UFA.uz

V 60. minuti je za izbrance italijanskega strokovnjaka na uzbekistanski klopi Fabia Cannavara izenačil Abosbek Fajzulajev, pet minut kasneje pa je Kolumbijce v vodstvo znova popeljal njihov zvezdnik Luis Diaz. V deveti minuti sodnikovega podaljška je piko na i in končni izid na dvoboju postavil Jaminton Campaz.

Uzbekistan - Kolumbija FOTO: Sofascore.com

"Odigrali smo odlično tekmo, na tej ravni tekmovanja pa je vsaka napaka lahko usodna. Kljub temu smo poskušali igrati svojo igro, zares sem ponosen na svoje igralce. Morda bi si zaslužili več, a to je nogomet," je po porazu dejal Cannavaro, ki je na selektorskem položaju zamenjal nekdanjega slovenskega selektorja Srečka Katanca, ki je zavoljo zdravstvenih težav konec lanskega leta sporazumno odstopil s tega položaja.

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Izid, skupina K:

Uzbekistan - Kolumbija 1:3 (0:1)

Fajzulajev 61.; Munoz 41., Diaz 66., Campaz 99.